പവാറിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്ത്? മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സസ്പെൻസ് തുടരുന്നു, ആകാംക്ഷയോടെ രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യtext_fields
പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചാണക്യനായ ശരദ് പവാറിന്റെ അടുത്ത നീക്കം എന്തെന്നറിയാനുള്ള ആവേശത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ ലോകം. ബിജെപി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ സർക്കാർ മണ്ഡല പുനക്രമീകരണ ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ ബില്ലിൽ പവാറിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്. പവാർ എൻഡിഎയിൽ ചേരുമെന്നും അജിത് പക്ഷ എൻസിപിയുമായി ലയിക്കുമെന്നുമുള്ള നിരന്തര റിപ്പോർട്ടുകളും അഭ്യൂഹങ്ങളുമാണ് ഹേതു. അജിത്ത് പവാർ ജീവിച്ചിരിക്കെ ലയന ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു എന്നത് യാഥാർഥ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 12ന് ലയന പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതുമാണ്. ഇപ്പോൾ ലയന സാധ്യതകൾ അടഞ്ഞു എന്നാണ് ഇരുപക്ഷ നേതാക്കളും പറയുന്നത്. എന്നാൽ, പവാറിന്റെ എൻഡിഎ പ്രവേശനം അഭ്യൂഹമായി തുടരുന്നു.
അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ബിജെപി തന്നെ ആണെന്നാണ് സംശയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്താവ് അവർ മാത്രമാണ്. മണ്ഡല പുനക്രമീകരണ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ പ്രതിപക്ഷത്ത് ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ അഭ്യൂഹങ്ങളിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല പവാറിന്റെ നേതാക്കൾക്കിടയിലും അണികളിലും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. 86ലേക്ക് കടക്കുന്ന ശരദ് പവാർ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ശരത് പവാറിന്റെ മനസ്സു വായിക്കുക അത്ര എളുപ്പവുമല്ല. തന്റെ അടുത്ത നീക്കം എന്തെന്ന് തനിക്കു പോലും അറിയില്ലെന്നാണ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തമാശയായി പറഞ്ഞത്. മണ്ഡല പുനക്രമീകരണ ബില്ലിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിലപാടിൽ നിന്നുമുള്ള മകൾ സുപ്രിയ സുലെയുടെ ചാഞ്ചാട്ടം അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നുണ്ട്. ജനസംഖ്യ അനുപാതം നോക്കാതെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും 50 ശതമാനം മണ്ഡലങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബില്ലിനെ പിന്തുണക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ലെന്നാണ് ഒടുവിലത്തെ അവരുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ ഇൻഡ്യ ബ്ലോക്കുമായി ആലോചിച്ചേ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അവർ പറയുന്നു. മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാവ് ജിതേന്ദ്ര ആവാദിന്റെ മകൾ അടക്കമുള്ളവർ പരസ്യമായി ഈ നിലപാടിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നു.
ശരദ് പവാർ എൻഡിഎയിൽ ചേരാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലെന്നാണ് അജിത് പക്ഷ എൻസിപി നേതാവും മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയുമായ ജഗൻ ഭുജ്ബൽ പറയുന്നത്. വിഷയാധിഷ്ഠിത പിന്തുണ അദ്ദേഹം ബിജെപിക്ക് നൽകിയേക്കാം എന്നാണ് ഭുജ്ബൽ കരുതുന്നത്. പവാറിന്റെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഭുജ്ബൽ. അജിത് പാർട്ടി പിളർത്തി എൻഡിഎ പാളയത്തേക്ക് പോയത് പവാറിന്റെ അനുമതിയോടെ ആണെന്ന, ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭുജ്ബലടക്കമുള്ള പവാറിന്റെ വിശ്വസ്തർ അജിത്തിനൊപ്പം പോയതുകൊണ്ടാണ്.
ജനുവരി 28ന് ബാരാമതിയിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ വിമാനം തകർന്നു വീണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുതൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉത്തരമില്ലാതെ കിടക്കുന്നത്. അജിത്തിന്റെ മരണത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സുനേത്ര പവർ മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിന് യാതൊരു ഭീഷണിയുമില്ലെന്നിരിക്കെ ഈ തിടുക്കം എന്തിനായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഇന്നും ബാക്കിയാണ്. പാർട്ടി ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള തിടുക്കമായിരുന്നു അതത്രേ. സങ്കടഘട്ടത്തിൽ സുനേത്രയെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിച്ചത് ആരായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല. സുനേത്ര ഉപ മുഖ്യമന്ത്രി ആവുകയും പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷപദം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം പകൻ പാർത്ഥ പവാർ അധികാരം കൈപ്പിടിയിലാക്കി. പാർത്ഥ ആഗ്രഹിക്കും പോലെയും പറയും പോലെയുമാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ നീക്കം. ദേശീയ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ, മഹാരാഷ്ട്ര അധ്യക്ഷൻ സുനിൽ തട്ക്കരെ എന്നിവരൊക്കെ നോക്കുകുത്തികളായി മാറി. ഇവരും പവാറിലാണ് അഭയം തേടുന്നത്.
അജിത്ത് പവാറിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ലയനത്തിന് അദ്ദേഹം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ലയന പ്രഖ്യാപന ദിവസവും തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ, ലയന ശേഷം എൻസിപി ഏതു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമെന്ന ചോദ്യമുയർന്നു. എൻഡിഎയിൽ അധികാരത്തിൽ തുടരുമോ, ഇൻഡ്യ ബ്ലോക്കിൽ നിൽക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പാർട്ടിയുടെ കടിഞ്ഞാൺ ദേശീയതലത്തിൽ മകൾ സുപ്രിയ സുലേക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അജിത് പവാറിനും കൈമാറി സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന് പവാർ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൊന്ന്. പവർ വിരമിച്ച് നേതൃത്വം പിൻതലമുറ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ബിജെപിയുമായി സഹകരിക്കുന്നത് പ്രശ്നമാകില്ലെന്നാണ് പറയപ്പെട്ടത്. അതേസമയം 2019ലെ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ശിവസേന ഉടക്കിയതോടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ ബിജെപിയെ പിന്തുണക്കാൻ ശരദ് പവാർ തയാറായിരുന്നു. എന്നാൽ ശിവസേനയേയും കൂട്ടി മഹാ വികാസ് അഘാഡി എന്ന സാധ്യത തെളിഞ്ഞപ്പോൾ പവർ പിൻവാങ്ങി. ഇക്കാര്യം സുപ്രിയ സുലെ തന്നെ പിന്നീടൊരു അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതത് സമയത്ത് പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിനാണ് പവർ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. 2014ൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആദ്യമായി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ശബ്ദ വോട്ടിലൂടെ ബിജെപിയെ സഹായിച്ചതും പവാറാണ്.
പവാർ കുടുംബത്തിന്റെ കാരണവരായ ശരദ് പവാറിന് തന്റെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രം സംരക്ഷിച്ചാൽ പോര. കുടുംബത്തെയും അവരോട് ഒട്ടിനിൽക്കുന്ന നേതാക്കളെയും അവരുടെ സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ആരു ഭരിച്ചാലും അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻസിപിക്ക് എതിരെ 70,000 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപണമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ജലസേചനം മുതൽ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വരെ അത് നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. അടുത്ത ആളുകളും കുടുംബക്കാരുമൊക്കെ വിവിധ അഴിമതി കേസുകളിൽ പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉണ്ട്. അജിത് പവാറിനെതിരെ അഴിമതി അന്വേഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികൾ അടക്കം കണ്ടു കെട്ടുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി പിളർത്തി ബിജെപി പാളയത്തേക്ക് പോയത്. ഈ കേസുകൾ ഒന്നും അജിത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നിരിക്കെ ശരദ് പവാറിന്റെ 'പ്രായോഗിക' നിലപാട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടറിയണം. ശരദ് പവാർ പക്ഷം നേതാക്കളുടെ യോഗം വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും.