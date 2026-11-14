മരുന്നും ചികിത്സയും ഇനി എ.ഐ തീരുമാനിക്കുമോ?text_fields
പ്രമേഹത്തിന് വർഷങ്ങളായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ രക്തപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് എ.ഐ. ചാറ്റ്ബോട്ടിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നു: ‘എന്റെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രമേഹമരുന്നിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാമോ?’ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിശദമായ മറുപടി ലഭിക്കുന്നു. അത് വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതി ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ മരുന്നിന്റെ അളവ് മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. നമുക്കിടയിൽ വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടകരമായ പ്രവണതയാണിത്. ഒരു പരിശോധനാഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം പ്രമേഹമരുന്നിന്റെ അളവ് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. രോഗിയുടെ മുൻകാല പരിശോധനാഫലങ്ങൾ, നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ, ഭക്ഷണരീതി, വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ വിലയിരുത്താതെയുള്ള തീരുമാനം രോഗിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ആരോഗ്യരംഗത്ത് നിർമിതബുദ്ധിയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മുടെ രീതിയെക്കുറിച്ചും ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. ആരോഗ്യസംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടി നാം സമീപിച്ചിരുന്നത് ഡോക്ടർമാരെയോ ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധരെയോ ആയിരുന്നു.
പിന്നീട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ തിരയുന്നതും ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിഡിയോകൾ കാണുന്നതും വാട്സാപിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ആരോഗ്യസന്ദേശങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നതും സാധാരണമായി. ഇതിനൊപ്പം സ്വന്തം അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് ചികിത്സ നിർദേശിക്കുന്ന പ്രവണതയും വളർന്നു. എന്നാൽ, ഒരേ രോഗമുള്ള രണ്ടുപേർക്ക് ഒരേ ചികിത്സ അനുയോജ്യമാകണമെന്നില്ല.
പ്രായം, രോഗതീവ്രത, മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ, അലർജി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിയിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചാറ്റ് ജി.പി.ടിയും ജെമിനിയുമുൾപ്പെടെയുള്ള ജനറേറ്റീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലളിതവും വിശദവുമായ മറുപടി ലഭിക്കുമെന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതെ വിശ്വസിക്കുന്ന ശീലം അപകടസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. മറുപടികൾ കൂടുതൽ വ്യക്തവും ആധികാരികവുമായി തോന്നുന്നതിനാൽ അവയുടെ പരിമിതികൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ നിർമിതബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗം മാത്രമല്ല ഇവിടെ വിഷയം; ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ എത്രത്തോളം വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്നു എന്നതുകൂടിയാണ്.
ആന്റിബയോട്ടിക് നിർദേശത്തിന് പിന്നിലെ അപകടം
മറ്റൊരുദാഹരണം പറയാം: പനിയും തൊണ്ടവേദനയും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരാൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എ.ഐയോട് വിശദീകരിച്ചാൽ ബാക്ടീരിയൽ അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ പേരുകളും ലഭിക്കും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാതെ ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാലോ? എല്ലാ തൊണ്ടവേദനകൾക്കും പനിക്കും ആന്റിബയോട്ടിക് ആവശ്യമില്ല. വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകളിൽ ഇവ ഫലപ്രദമല്ല. അനാവശ്യമായ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗം പാർശ്വഫലങ്ങൾക്കും ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രതിരോധം (Antimicrobial Resistance) വർധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകാം.
സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേദനസംഹാരികളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതേ അപകടമുണ്ട്. തലവേദനയ്ക്കോ ശരീരവേദനയ്ക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐബുപ്രൊഫെൻ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സുരക്ഷിതമല്ല; ചിലരിൽ ഇവ വയറിലെ രക്തസ്രാവത്തിനോ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതിനോ കാരണമാകാം. ഒരാൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണവിവരങ്ങളില്ലാതെ പുതിയൊരു മരുന്ന് സുരക്ഷിതമാണോയെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് മരുന്നുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് (Drug Interactions) വഴിവെച്ചേക്കും.
ഗവേഷണങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചനകൾ
സങ്കീർണമായ വൈദ്യശാസ്ത്ര പദങ്ങൾ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും എ.ഐ. നൽകുന്ന എല്ലാ മറുപടികളും വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല; അവ തെറ്റായതോ അപൂർണമായതോ കാലഹരണപ്പെട്ടതോ ആകാം. ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾക്കായി നിർമിതബുദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സമീപകാല പഠനങ്ങൾ പ്രധാന സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്: നിർമിതബുദ്ധിയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യനിർദേശങ്ങൾ പലരും യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവ മറ്റ് വിശ്വസനീയ ഉറവിടങ്ങളുമായി പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത കുറവാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (Yun & Bickmore, 2025).
എ.ഐ. നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ മരുന്നുകളുമായും ചികിത്സ തേടുന്നതുമായും ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് (Ayo-Ajibola et al., 2024). അമിതമായ ആശ്രിതത്വം ശരിയായതും തെറ്റായതുമായ ആരോഗ്യവിവരങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം (Ahmed et al., 2026). അതേസമയം, രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമിക ധാരണ നേടാനും ഡോക്ടറെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താനും ചികിത്സാ ചർച്ചകളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാനും എ.ഐ. സഹായകമാകാമെന്നും പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു (Ding & Wang, 2026). പലരും എ.ഐയെ ഏക ഉറവിടമായി കാണാതെ മറ്റ് വിവരസ്രോതസ്സുകൾക്കൊപ്പമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് (Wardle et al., 2025).
അമിതവിശ്വാസം ചികിത്സ വൈകിപ്പിക്കുമോ?
മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക മേഖലകളിൽ മൈഗ്രെയ്ൻ അനുഭവിക്കുന്ന മുതിർന്നവരിൽ നടത്തിയ ബഹുരാഷ്ട്ര പഠനത്തിൽ, ഓൺലൈൻ ആരോഗ്യവിവരങ്ങളിലുള്ള ഉയർന്ന വിശ്വാസവും വൈദ്യസഹായം തേടുന്നതിലെ കാലതാമസവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് (Dahshan et al., 2026). എന്നാൽ ഈ പഠനം പൊതുവായ ഓൺലൈൻ വിവരങ്ങളെയാണ് പരിശോധിച്ചത്. മാത്രമല്ല, എ.ഐ. ഉപയോഗിച്ചവരിൽ ഓൺലൈൻ ഉപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചികിത്സയിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരുന്നതായും ഇതേ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത്, എല്ലാ എ.ഐ. ഉപയോഗവും തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കില്ലെങ്കിലും വിശ്വാസ്യത പരിശോധിക്കാതെ ചികിത്സാ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
രാത്രി വൈകിയും ലഭ്യമാണെന്നതും ആശുപത്രിയിൽ പോകാതെയും കാത്തിരിക്കാതെയും ഏത് ഭാഷയിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്നതും എ.ഐയുടെ വലിയ സൗകര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, സൗകര്യം വിശ്വാസമായും വിശ്വാസം ആശ്രിതത്വമായും മാറുന്നതാണ് പ്രശ്നം. മുൻപ് ലഭിച്ച ചില മറുപടികൾ പ്രയോജനകരമായതിനാലും വ്യക്തിപരമായി തയ്യാറാക്കിയതുപോലെ തോന്നുന്നതിനാലും എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് ഒരാൾ കരുതിയേക്കാം. ആരോഗ്യസാക്ഷരത, സാങ്കേതിക പരിചയം, ചികിത്സാച്ചെലവ്, ആരോഗ്യസേവനങ്ങളുടെ ലഭ്യത തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ പ്രവണതയെ കേവലം അറിവില്ലായ്മയായി മാത്രം കാണാനാവില്ല.
പുതിയ കാലത്തെ ആരോഗ്യ സാക്ഷരത
വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം അവയുടെ കൃത്യതയും പ്രസക്തിയും വിലയിരുത്താനുള്ള കഴിവാണ് പുതിയ കാലത്തെ ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യസാക്ഷരത. ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഏത് ഉറവിടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, പുതിയ വൈദ്യശാസ്ത്ര തെളിവുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ, സ്വന്തം ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കാൻ കഴിയണം.
ഇവിടെയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെയും ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെയും പങ്ക് പ്രസക്തമാകുന്നത്. എ.ഐ. വഴി ലഭിക്കുന്ന പൊതുവിവരങ്ങളുമായി ഒരു ആരോഗ്യവിദഗ്ധനെ സമീപിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല; മറിച്ച് സംശയങ്ങൾ വ്യക്തമായി ചോദിക്കാനും ചികിത്സയിൽ അറിവോടെ പങ്കാളികളാകാനും ഇത് സഹായിക്കും. നിർമിതബുദ്ധിയെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ തേടുന്നതിൽനിന്ന് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. അത് നമ്മുടെ അറിവ് വർധിപ്പിക്കട്ടെ; എന്നാൽ ചികിത്സാ തീരുമാനങ്ങളിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ വിലയിരുത്തലിന്റെയും മനുഷ്യന്റെ വിവേകത്തിന്റെയും സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കട്ടെ.
(ഖത്തർ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വിദ്യാർഥിനിയാണ് ലേഖിക)