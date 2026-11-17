നിയമരഹിതമാവുന്ന നിയമവാഴ്ചtext_fields
ജനാധിപത്യം തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന് നിയമവാഴ്ച സംരക്ഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിനോട് രോഗാതുരമായ അവജ്ഞ പുലർത്തുന്നതാണ്. ഭരണഘടനയിൽനിന്ന് അധികാരം ലഭിക്കുന്ന പൊലീസ്, ഭരണഘടനാപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ അതീതരാണെന്നമട്ടിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അപകടകരമാകുന്നു. ഏകപക്ഷീയ അറസ്റ്റുകൾ, കസ്റ്റഡി മർദനങ്ങൾ, കുറ്റാരോപിതരെ ജുഡീഷ്യൽ പരിധികൾക്ക് പുറത്ത് പരസ്യമായി അപമാനിക്കൽ, നിയമവിരുദ്ധ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്നിവ സാധാരണ സംഭവങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഈ മാറ്റം ക്രമേണ സംഭവിക്കാം.
എൺപതുകൾ മുതലാണ് മനുഷ്യാവകാശരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഈ മേഖലയിലേക്ക് സാവധാനം കടന്നുവന്നുതുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുവർഷങ്ങളായി ഇത്തരം നിയമാതീത നടപടികൾക്ക് വർധിച്ച രാഷ്ട്രീയ സാധൂകരണവും പൊതുജനങ്ങളുടെ കൈയടിയും ലഭിക്കുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലും വാർത്താചാനലുകളിലും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ലിബറൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനപരമായ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽത്തന്നെ ഫാഷിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള രാഷ്ട്രീയസംസ്കാരം വേരുറപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നർഥം. കേരളത്തിൽ ഇത് സർവസാധാരണമല്ല. എന്നാൽ, ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഇവിടെയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടുപേരെ വ്യത്യസ്ത കേസുകളിൽ വിലങ്ങുവച്ച് റോഡിലൂടെ കേരള പൊലീസ് പ്രദർശിപ്പിച്ചുവെന്ന വാർത്ത അടുത്തിടെ കണ്ടിരുന്നു.
ശിക്ഷ എന്ന പ്രദർശനം
ഇന്ത്യയിലുടനീളം, പ്രത്യേകിച്ച് ബി.ജെ.പി ഭരിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, പൊലീസിന്റെ അധികാരപ്രകടനങ്ങളുടെ അസ്വസ്ഥജനകമായ ദൃശ്യശേഖരമായി സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. കുറ്റാരോപിതരെ തെരുവുകളിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതും ചിലപ്പോൾ ഭാഗികമായി വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിപ്പിച്ചും കയറുകളോ ചങ്ങലകളോ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിച്ചും ഉടനീളം മർദിച്ചും പരസ്യമായി അപമാനിച്ചും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വിഡിയോകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ജനക്കൂട്ടം പൊലീസിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി ഒപ്പം ചേരുന്നു. ഇത് ഭരണഘടനാപരമായ നീതിയുടെ അടിസ്ഥാനതത്ത്വങ്ങളെ തലകീഴായി മറിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ്. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കോടതികൾക്കുമുമ്പാകെ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാനുമാണ് പൊലീസിന് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആളുകളെ പരസ്യമായി ശിക്ഷിക്കാനോ ഭരണപരമായ കാര്യക്ഷമതയുടെ പ്രകടനമെന്നനിലയിൽ അപമാനിക്കാനോ അവർക്ക് അധികാരമില്ല.
കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കുപോലും മനുഷ്യാന്തസ്സിനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെയും ന്യായാധിപന്റെയും ആരാച്ചാരുടെയും അധികാരങ്ങൾ പൊലീസ് ഒരേസമയം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, ക്രിമിനൽ നീതിന്യായവ്യവസ്ഥ ജനാധിപത്യപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ഥാപനമെന്നനിലയിൽനിന്ന് ഏകപക്ഷീയമായ ആധിപത്യത്തിന്റെ ഉപകരണമായി മാറുന്നു.
സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടൽ
കുറ്റാരോപിതരെ അപമാനകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വിഡിയോകൾ പൊലീസ് വകുപ്പുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ ചോദ്യംചെയ്ത് ഹേമേന്ദ്ര പട്ടേൽ സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിൽ, 2026 ആഗസ്റ്റിൽ സുപ്രീംകോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളോടും മെറ്റയോടും വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. ആളുകളെ കയറുകൾകൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നതും മർദിക്കുന്നതും റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതും മുട്ടുകുത്താൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഹരജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. കാഴ്ചക്കാരെക്കൂടാതെ പൊലീസ് തന്നെ സ്വന്തം സാമൂഹികമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ നാടകീയമായ പശ്ചാത്തലസംഗീതത്തോടൊപ്പം അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരുടെമേലുള്ള അധികാരപ്രയോഗത്തെ പൗരുഷപരമായ വീരപ്രകടനമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതായും ഹരജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഇത്തരമൊരു സംസ്കാരം ഭരണത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കൃത്യമായ ഉദാഹരണമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്. 2026 മേയിൽ പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2017 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് 17,043 പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടപടികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ 289 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 11,834 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ആഗസ്റ്റ് 2026 ആയപ്പോഴേക്കും പൊലീസ് കണക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തുടർറിപ്പോർട്ടുകൾ മൊത്തം മരണസംഖ്യ 314 ആയി ഉയർന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നേട്ടമായാണ് ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. പശ്ചിമബംഗാളിലെ സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങൾ, ഈ രാഷ്ട്രീയമാതൃക അതിന്റെ പരമ്പരാഗത ഉത്തരേന്ത്യൻ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്കും വ്യാപിക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2026 മേയിൽ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി.ജെ.പി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റശേഷം, പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ അഞ്ച് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊലീസിന് ‘പ്രവർത്തനസ്വാതന്ത്ര്യം’ നൽകുന്നതിനെ യോഗിയെപ്പോലെ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദുവും ന്യായീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമല്ല, നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ഭരണകൂടം രാഷ്ട്രീയസാധുത നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യ പോപ്പുലിസത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തെയാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കുറ്റാരോപിതരായ വ്യക്തികൾ പ്രതീകാത്മക ശത്രുവായി മാറുന്നു. അവരെ അപമാനിക്കുകയോ പരസ്യമായി മർദിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കരുത്തിന്റെ തെളിവായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ കൈയടി ഈ പ്രകടനത്തെ പൂർണമാക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണർത്തേണ്ട ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ കൂട്ടായ ആഘോഷത്തിനുള്ള അവസരമായി മാറുന്നു. ആധുനിക ക്രിമിനൽ നീതിന്യായവ്യവസ്ഥ ഇത്തരം പരസ്യമായ ശിക്ഷാപ്രകടനങ്ങളിൽനിന്ന് നിയന്ത്രിതവും സ്ഥാപനവത്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് മാറേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ, സമകാലിക പൊലീസ് പരേഡുകളും അവയുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണവും ശിക്ഷയുടെ ഇത്തരം ദൃശ്യപ്രകടനങ്ങളുടെ അസ്വസ്ഥജനകമായ തിരിച്ചുവരവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സാമൂഹികമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഈ തിരിച്ചുവരവിന്റെ വ്യാപ്തി പലമടങ്ങ് വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഫാഷിസത്തിന്റെ കുറ്റകരമായ ആഘോഷം
ജാതി, മതം, വർഗം, രാഷ്ട്രീയസ്വാധീനം എന്നിവ ക്രിമിനൽ നീതിന്യായവ്യവസ്ഥയുമായുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഇടപെടലുകളെ നിർണയിക്കുന്ന, ആഴത്തിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അപകടം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാണ്.
വിചാരണയില്ലാതെ അപമാനിക്കാനോ ശിക്ഷിക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം എല്ലാവർക്കുമേലും ഒരുപോലെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല. സമ്പത്തും സ്വാധീനവുമുള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും നിയമപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ, സാമൂഹികമായി പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ അധികാരപ്രയോഗത്തിന് കൂടുതൽ വിധേയരാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ക്രമസമാധാനപാലനത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പ്രകടമാകുന്ന പ്രത്യക്ഷമായ സാർവത്രികതയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആഴത്തിലുള്ള അസമമായ ആധിപത്യബന്ധങ്ങൾ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട്.
നിയമവിരുദ്ധമായ ശിക്ഷാനടപടികൾ രാഷ്ട്രീയമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയും പരസ്യമായ അപമാനിക്കൽ ഭരണത്തിന്റെ ഉപകരണമായി മാറുകയും ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് പൊതുജനസമ്മതി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം വ്യക്തമായ ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രവണതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പൊലീസ് കൂടുതൽ അക്രമാസക്തമാകുന്നു എന്നതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ ആശങ്കയുണർത്തുന്ന കാര്യം. മറിച്ച്, നീതിക്കു പകരംവെക്കാവുന്ന നിയമാനുസൃതവും അഭിലഷണീയവുമായ മാർഗമായി പൊലീസ് അതിക്രമം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്; അതിനെ ഭരണകൂടം നിർലജ്ജം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾകൊണ്ടുമാത്രമല്ല ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നത്. സ്ഥാപനപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം, കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ഒരാളെ നിരപരാധിയായി കണക്കാക്കണമെന്ന തത്ത്വം, ഏറ്റവും അനഭിമതരായ വ്യക്തികൾക്കുപോലും നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്ന അംഗീകാരം എന്നിവയെയാണ് ജനാധിപത്യം ആശ്രയിക്കുന്നത്. കുറ്റാരോപിതരെ അപമാനിക്കുന്നത് കൈയടിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം തങ്ങൾ നിയമവാഴ്ചയുടെയും ക്രമസമാധാനത്തിന്റെയും വിജയമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് കരുതിയേക്കാം. എന്നാൽ, ജനാധിപത്യഭരണത്തെ ഏകപക്ഷീയമായ അധികാരവാഴ്ചയിൽനിന്ന് വേർതിരിച്ചുനിർത്തുന്ന അടിസ്ഥാന സംരക്ഷണവ്യവസ്ഥകളുടെ ക്രമാനുഗതമായ തകർച്ചയെയാണ് സമൂഹം ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന അപകടവുമിതിലുണ്ട്. അതെ, നമ്മുടെ അറിവോടും ഒട്ടും നിഷ്കളങ്കമല്ലാത്ത ഇത്തരം ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ മനോഭാവത്തിന്റെ ക്രൂരമായ മുതലെടുപ്പിലൂടെയുമാണ് ഫാഷിസം ഏതു രാഷ്ട്രത്തിലും വ്യവസ്ഥാപിതമാവുന്നത്.