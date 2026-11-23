മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്; ആ ഓർമകളാണ് പ്രതിരോധംtext_fields
‘‘അങ്ങനെയൊരാൾ നമു-
ക്കുണ്ടായിട്ടില്ല, മുൻപും
പിൻപുമെന്നോർക്കുന്നേരം
ക്ഷമിക്കൂ നേതാക്കളേ!’’
അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ‘ഉപ്പിന്റെ ഉപ്പ്’ എന്ന കവിത അവസാനിക്കുന്നത് ഈ വരികളോടെയാണ്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ‘മലബാറിലെ സിംഹം’ എന്നറിയപ്പെട്ട സാഹിബ് മറഞ്ഞ് എൺപത്തിയൊന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും നമ്മുടെ നേതാക്കളോട് പൊതുസമൂഹത്തിന് പറയാനുള്ളതും ‘‘ക്ഷമിക്കൂ നേതാക്കളേ’’ എന്നുതന്നെയാണ്. ആ നേതൃപാടവത്തിന് പകരംവെക്കാനൊരാൾ എട്ടുപതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറവും നമുക്കിടയിലുണ്ടായിട്ടില്ല. പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ, നേതൃപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ, മതസാഹോദര്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൽ, മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൽ, സമുദായപരിഷ്കരണത്തിൽ സാഹിബ് കൊളുത്തിവെച്ച വിളക്കാണ് നമുക്കിന്നും വഴികാണിക്കുന്നത്.
ജനനംകൊണ്ട് കൊച്ചി നാട്ടുരാജ്യക്കാരനും പ്രവർത്തനമണ്ഡലംകൊണ്ട് മലബാറിയും ജീവിതംകൊണ്ട് പാൻ-ഇന്ത്യനുമായി മാറിയ വ്യക്തിത്വമാണ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്. മതവിദ്യാഭ്യാസവും ഭൗതികവിദ്യാഭ്യാസവും ഒരേപോലെ കരസ്ഥമാക്കാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ അന്നത്തെ നവോത്ഥാനപരിസരം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ അനുകൂല സാഹചര്യമൊരുക്കി. ആരെയും കൂസാതെ ജീവിക്കാനും തുറന്നുപറയാനും സാഹിബിന് ശക്തിപകർന്നത് വിശ്വാസദാർഢ്യമായിരുന്നുവെന്ന് കേരളഗാന്ധി കെ. കേളപ്പൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘‘ജീവിതത്തിലെ അനേകം കാലം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് തന്റെ ജീവിതംതന്നെ പടച്ചവനിങ്കൽ സമർപ്പിച്ച, പടച്ചവന്റെ ആജ്ഞാകാരിയായ ഒരു മതഭക്തനായിട്ടാണ് അവസാനകാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്’’ എന്നാണ് കേളപ്പൻ എഴുതിയത്. സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനി കെ.എം. ദാമോദരമേനോന്റെ അഭിപ്രായത്തിലും മനുഷ്യനിർമിതമായ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും നെഞ്ചൂക്കോടെ നേരിടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചതിന് നിദാനം അടിയുറച്ച ദൈവവിശ്വാസമായിരുന്നു. ജയിലിൽവെച്ച് അദ്ദേഹം നയിച്ചിരുന്ന ലളിതജീവിതം മതനിഷ്ഠയുടെയും വിജ്ഞാനപരമായ പരിശ്രമങ്ങളുടെയും മഹത്തരമായ ഒരു മാതൃകതന്നെയായിരുന്നു.
അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബിന്റെ ജീവിതകഥയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലും പൊതുപ്രവർത്തനരംഗത്തുമെല്ലാം യാതൊരുവിധ താല്പര്യവുമില്ലാത്ത, മറ്റുള്ളവർ ‘പുസ്തകപ്പുഴു’ എന്നാക്ഷേപിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ്. സമ്പന്നതയുടെ നെറുകയിൽ ജനിച്ച അബ്ദുറഹിമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഐ.സി.എസ്സുകാരനായി മാറുകയെന്നതുതന്നെയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി കോളജിൽ ഓണേഴ്സിന് പഠിക്കുമ്പോൾ വായിക്കാനിടയായ മൗലാനാ അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ‘ഖിലാഫത്ത് ആൻഡ് ജസീറത്തുൽ അറബ്’ എന്ന ലഘുലേഖ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെയും അതുവഴി മലബാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തെയും ഒന്നാകെ മാറ്റിമറിച്ചു.
ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാനം സ്വീകരിച്ച് പഠനവും ഐ.സി.എസ് സ്വപ്നവും ഉപേക്ഷിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാട്ടങ്ങളിലേക്കും സമുദായനവീകരണ രംഗത്തേക്കും കടന്നുവന്ന മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ എന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരൻ 1920ൽ നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന സമ്പൂർണ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തോടുകൂടിയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വഴിയിലെത്തുന്നത്. കോൺഗ്രസ്-ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തോളോടുതോൾ ചേർന്ന് മുന്നേറിയിരുന്ന ഈ കാലത്താണ് മൗലാനാ മുഹമ്മദലിയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെ അബ്ദുറഹിമാൻ തന്റെ പ്രവർത്തനമണ്ഡലമായി മലബാറിനെ വരിക്കുന്നത്.
ആരെയും ആകർഷിക്കാൻ പോന്ന ആ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് മാതൃഭൂമി സ്ഥാപക പത്രാധിപർ കെ.പി. കേശവമേനോൻ എഴുതിയതിങ്ങനെയാണ്: ‘‘അബ്ദുറഹ്മാനെ ആദ്യമായി കണ്ടത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. നീണ്ട ദേഹവും തടിച്ച പുരികവും പൗരുഷം സ്ഫുരിക്കുന്ന മുഖവും ഉത്സാഹം തുളുമ്പുന്ന ഭാവവും സംസാരത്തിന്റെ രീതിയും കണ്ട മാത്രയിൽതന്നെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് എനിക്കൊരു മമത തോന്നി. ഞാനന്ന് കേരള സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. ഖിലാഫത്തുകാര്യം കോൺഗ്രസ് പരിപാടിയിലെ ഒരിനമാക്കിയത് അനേകം മുസ് ലിംകൾ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നതിനും ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റികൾ വ്യാപകമാകുന്നതിനും കാരണമായി. കോഴിക്കോട്ടെ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു സെക്രട്ടറിയെ തേടുന്ന കാലമായിരുന്നത്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് അബ്ദുറഹിമാൻ കോഴിക്കോട്ടെത്തിയത്. ഒട്ടും താമസിയാതെ തങ്ങളെല്ലാം കൂടി അബ്ദുറഹിമാനെ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.’’
സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനും പൊതുജനക്ഷേമവും ശാസ്ത്രീയാവബോധവും വളർത്താനും സ്ത്രീധനമടക്കമുള്ള ദുരാചാരങ്ങൾക്കും ആർഭാടങ്ങൾക്കുമെതിരെ ബോധവത്കരണം നടത്താനും മതമൈത്രി വളർത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ട് 1924 ഒക്ടോബർ 12ന് സാഹിബ് തുടങ്ങിയ ‘അൽഅമീൻ’ പത്രം കേസുകൾ, വാറണ്ടുകൾ, ഭീഷണികൾ എന്നിവയ്ക്കുമുന്നിലൊന്നും മുട്ടുമടക്കാതെ ധീരമായ ജനപക്ഷ മാധ്യമപ്രവർത്തനമെന്തെന്ന് മലയാളത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. മലബാർ സമരപ്പോരാളികളെ ആൻഡമാനിലേക്ക് നാടുകടത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പടച്ചുവിട്ട ആൻഡമാൻ സ്കീമിനെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നതായിരുന്നു ആദ്യ ലക്കത്തിലെ മുഖപ്രസംഗംതന്നെ. ലക്ഷദ്വീപ് നിവാസികളോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കും സൈമൺ കമീഷനുമെതിരെ അൽഅമീൻ ആഞ്ഞടിച്ചു. പിഴ ചുമത്തിയും നിരോധിച്ചുമൊന്നും നിശ്ശബ്ദമാക്കാനാവില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം 1939 സെപ്റ്റംബർ 26ന് ഡിഫൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം പ്രസ് പിടിച്ചെടുത്ത് പത്രം അടച്ചുപൂട്ടുകയായിരുന്നു.
ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഹിന്ദു-മുസ് ലിം ഐക്യമെന്ന മഹത്തായ സന്ദേശത്തോടെ കോൺഗ്രസും ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവും ശക്തമായി മുന്നേറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലായി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ. ദേശീയതലത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം ഇത്തരം വിഭാഗീയതക്കെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തുവന്നപ്പോൾ മലബാറിൽ ഇതിനെതിരെ ധൈര്യസമേതം മുന്നിൽനടന്ന പോരാളിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്. സാമുദായികമൈത്രിയിലൂടെയേ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് അറുതിവരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന തിരിച്ചറിവ് ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിലെ സാധാരണക്കാരിലുണ്ടാക്കുന്നതിൽ കേരളത്തിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാന്റെ സംഭാവനകൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് തുല്യതയില്ലാത്തതായി മാറുന്നത്. ചരിത്രപണ്ഡിതൻ ഡോ. കെ. ഗോപാലൻകുട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ വർഷങ്ങളോളം ജയിലിൽ കിടന്നശേഷം 1945ൽ ജയിൽമോചിതനായ അദ്ദേഹം 72 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ പങ്കെടുത്ത ചെറുതും വലുതുമായ മുന്നൂറോളം യോഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത് വിഭജനം തെറ്റാണ്, ഹിന്ദു-മുസ്ലിം സൗഹൃദം പുലരണം, സമാധാനം വേണം എന്നീ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. എതിരാളികളിൽനിന്ന് കടുത്ത എതിർപ്പും കല്ലേറുകളുമെല്ലാമുണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും വകവെക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം നിലപാട് തുറന്നുപറഞ്ഞത്.
മരണത്തിന്റെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുമുമ്പ് 1945 നവംബർ 23ന് കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂരിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലും ഹിന്ദു-മുസ് ലിം മതമൈത്രിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത്. ആ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചതുതന്നെ ‘‘ഭാരതമാതാവ് സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്ന ശിശുവിനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണിത്. നിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കരുത്’’ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു. ‘‘നിങ്ങളോട് പലതും പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പലരും നോക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതൊന്നും കേൾക്കരുത്. ഞാൻ പറയുന്നതുതന്നെയും നിങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ദൈവവചനമായ ഖുർആനും നബിവചനവും മാത്രം നോക്കി നടക്കുക. അയൽവാസികളായ ഹിന്ദുക്കളോട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശത്രുതയിൽ വർത്തിക്കരുത്. അത് നമുക്ക് ദോഷമേ ചെയ്യൂ’’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസിയ്യത്ത്.
ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ശ്വാസംവരെ സാമുദായികമൈത്രിയിലൂടെ ഈ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യപുലരിയിലേക്ക് നടന്നടുക്കണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യം യാഥാർഥ്യമാകുന്നതിനുമുമ്പ് വിടപറഞ്ഞു. മതവൈരം ആളിക്കത്തിച്ച് അധികാരം പിടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബിന്റെ ഓർമകൾതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധം. അവയുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകൊണ്ടു മാത്രമേ ‘ഇന്ത്യ’ എന്ന ആശയത്തെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചുനിർത്താനാവൂ. ഇതുപോലൊരു കാലം രാജ്യത്തിന് വരാനിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാകണം കാൽനൂറ്റാണ്ടുമുമ്പുതന്നെ സച്ചിദാനന്ദൻ കൃത്യമായി കുറിച്ചിട്ടു :
‘‘പതിതമീക്കാലത്തിൻ
കാലിയാൽ പെരുവട്ടി-
യ്ക്കൊരു പൂക്കുലയായി-
ക്കതിരായ്, വരികബ്ദു-
റഹ്മാൻ! ഒരു ഞൊടി-
യെങ്കിലുമഭിമാനം
നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരായ്
തലനിവർത്തട്ടേ ഞങ്ങൾ!’’
(മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് മെമ്മോറിയൽ കമ്മിറ്റി ട്രഷററാണ് ലേഖകൻ)