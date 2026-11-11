ക്രീമിലെയർ: ശമ്പളമല്ല മാനദണ്ഡം

ക്രീമിലെയർ: ശമ്പളമല്ല മാനദണ്ഡംtext_fields
ലോകത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തും കാണാനാകാത്തവിധം ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ജാതിവ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്. മനുഷ്യനെ ഉയർന്നവനും താഴ്ന്നവനുമായി വിഭജിച്ച ചാതുർവർണ്യവും അയിത്തവും സാമൂഹികനീതിയെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ അധികാര, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽനിന്ന് മാറ്റിനിർത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ ചരിത്രപരമായ അനീതിക്ക് പരിഹാരമായി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്ത ശക്തമായൊരു ഉപാധിയാണ് പിന്നാക്കവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സംവരണം. എന്നാൽ, സംവരണത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തയെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്ന ക്രീമിലെയർ തർക്കങ്ങളിൽ നിർണായകമായ ഒരു തീർപ്പാണ് പരമോന്നത കോടതിയിൽനിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
സംവരണവിഭാഗങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക പുരോഗതി കൈവരിച്ചവരെ ഒഴിവാക്കാനാണ് വെണ്ണപ്പാളി അഥവാ ക്രീമിലെയർ എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നാക്കസമുദായങ്ങൾക്ക് ഭരണപങ്കാളിത്തവും സർക്കാർ സർവീസുകളിൽ അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യവും ഉറപ്പാക്കാനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട മണ്ഡൽ കമീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ 1990-ൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതോടെ രാജ്യവ്യാപകമായ ചർച്ചകളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ആരംഭിച്ചു.
തുടർന്ന് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഇന്ദ്രാ സാഹ്നി കേസിൽ (1992) സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഒൻപതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് സുപ്രധാനമായ ചില മാർഗനിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചു. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 16(4) പിന്നാക്കവിഭാഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സർവീസുകളിൽ മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള മൗലിക വ്യവസ്ഥയാണെന്നും, കേവല സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കപ്പുറം സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഭരണഘടന പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഒപ്പം, ഉയർന്ന പദവികളിലെത്തുകയോ നിശ്ചിത വരുമാനപരിധിക്ക് മുകളിലാവുകയോ ചെയ്യുന്നവരെ ക്രീമിലെയർ പരിധിയിൽപ്പെടുത്തി സംവരണാനുകൂല്യത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാമെന്നും ഉത്തരവിട്ടു.
എന്നാൽ, ക്രീമിലെയർ നിർണയത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ ശമ്പളവും വരുമാനവും കണക്കാക്കുന്ന രീതി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ സ്വകാര്യമേഖലയിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ ശമ്പളമോ വരുമാനമോ മാത്രം കണക്കിലെടുത്ത് ഉദ്യോഗാർഥികളെ ക്രീമിലെയർ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംവരണം നിഷേധിച്ചതിനെതിരെ 2012 മുതലുള്ള സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന വിജയം നേടിയിട്ടും സംവരണം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾ കേരളം, ഡൽഹി, തമിഴ്നാട് ഹൈകോടതികളെ സമീപിച്ച് അനുകൂലവിധി നേടി. ഇതിനെതിരെ കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീൽ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചരിത്രപരമായ വിധി വന്നത്.
വിദ്യാർഥികളുടെയും ഉദ്യോഗാർഥികളുടെയും ക്രീമിലെയർ പദവി നിർണയിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ ശമ്പളം മാത്രം നോക്കിയാകരുതെന്നും, അവരുടെ സാമൂഹികനിലയും ഔദ്യോഗിക പദവിയും മുൻനിർത്തിയായിരിക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി കൃത്യമായി അടിവരയിട്ടു. കേവലം വരുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഉദ്യോഗാർഥിയുടെയും സംവരണാവകാശം നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും വ്യക്തിഗത പരിശോധനയാണ് ആവശ്യമെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ പി.എസ്. നരസിംഹ, ആർ. മഹാദേവൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജിക്കാരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഒ.ബി.സി നോൺ ക്രീമിലെയർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണെന്നും അവർക്ക് നിയമനത്തിന് പൂർണ അർഹതയുണ്ടെന്നും വിധിച്ചത്.
ഈ വിധി മുൻകാലപ്രാബല്യമില്ലാതെ ഭാവി നിയമനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാക്കണമെന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി. എന്നാൽ നിലവിൽ സർവീസിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ സീനിയോറിറ്റിയെയോ പൂർത്തിയായ നിയമനങ്ങളെയോ ഇത് ബാധിക്കില്ലെന്നും വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമാന സാഹചര്യങ്ങളുള്ള മറ്റ് കേസുകളിൽ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനമെടുക്കാൻ രണ്ടുമാസത്തെ സമയം സർക്കാരിന് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.
പിന്നാക്കസംവരണത്തെയും സാമൂഹികനീതിയെയും ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സജീവമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, പരമോന്നത കോടതിയുടെ ഈ വിധി ഒ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസവും കരുത്തുമാണ് പകരുന്നത്.