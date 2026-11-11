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    ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രും നി​യ​മം കൈ​യി​ലെ​ടു​ക്ക​രു​ത്

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    ക്രൂ​ര​മാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദാ​ക്ഷി​ണ്യം അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ശ​യ​മേ ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. പക്ഷേ, നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ല്ല​ാത്തി​നും സു​താ​ര്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്
    ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രും നി​യ​മം കൈ​യി​ലെ​ടു​ക്ക​രു​ത്
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    പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളി​ലെ ഉ​ത്ത​ര ദിനാ​ജ്പൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ബ​ലാ​ൽ​സം​ഗം ചെ​യ്ത് കൊ​ന്നു എ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ദി​ലീ​പ് റോ​യ് എ​ന്ന​യാ​ളെ പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​തുപ്ര​കാ​രം റാ​യ്ഗ​ഞ്ചി​ൽ 13 വ​യ​സ്സ് മാ​ത്രം പ്രാ​യ​മാ​യ ബാ​ലി​ക​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 3.30ന് ​ബി​ഹാ​റി​ലേ​ക്ക് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കെ ഗൗ​രി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് അ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നേ​രെ വെ​ടി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ പൊ​ലീ​സിനും വെ​ടി​വേ​​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു; വെ​ടി​യേ​റ്റു വീ​ണ പ്ര​തി​യെ ഉ​ട​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും അ​യാ​ൾ മ​രി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ കാ​ണാ​താ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം വ​ന്യ​മൃ​ഗ സം​ര​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന​രി​കി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​തി​നെ​ തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ആരു ന​ട​ത്തി​യാ​ലും പൊ​ലീ​സി​ന് ​ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീകരിക്കേ​ണ്ടി​ വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ദി​ലീ​പ് ഘോ​ഷ് ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് വെ​റും പ​തി​മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പാ​ണ്, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 28ന് ​ര​ണ്ട് ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ കൊ​ല​ക​ൾ ബം​ഗാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സു​ജി​ത് മ​ണ്ഡ​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​മാ​ഉ​ൽ ശൈ​ഖ് എ​ന്ന​യാ​ൾ മു​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദി​ൽ പൊ​ലീ​സു​മാ​യു​ള്ള ‘ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ’ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന് വെ​റും 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പാ​ണ് നോ​ർ​ത്ത് 24 പ​ർ​ഗാ​നാ​സി​ൽ ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ബ​ലാ​ൽ​സം​ഗം ചെ​യ്ത് കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ പ്ര​ഹ്ലാ​ദ് ദാ​സ് എ​ന്ന​യാ​ളും പൊ​ലീ​സു​മാ​യു​ള്ള ‘ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ’ മ​രി​ച്ച​ത്.

    ജൂ​ലൈ എ​ട്ടി​ന് സൗ​ത്ത് 24 പ​ർ​ഗാ​നാ​സി​ലെ ബ​റാ​യ്പൂ​ർ ഏ​രി​യ മ​റ്റൊ​രു ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ കൊ​ല​ക്കും സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. അ​തും പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യെ​ത്താ​ത്ത ബാ​ലി​ക ബ​ലാ​ൽ​സം​ഗ കൊ​ല​ക്കി​ര​യാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ത​ന്നെ. പ്ര​ഭാ​സ് മ​ണ്ഡ​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി. ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ കൊ​ല​ക​ളെ അ​പ്പാ​ടെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സു​വേ​ന്ദു അ​ധി​കാ​രി, സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ളെ വെ​റു​തെ​വി​ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ആ​ത്മ​ര​ക്ഷാ​ർ​ഥം പൊ​ലീ​സി​ന് വെ​ടിവെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ബ​ലാ​ൽ​സം​ഗി​ക​ൾ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​കാ​ർ, നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    നീ​ണ്ട​കാ​ലം ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യു​മാ​യു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ ഭീ​ക​ര​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. പ​ല​തും നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി ക​ഥ​ക​ഴി​ച്ച​ശേ​ഷം പൊ​ലീ​സും സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യും ന​ൽ​കു​ന്ന ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ കൊ​ല​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും നി​ഷ്പ​ക്ഷ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​ശ്മീ​രി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​രും അ​തേ​പ്പ​റ്റി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ലി​പ്പോ​ൾ സ​മ്മ​തി​ദാ​യ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച് പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സു​വേ​ന്ദു അ​ധി​കാ​രി ന​ഗ്ന​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തെ​യും നീ​തി​നി​ഷേ​ധ​ത്തെ​യു​മാ​ണ് സ്ഥി​രം ന​യ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച് അ​ത് സ്വാ​ഭി​മാ​നം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും നേ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്രൂ​ര​മാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദാ​ക്ഷി​ണ്യം അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ശ​യ​മേ ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. പക്ഷേ, നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ല്ല​ാത്തി​നും സു​താ​ര്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

    കൊ​ല​യോ ബ​ലാ​ൽ​സം​ഗ​മോ ​കൈയേ​റ്റ​മോ പീ​ഡ​ന​മോ എ​ന്താ​വ​ട്ടെ, അ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​തി​യോ വി​വ​ര​മോ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ നി​യ​മ​പാ​ല​ക​രാ​യ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ജോ​ലി ഒ​ട്ടും സ​മ​യം ക​ള​യാ​തെ പ​ര​മാ​വ​ധി ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി കേ​സ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​കയും പ്ര​തി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി ന​ടപ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് എ​ന്ന കാ​ര്യം ഒ​രു​മാ​തി​രി സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും അ​റി​യാ​വു​ന്ന പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വ​ര​മാ​ണ്. സാ​മാ​ന്യ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തും ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്. പ​ര​മാ​വ​ധി തെ​ളി​വു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി, സാ​ക്ഷി​ക​ളെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി യ​ഥാ​ർ​ഥ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ ശി​ക്ഷ വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും എ​തി​ർ​പ്പു​ണ്ടാ​വി​ല്ല, ഉ​ണ്ടാ​വാ​നും പാ​ടി​ല്ല. ഇ​തി​ന് വി​പ​രീ​ത​മാ​യി നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ത്ത രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​ടു​വി​ൽ എ​ന്തു സം​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​ന്റെ ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശും നേ​പ്പാ​ളും. ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യ ഭ​ര​ണ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ നി​യ​മം കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്ത് സ്വ​ന്തം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​നെ​യും പ​ട്ടാ​ള​ത്തെ​യും ക​യ​റൂ​രി​വി​ട്ട​പ്പോ​ൾ ജ​നം തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഭ​ര​ണ​നാ​യ​ക​രെ താ​ഴെ ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലെ ഹ​സീ​ന നാ​ടു​വി​ട്ടോ​ടേ​ണ്ടി​വ​രി​ക​യും ചെ​യ്തു. ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ണ​യി​ടു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഒ​രു വ​കുപ്പും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ലെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​മം യ​ഥേ​ഷ്ടം കൈ​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നും ക​രു​തു​ന്ന അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ലും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലാ​യാ​ലും ഇ​രി​ക്കു​ന്ന കൊ​മ്പി​ന് ക​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ന്ന്.

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    News Summary - Police Encounters Raise Concerns Over Rule of Law
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