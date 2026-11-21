കേരളത്തിനു വേണ്ട, പാർട്ടിക്കോടതിയും ആൾക്കൂട്ടക്കൊലയുംtext_fields
സപ്തതി പിന്നിട്ട ഐക്യകേരളത്തിൽ എത്ര രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ടാകും? ‘രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം’ എന്ന പ്രയോഗത്തിന് നിയതമായൊരു നിർവചനമില്ലാത്തതിനാൽ അധികാരികളുടെ പക്കൽ അങ്ങനെയൊരു കണക്കുപുസ്തകമില്ലെന്നതാണ് നേര്. സംസ്ഥാന, ദേശീയ ക്രൈംസ് റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറോകളും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി കണക്കുവെക്കാറില്ല. എങ്കിലും, വിവിധ രാഷ്ടീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ അറുകൊലയിലേക്കും കലാപ സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കും വഴിമാറിയ ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. പുതുനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ 15 വർഷങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ 150ലധികം പേർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അക്കാലങ്ങളിലെ മാധ്യമ വാർത്തകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനുശേഷമുള്ള അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ 70ഓളം പേർക്കും സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായി.
പ്രബുദ്ധമെന്ന് നാം സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ‘ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലാ’ണ് പ്രതിവർഷം പത്ത് എന്ന തോതിൽ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നതെന്നോർക്കണം. അറുകൊലകൾ ഓരോന്നും അപലപിക്കപ്പെടുമ്പോഴും, പ്രതിയോഗികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം കൈവെടിയാൻ മുഖ്യധാര പാർട്ടികളാരും ഒരുക്കമല്ലെന്ന് ഓരോ സംഭവവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പ്രത്യേകമായിത്തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നാണ് അരിയിൽ ഷുക്കൂർ എന്ന മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചുള്ളിയോട് വയലിൽവെച്ച് ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ നടത്തിയാണ് പ്രദേശത്തെ സി.പി.എം, ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ ഷുക്കൂറിനെ 2012 ഫെബ്രുവരി 20ന് വകവരുത്തിയത്. 14 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഷുക്കൂറിന്റെ ഘാതകർക്ക് സി.ബി.ഐ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചപ്പോൾ നീതിയെ മുൻനിർത്തി കേരളത്തിലെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം മറ്റൊരു തലത്തിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ്. കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ 13ൽ ഏഴുപേർക്കും കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടും ഷുക്കൂർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് നീതിലഭിച്ചുവോ എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാവുന്നിടത്താണ് ഈ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഇതര രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിൽനിന്ന് വലിയ അളവിൽ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഷൂക്കൂർ വധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലവും അതിന്റെ മോഡസ് ഓപറാണ്ടിയും. 2012 ഫെബ്രുവരി 19ന്, അതായത് ഷൂക്കൂർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ തലേന്നാൾ കണ്ണൂരിലെ അരിയിൽ പ്രദേശത്ത് സി.പി.എം-ലീഗ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു. പിറ്റേദിവസം സംഘർഷ മേഖല സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ അന്നത്തെ സി.പി.എം ജില്ല സെക്രട്ടറി പി.ജയരാജനും കല്യാശ്ശേരി എം.എൽ.എ ആയിരുന്ന ടി.വി. രാജേഷും സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു. ഇതിൽ പ്രകോപിതരായ സി.പി.എം പ്രവർത്തകരാണ്, ഈ തർക്കത്തിന്റെയൊന്നും ഭാഗമല്ലാതിരുന്ന ഷുക്കൂറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ആ ദിവസം, മറ്റൊരിടത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിനിടെ പരിക്കേറ്റ കൂട്ടുകാരനെ തോണിയിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ഷൂക്കൂറൂം കൂട്ടരും. സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ ഷുക്കൂറിനെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സകരിയ്യ എന്നയാളെയും പിടികൂടി തൊട്ടടുത്ത വയലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ, പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് മധ്യേ ‘വിചാരണ’യായിരുന്നു.
ഇതിനിടെ ഷുക്കൂർ തന്നെയാണ് ‘ലക്ഷ്യം’ എന്നുറപ്പിക്കാൻ ആ യുവാവിന്റെ ഫോട്ടോ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ഫോണിൽ അയച്ചുകൊടുത്തതായി പറയപ്പെടുന്നു. ‘വിചാരണ’ക്കൊടുവിൽ ഷുക്കൂറിനെ പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കൂട്ടം കുത്തിവീഴ്ത്തി; സകരിയ്യ പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത നിഷ്ഠുരമായ ഈ കൃത്യം യാദൃച്ഛികമോ ആൾക്കൂട്ടാവേശത്തിൽ സംഭവിച്ചതോ അല്ലെന്നും വ്യക്തമായ ആസൂത്രണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയൊരു ‘വധശിക്ഷ’ തന്നെയായിരുന്നുവെന്നും സാഹചര്യത്തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം ഉൾപ്പെടെ തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ വകുപ്പിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന പി.ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷും, സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ മകൻ ശ്യാംജിത്തുമെല്ലാം കുറ്റമുക്തരായി. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഈ പരാജയം ചോദിച്ചുവാങ്ങിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് ഷുക്കൂറിന് ലഭിച്ചുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന നീതി അപൂർണമാകുന്നത്.
സാക്ഷിമൊഴികളിലെയും സാഹചര്യ തെളിവുകളിലെയും പൊരുത്തക്കേടുകളും ആദ്യഘട്ട അന്വേഷണത്തിലെ പാകപ്പിഴകളുമാണ് ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം തെളിയിക്കുന്നതിന് പ്രോസിക്യൂഷന് തടസ്സമായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ശരിയുണ്ട്. ഷുക്കൂറിനെ ആദ്യം കുത്തിവീഴ്ത്തിയെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്ന രണ്ടാം പ്രതിയടക്കം കേസിൽ കുറ്റമുക്തനാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇരുട്ടിന്റെ മറവിലോ ബോംബാക്രമണം നടത്തി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചോ ആയിരുന്നില്ല അവർ ഷുക്കൂറിനെ വധിച്ചത്. പകൽവെളിച്ചത്തിൽ ജനക്കൂട്ടം കണ്ടുനിൽക്കെയാണ്. സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളുണ്ട്. എന്നിട്ടും, കൃത്യതയോടെ സാക്ഷിമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻപോലുമായില്ല. ജയരാജനും രാജേഷിനുമെതിരെ ആദ്യം മൊഴിനൽകിയ രണ്ട് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കാൻപോലും പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഷുക്കൂറിന്റെ ഫോട്ടോയെടുത്ത് അയച്ചുവെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രതികളുടെ ഫോൺ പരിശോധന നടത്തുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളുമുണ്ടാ'യില്ല.
ഒരുപക്ഷേ, കേസന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടങ്ങളിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആ നടപടിക്രമം പാലിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മറുതലക്കൽ ആരായിരുന്നുവെന്ന് ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവാത്തവിധം വെളിപ്പെട്ടേനെ. ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ അപാകങ്ങൾ കേസന്വേഷണത്തിലും കോടതി നടപടികൾക്കിടയിലും സംഭവിച്ചൊരു കേസാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, കോടതി വിധി ഇങ്ങനെയായതിൽ ഒരർഥത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതമില്ല. ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു: ഷുക്കൂറിന്റെ മാതാവ് ആത്തിക്ക എന്ന സ്ത്രീയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും പോരാട്ടവീര്യവുമാണ് ഈ കേസിനെ ഇത്രയെങ്കിലുമെത്തിച്ചത്. കോടതിവിധിക്കുശേഷം, ആത്തിക്കയും കുടുംബവും പൂർണ നീതി ലഭിച്ചില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിയമപോരാട്ടം കൊച്ചിയിലെ സി.ബി.ഐ കോടതി മുറിയിൽ അവസാനിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. സമാന സൂചനകളോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വവും പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ കൊലകൾക്കും വയൽവരമ്പുകളിലെ ആൾക്കൂട്ട വിചാരണകൾക്കും അന്ത്യമാകാൻ ഈ പോരാട്ടത്തിന് തുടർച്ച ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് നടക്കട്ടെ.