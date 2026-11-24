ഇസ്രായേൽ ബന്ധത്തിൽ രാഹുലിന് പിഴച്ചതെവിടെ?text_fields
ചരിത്രം ഒക്ടോബർ ഏഴിൽ നിന്നല്ല, ഇസ്രായേലിന്റെ ആവിർഭാവം തൊട്ടു ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുൾക്കൊണ്ടാണ് നെഹ്റുവിന്റെ കാലം തൊട്ട് ഇന്ത്യ പശ്ചിമേഷ്യ രാഷ്ട്രീയനയം കൈക്കൊണ്ടത്. അതൊന്നും അറിയാതെയാണോ അതോ, ബോധപൂർവം അതിനെ മറികടന്നാണോ രാഹുൽ പുതിയ നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത്?
അമേരിക്കയിലെ ഷികാഗോ സർവകലാശാലയിൽ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ വിശാരദൻ റോബർട്ട് പാപെയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ ഇന്ത്യ-ഇസ്രായേൽ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെയും പുറത്തെയും അധിനിവേശവിരുദ്ധ, ജനാധിപത്യ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ അമ്പരപ്പും അമർഷവും ഉളവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഷികാഗോ പ്രോജക്ട് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ത്രെട്സ് (CPOST) നവംബർ 18ന് സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഇറാൻ യുദ്ധവും ഇന്ത്യയുടെ ആഗോളബന്ധവും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു രാഹുൽ. ഇസ്രായേലുമായുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബന്ധം പരാമർശിച്ച് ഈ വിഷയത്തിലെ നിലപാട് ആരാഞ്ഞതിനുള്ള പ്രതികരണമായി, ഇസ്രായേലുമായി മികച്ച ബന്ധം പുലർത്തണമെന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെന്തുപറയും എന്നു ഗൗനിക്കാതെ ഇന്ത്യ ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കരുത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും രാഹുൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയുടെ ഇസ്രായേൽ ബന്ധത്തിനും അവിടെ നിന്നു ആയുധം വാങ്ങുന്നതിനും തന്ത്രപ്രധാന കാരണങ്ങളുണ്ട്. നല്ല ആയുധങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആയുധം വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഒന്നര ബില്യൺ ജനങ്ങളുള്ള വലിയൊരു രാജ്യമായ ഞങ്ങൾ വിദേശനയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു ഗുണം എന്നു നോക്കിയാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണം പരിഗണിച്ചല്ല എന്നും രാഹുൽ നയം വിശദീകരിച്ചു. 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന്റെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തെ, ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അതിഭയാനക കൃത്യം എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച രാഹുൽ, നിരപരാധികളെ കൊല്ലുന്നത് തീർത്തും തെറ്റാണെന്നു വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രായേൽ ഗസ്സയിൽ ചെയ്തതിനെയും അപലപിക്കുന്നുവെന്നും രണ്ടു തെറ്റുകളെയും കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തിന്റെ പേരിൽ അനുപാതരഹിതമെന്നു ലോകം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഗസ്സ വംശഹത്യയുടെയും അധിനിവേശ വ്യാപനത്തിന്റെയും പേരിൽ സയണിസ്റ്റ് സഖ്യത്തിനകത്തുള്ളവരൊഴിച്ച് മാലോകർ മുഴുക്കെ, ഇസ്രായേലിനെതിരാണ്. ഗസ്സയിലെ ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വംശഹത്യാവൃത്തികൾക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫലസ്തീനികളെ അധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽനിന്നു കുടിയിറക്കുന്നതിനുമെതിരെ ലോകത്തുയരുന്ന പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ മാറിനിൽക്കുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീം നേതാവ് സോണിയഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ‘ഇന്ത്യൻ എക്സ് പ്രസി’ൽ ലേഖനമെഴുതി കോൺഗ്രസിന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗസ്സയിൽ തുടരുന്ന വംശഹത്യാ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ പുലർത്തുന്ന മൗനത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ‘എക്സി’ൽ രൂക്ഷവിമർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഫലസ്തീൻ ജനതക്കെതിരെ അത്യാചാരങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇസ്രായേലിനോട് അത്തരമൊരു സമീപനം സ്വീകരിക്കാനേ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് അതിന്റെ പാരമ്പര്യം വെച്ചു കഴിയൂ. സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അവിഹിത സന്തതിയായി ഇസ്രായേൽ രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയും ആദ്യപ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും എതിർത്തതാണ്. ഫലസ്തീൻകാരുടെ ഭൂമി പകുതിയിലേറെ കാർന്നെടുത്ത് ജൂതമതാധിപത്യ രാഷ്ട്രം പണിയുന്നത് ഗാന്ധിക്കും നെഹ്റുവിനും അംഗീകരിക്കാനാവുമായിരുന്നില്ല. ആ അവിഹിതം പൈശാചികതകളുടെ തുടക്കമായിരിക്കുമെന്ന് അവരടക്കമുള്ളവർ ദീർഘദർശനം ചെയ്തതുതന്നെ പിന്നീട് സംഭവിച്ചു. മേഖലയിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്നുവരുന്നവർ 1948ലെ യുദ്ധത്തോടെ ഫലസ്തീന്റെ 77-78 ശതമാനം ഭൂഭാഗവും വരുതിയിലാക്കി. അതോടെ ഏഴു ലക്ഷം ഫലസ്തീൻ ഭൂരഹിതരായി ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടു. നൂറുകണക്കിനു ഗ്രാമങ്ങൾ തകർത്തു. ഫലസ്തീൻകാർ രേഖയും പ്രമാണവുമില്ലാത്ത അഭയാർഥികളായി. അവരുടെ ഭൂമി സയണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം കവർന്നെടുത്തു ജൂതവാസ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി. യു.എൻ പലതവണ ഇടപെട്ടു, കരാറുകൾ പലതുണ്ടായി. എല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി അറബികളെ പുറന്തള്ളി ഇസ്രായേൽ സാമ്രാജ്യം വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഇരുവിഭാഗത്തിനും പൊറുതികൊടുക്കുന്ന ദ്വിരാഷ്ട്ര പദ്ധതി ലോകം മുന്നോട്ടുവെച്ചു. അതും തിരസ്കരിച്ച ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് ജനാധിപത്യമാർഗേന അധികാരമേറി ഭരിച്ചുവന്ന ഗസ്സ മാത്രമല്ല, വെസ്റ്റ് ബാങ്കും അധിനിവേശം ചെയ്തു. 1967ൽ സിറിയയിലെ ഗോലാൻ കുന്നുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത അവർ 1981ൽ അത് സ്വന്തം ദേശത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഫലസ്തീൻ അധീനപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നില്ല. അധിനിവേശത്തിലൂടെ സാമ്രാജ്യത്വ വിപുലീകരണമാണ് രൂപവത്കരണ കാലം മുതൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിവരുന്നത്.
ഈ കോളനിവത്കരണവും സാമ്രാജ്യത്വ അധിനിവേശവുമാണ് സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളെയും സമൂഹങ്ങളെയും ഇസ്രായേലിന് എതിരാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ കണ്ടുവരുന്നതുപോലെ അധിനിവിഷ്ട ഫലസ്തീനിലെയും സമീപങ്ങളിലെയും അവശിഷ്ട പ്രദേശങ്ങളും കൈയടക്കി തദ്ദേശീയരെ കൊന്നുതള്ളിയും ആട്ടിയോടിച്ചും സാമ്രാജ്യത്വ ചട്ടമ്പിയായി വാഴാനുള്ള ഇസ്രായേലിനെതിരെ പി.എൽ.ഒ മുതൽ ഹമാസ് വരെയുള്ള ചെറുത്തുനിൽപു സംഘടനകൾ രക്തരൂഷിതമായ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് നടന്നതും. ചരിത്രം ഒക്ടോബർ ഏഴിൽ നിന്നല്ല, മേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്രായേലിന്റെ ആവിർഭാവം തൊട്ടു ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുൾക്കൊണ്ടാണ് നെഹ്റുവിന്റെ കാലംതൊട്ട് ഇന്ത്യ പശ്ചിമേഷ്യ രാഷ്ട്രീയനയം കൈക്കൊണ്ടത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യതിചലിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും അറിയാതെയാണോ അതോ, ബോധപൂർവം അതിനെ മറികടന്നാണോ രാഹുൽ പുതിയ നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത്? സ്വദേശത്ത് വംശവെറിയുടെ സ്വേച്ഛാവാഴ്ച നടത്തി വിദേശത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും ഘോഷിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് രാഹുൽ. അതേ വംശവെറിയുടെ ഉന്മൂലന യജ്ഞത്തിന് ആഗോളനേതൃത്വം നൽകുന്ന സയണിസ്റ്റ് സാമ്രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പതറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത്തരം സംശയങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുമ്പോഴേ രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവനയുയർത്തിയ അമ്പരപ്പും അമർഷവും തീരുകയുള്ളൂ.