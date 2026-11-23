മ്യാന്മർ വിധി:നീതിയുടെ നുറുങ്ങുവെട്ടംtext_fields
റോഹിൻങ്ക്യൻ സമൂഹത്തോട് മ്യാന്മർ ചെയ്തത് വംശഹത്യതന്നെയെന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി (ഐ.സി.ജെ)യുടെ തീർപ്പ് നീതിയുടെ പുലർച്ചയിലേക്കുള്ള നിർണായകമായ ചുവടുവെപ്പാണ്. മ്യാന്മർ സുരക്ഷാസേന അനേകായിരം റോഹിങ്ക്യരെ കൊലപ്പെടുത്തി. കൂട്ടക്കൊല, കൂട്ട ബലാത്സംഗം, റോഹിങ്ക്യർ വസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ മൊത്തമായി നശിപ്പിക്കൽ, വംശീയ ഉന്മൂലനം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ സൈനിക ഭരണകൂടവും സൈന്യവും ഏർപ്പെട്ടു. ലക്ഷക്കണക്കിനു പേർ പലായനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി. ഇന്നും സ്വദേശംവിട്ട് അതിദയനീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അഭയാർഥികളായി കഴിയുന്ന റോഹിങ്ക്യർ ദശലക്ഷങ്ങൾ വരും. 2017ൽ മ്യാന്മർ നടപ്പാക്കിയ “ഒഴിപ്പിക്കൽ പദ്ധതി” യെപ്പറ്റി, വംശഹത്യ എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു നിഗമനവും സാധ്യമല്ല—ലോകകോടതി ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിൽ പറഞ്ഞു. കൊലപാതകത്തിനു പുറമേ, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അതിതീക്ഷ്ണമായ ആഘാതമേൽപ്പിച്ചതും, കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചതും, റോഹിങ്ക്യരിൽ ജനനം തടഞ്ഞതും, പലായനം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും കൂട്ടഹത്യ നടത്തിയതുമെല്ലാം ആ വംശത്തെ ഉന്നമിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളായിരുന്നു. അതെല്ലാം ജനീവ കരാറിലെ വംശഹത്യയുടെ നിർവചനത്തിൽ വരുമെന്നാണ് ഐ.സി.ജെ പ്രസിഡൻറ് യൂജി ഇവാസാവ അധ്യക്ഷനായുള്ള ബെഞ്ച് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിധിയെ മ്യാന്മർ സർക്കാർ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, യു.എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മുതൽ വംശഹത്യ പണ്ഡിതർ വരെ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 12 ലക്ഷത്തോളം റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾ പാർക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശിനും വിധിയിൽ സന്തോഷമാണ്. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ കാര്യ വക്താവ്, “വിധി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു, അഭയാർഥികളുടെ മടക്കം സാധ്യമാക്കേണ്ടത് തന്നെ” എന്നു മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. കോടതിവിധിയുടെ മർമമായ വംശഹത്യനിർണയത്തെ പരാമർശിക്കാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിച്ചു. അത് വംശഹത്യയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യക്കും അതിൽ പങ്കുണ്ടാകാമെന്ന കുറ്റബോധമാകുമോ ഈ മൗനത്തിനു പിന്നിൽ? റോഹിങ്ക്യരുടെ പ്രശ്നത്തോട് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചുവന്ന നയം ജനീവ കരാറിന് എതിരായിരുന്നു. ഇരകളുടെ സംരക്ഷണമെന്ന ബാധ്യത നാം പാലിച്ചില്ല. തിബത്തിൽനിന്നും ശ്രീലങ്കയിൽനിന്നും അഫ്ഗാനിസ്താനിൽനിന്നും അഭയം ചോദിച്ചുവന്നവരെ മനുഷ്യത്വത്തോടെ സ്വീകരിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക്. റോഹിങ്ക്യരോട് അതല്ല ചെയ്തത്.
2025ൽ 40ഓളം റോഹിങ്ക്യരെ ചട്ടവിരുദ്ധമായി ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വളഞ്ഞുപിടിച്ച് വിമാനത്തിൽ കയറ്റിയതും വൃദ്ധരെയും കുട്ടികളെയുമടക്കം അന്തമാനിൽവെച്ച് കടലിലേക്ക് തള്ളിയതും ഒരു കളങ്കമായി നിൽക്കുന്നു. ജമ്മു-കശ്മീരിൽ കഴിഞ്ഞുവന്ന അഭയാർഥികളെ മ്യാന്മറിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാൻ യൂനിയൻ സർക്കാർ മുതിർന്നപ്പോൾ, അതു സുനിശ്ചിതമായ കൊലക്ക് അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കലാകുമെന്ന് മനുഷ്യസ്നേഹികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യ ഒപ്പുവെച്ച ജനീവ കരാറിന്റെ ലംഘനമാണതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീംകോടതിയിൽ 2021ൽ ഹരജി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വംശഹത്യയിലേക്ക് ഇരകളെ തിരിച്ചയക്കുന്നത് തടയാൻ, പക്ഷേ, സുപ്രീംകോടതി വിസമ്മതിച്ചു. തന്നെയുമല്ല, അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന ബോബ്ഡെ മോശമായ ഭാഷയിൽ ഇരകളെ ഭർത്സിക്കുകയും ചെയ്തു. വംശഹത്യയിൽ ഇന്ത്യയെക്കൂടി പങ്കാളിയാക്കുന്ന ഇത്തരം നയ-നടപടി ദൂഷ്യങ്ങൾ എത്ര ഹീനമാണെന്ന്, ലോകകോടതി വിധി കണ്ടിട്ടെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടവർ തിരിച്ചറിയുമെന്നാശിക്കുക.
ഐ.സി.ജെ വിധിയിൽ വേറെയും പാഠങ്ങളുണ്ട്. വംശഹത്യയുടെ തെളിവ് കൂട്ടക്കൊല മാത്രമല്ല, പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പീഡനനടപടികളും അതിൽപ്പെടും. പൗരത്വ നിഷേധം, ഭൂമി കൈയേറൽ, ആട്ടിപ്പുറത്താക്കൽ, ജനനം തടയൽ, മനോപീഡയും ഭീതി പരത്തലും തുടങ്ങിയവ അതിലുൾപ്പെടാം. ഇരകൾക്കും അവരുടെ പ്രതിനിധികൾക്കും മാത്രമല്ല, ജനീവ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഏതു രാജ്യത്തിനും ലോകകോടതിയിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആഫ്രിക്കയിലെ കൊച്ചു രാജ്യമായ ഗാംബിയ കൊടുത്ത കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു രാഷ്ട്രത്തെതന്നെ കുറ്റവാളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിധി നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള നിയമബാധ്യത ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുണ്ട്. മ്യാന്മർ പ്രതിനിധിയെ ബ്രിട്ടൻ പുറത്താക്കിയത് ഒരു തുടക്കമാകാം. ഇരകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരവും പുനരധിവാസവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിയമപരമായി മ്യാന്മറും ബാധ്യസ്ഥമാണ്. ഇസ്രായേലിനെതിരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നൽകിയ കേസ് ഐ.സി.ജെയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ലോക ക്രിമിനൽ കോടതി (ഐ.സി.സി) ഇസ്രായേലി നേതാക്കൾക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. യു.എൻ വിദഗ്ധരും സ്ഥാപനങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒരേ സ്വരത്തിലാണ് ഇസ്രയേലിനെ വംശഹത്യക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. ഐ.സി.ജെ ഇതിൽ വിധി പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാകും എന്ന സൂചന മ്യാന്മർ വിധിയിലുണ്ടെന്ന് നിയമജ്ഞർ പറയുന്നു. ഏതുനിലക്കും, നീതിയുടെ ചെറുവെളിച്ചമാണ് ഹേഗിലെ കോടതിയിൽനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ആഗോളനീതിയുടെ പുതിയ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് അതു ലോകത്തെ നയിക്കട്ടെ.