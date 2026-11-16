രണ്ടാം ഭൂപരിഷ്കരണം; ഭൂരഹിതരുടെ പ്രതീക്ഷയോ, തോട്ടമുടമകളുടെ അവസരമോ?text_fields
പാടത്തും പറമ്പിലും അടിമത്തൊഴിലാളികളായി പണിയെടുത്തിരുന്ന ദലിതർക്ക് പാട്ടാവകാശം ഇല്ലായിരുന്നു; അവർക്ക് കിട്ടിയത് താമസിച്ചിരുന്ന കുടിലിനും അതിരിനുള്ളിലെ കുറച്ചു സ്ഥലത്തിനുമുള്ള കുടികിടപ്പവകാശം മാത്രം, അതും പഞ്ചായത്തുകളിൽ പരമാവധി പത്തു സെന്റ്
‘‘ഭൂമി ആർക്കാണ്?’’ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കേരളം അമ്പതിലേറെ വർഷമായി ഒരേ ഉത്തരം ആവർത്തിക്കുന്നു: ഉഴുതുമറിക്കുന്നവർക്ക്. എന്നിട്ടും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മണ്ണിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കി പണിയെടുത്ത കുടുംബങ്ങൾ ഇന്നും സംസ്ഥാനത്തെ ആദിവാസി, ദലിത് കോളനികളിൽ ഏതാനും സെന്റ് ഭൂമിയിൽ തിങ്ങിഞെരുങ്ങിക്കഴിയുന്നു. 2026 ജൂൺ 19-ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയുമായ വി.ഡി. സതീശൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ ‘ഭൂപരിഷ്കരണം 2.0’ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഈ പഴയ ചോദ്യം വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയായി. പ്രഖ്യാപനം സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെട്ടു; പക്ഷേ, അത് ആർക്കു ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യവും ഉയർന്നു.
സെപ്റ്റംബറിൽ കോട്ടയത്ത് ചേർന്ന ആദിവാസി, ദലിത് സംഘടനകളുടെ യോഗം ഭൂരഹിതരെ ‘വീണ്ടും വഞ്ചിക്കരുത്’ എന്ന പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു. ‘വീണ്ടും’ എന്ന വാക്കിലാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1970-ലെ നിയമം ആരെയാണ് ഒഴിവാക്കിയത്, ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭൂരഹിതർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാകാൻ എന്താണ് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
1970-ൽ ഒഴിഞ്ഞുപോയ പേരുകൾ
1963-ലെ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ഭേദഗതികളോടെ 1970 ജനുവരി ഒന്നിനാണ് പൂർണമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ജന്മിത്വം അവസാനിപ്പിച്ച് പാട്ടക്കുടിയാന്മാർക്ക് ഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകി എന്നതാണ് അതിന്റെ ചരിത്രനേട്ടം. സാമൂഹികമായി ഇത് വലിയ മാറ്റമായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന റവന്യൂ മന്ത്രി എ.പി. അനിൽകുമാർ ജൂലൈയിൽ ഇടുക്കിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത്, ‘‘ആദ്യ നിയമത്തിന്റെ ഗുണം തീരദേശ സമൂഹങ്ങൾക്കും പട്ടികജാതിക്കാർക്കും ആദിവാസികൾക്കും ലഭിച്ചില്ല’’ എന്നാണ്. കാരണം ലളിതമാണ്. നിയമം ഭൂമിയെ കണ്ടത് ജന്മിയും പാട്ടക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായാണ്.
പാടത്തും പറമ്പിലും അടിമത്തൊഴിലാളികളായി പണിയെടുത്തിരുന്ന ദലിതർക്ക് പാട്ടാവകാശം ഇല്ലായിരുന്നു; അവർക്ക് കിട്ടിയത് താമസിച്ചിരുന്ന കുടിലിനും അതിരിനുള്ളിലെ കുറച്ചു സ്ഥലത്തിനുമുള്ള കുടികിടപ്പവകാശം മാത്രം, അതും പഞ്ചായത്തുകളിൽ പരമാവധി പത്തു സെന്റ്. ആദിവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ നഷ്ടം നിയമത്തിനു മുൻപേ സംഭവിച്ചിരുന്നു: വയനാട്, അട്ടപ്പാടി, ഇടുക്കി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ കുടിയേറ്റവും വനം റിസർവ് ചെയ്യലും അവരെ സ്വന്തം മണ്ണിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി. ആ നഷ്ടം തിരിച്ചുനൽകാൻ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായില്ല.
ഈ അസമത്വത്തിന്റെ വലുപ്പം സംഖ്യകളിൽ കാണാം. സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിരേഖകളിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന കില സർവേ പ്രകാരം, ഇരുപത്താറായിരത്തിലധികം കോളനികളിലും ആവാസകേന്ദ്രങ്ങളിലുമായി അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലേറെ പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു; അവയിൽ പലതിനും രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചു സെന്റ് വരെയാണ് ഭൂമി. ഒറ്റമുറി വീടുകളിലും താമസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകളിലും കഴിയുന്നവർ ഈ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിവാഹിതരായ മക്കൾക്ക് വീടുവെക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളുടെ അനുഭവം ഇതിൽനിന്ന് വേറിട്ടതല്ല. വീടിന്റെ മുറ്റവും അടുക്കളയും ശ്മശാനമാകേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട്. ഫലമായി, ഇന്നും ‘കോളനി’ എന്ന വാക്കിൽ ചുരുങ്ങിപ്പോയ ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. തോട്ടം മേഖലയിലെ ലയങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന തൊഴിലാളികളിൽ വലിയൊരു ഭാഗവും ദലിതരാണ്; ജോലി നിലയ്ക്കുമ്പോൾ താമസവും നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അവർക്ക്.
ആദിവാസികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്
ആദിവാസി ഭൂപ്രശ്നം പാട്ടത്തിന്റേതല്ല; കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെയും വനാവകാശത്തിന്റെയും പ്രശ്നമാണ്. അന്യാധീനപ്പെട്ട ഭൂമി തിരിച്ചുനൽകാൻ 1975-ൽ സംസ്ഥാനം നിയമം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പായില്ല. 2001-ലെ കുടിൽകെട്ടി സമരത്തെത്തുടർന്ന് ഭൂരഹിത ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി നൽകാമെന്ന് സർക്കാർ ധാരണയിലെത്തി. എന്നാൽ അത് പൂർണമായി പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. 2003-ൽ വയനാട്ടിലെ മുത്തങ്ങയിൽ ഭൂമിക്കായി നടത്തിയ സമരം പൊലീസ് വെടിവെപ്പിലും മരണങ്ങളിലുമാണ് കലാശിച്ചത്. ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഒരു പുതിയ പ്രഖ്യാപനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആദിവാസി സമൂഹം ‘ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ?’ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഭൂമി ലഭിക്കുക എന്നതിനൊപ്പം, ലഭിക്കുന്ന ഭൂമി കൃഷിക്കും താമസത്തിനും യോജിച്ചതാണോ, അതിന് രേഖയും ജലസൗകര്യവും വഴിയും ഉണ്ടോ എന്നതും നിർണായകമാണ്. കടലാസിൽ പതിച്ചുകൊടുക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകൾ ഭൂമിവിതരണമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല.
നിയമം തൊടാതെ വിട്ട തോട്ടങ്ങൾ
ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിലെ 81-ാം വകുപ്പ് തേയില, കാപ്പി, റബ്ബർ, ഏലം തോട്ടങ്ങളെ ഭൂപരിധി നിയമത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. സാധാരണ കർഷകന് പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടിവന്നപ്പോൾ കൊളോണിയൽ കാലത്തെ പാട്ടത്തിന്റെയും ഗ്രാന്റിന്റെയും പേരിൽ വൻകിട കമ്പനികൾ ഭൂമി നിലനിർത്തി. ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശംതന്നെ വർഷങ്ങളായി തർക്കത്തിലാണ്.
ഹാരിസൺസ് മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികളുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമിക്ക് സാധുവായ രേഖകളില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സ്പെഷൽ ഓഫീസർ എം.ജി. രാജമാണിക്യം ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ശിപാർശ ചെയ്തതാണ്. എന്നാൽ 2018-ൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകൾ റദ്ദാക്കിയ ഹൈകോടതി ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കേണ്ടത് സിവിൽ കോടതികളിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സുപ്രീംകോടതി വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടതുമില്ല. തുടർന്ന് സർക്കാർ സിവിൽ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്തു. അക്കൂട്ടത്തിൽ, ശബരിമല വിമാനത്താവളത്തിനായി നിർദേശിക്കപ്പെട്ട ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് 2026 ജനുവരി 19-ന് പാലാ സബ് കോടതി തള്ളി. ഈ കേസുകളുടെ വിധി ഇനിയും പൂർണമായിട്ടില്ല.
ചെങ്ങറ (2007), അരിപ്പ (2012) തുടങ്ങിയ ഭൂസമരങ്ങൾ സുപ്രധാനമായ ഒരു ചോദ്യം ഉയർത്തിയിരുന്നു: വിതരണം ചെയ്യാൻ മിച്ചഭൂമിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന സർക്കാരിന്, ഉടമസ്ഥത സംശയാസ്പദമായ തോട്ടഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്താണ് തടസ്സം? രാഷ്ട്രീയമായി ഈ വിഷയം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാണ്. നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന തോട്ടഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് ഭൂരഹിതർക്ക് നൽകുമെന്ന് മുൻപ് തങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും, 2026-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആ പ്രതീക്ഷ വോട്ടിനെ സ്വാധീനിച്ചെന്നും ആദിവാസി, ദലിത് സംഘടനകൾ പറയുന്നു. ‘ഭൂപരിഷ്കരണം 2.0’ എന്ന പേരുതന്നെ ഈ സമൂഹങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യത്തിൽനിന്നാണ് വന്നതെന്ന വസ്തുത അവരുടെ പ്രതീക്ഷയെ ന്യായമാക്കുന്നു.
‘ഭൂമിയില്ല’ എന്ന വാദവും ലാൻഡ് ബാങ്കും
ഭൂമിവിതരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കേൾക്കുന്ന മറുപടി, കേരളം ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സംസ്ഥാനമാണ്, അതിനാൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ മിച്ചഭൂമിയില്ല എന്നാണ്. ഈ വാദത്തിൽ യാഥാർഥ്യമുണ്ട്. ഭൂപരിധി നിയമപ്രകാരം ഏറ്റെടുത്ത മിച്ചഭൂമിയിൽ വലിയൊരു ഭാഗം ഇതിനകം വിതരണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. അതേസമയം, ‘ഭൂമിയില്ല’ എന്ന വാദവും ‘ഭൂമി വ്യവസായത്തിന് വേണം’ എന്ന വാദവും ഒരേ സർക്കാരിന്റെ വായിൽനിന്ന് വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.
ഇവിടെയാണ് ലാൻഡ് ബാങ്കിന്റെ പ്രസക്തി. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭൂമി ഒരിടത്ത് ശേഖരിക്കുക എന്ന ആശയം നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ആ ഭൂമിയുടെ ആദ്യ അവകാശികൾ ആരാണെന്ന് നിയമത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ശേഖരിക്കുന്ന ഭൂമി നിക്ഷേപകർക്കും പദ്ധതികൾക്കും പോകാനാണ് സാധ്യത. ഭൂരഹിതർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ഭൂമിയുടെ വിഹിതം, അതിനുള്ള സമയപരിധി, പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം എന്നിവ ഇല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ബാങ്ക് ഭൂരഹിതർക്ക് ഗുണകരമാകാൻ സാധ്യതയില്ല.
(തുടരും)