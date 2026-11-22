ഗസ്സയും കാത്തിരിക്കുന്നുtext_fields
റോഹിങ്ക്യൻ മുസ്ലിംകൾക്കെതിരെ മ്യാന്മർ സൈന്യം നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങൾ വംശഹത്യയാണെന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ചരിത്രവിധി ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിവരുന്ന സൈനിക നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലും നിർണായകമാകുമെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ. ഒരു രാജ്യത്തെ വംശഹത്യക്ക് നേരിട്ട് ഉത്തരവാദിയായി അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. വംശഹത്യ നടത്താനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം തെളിയിക്കുന്നതിൽ കോടതി സ്വീകരിച്ച സമീപനമാണ് ഗസ്സ കേസിലും പ്രധാനമാകുക.
ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യ നടത്തുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് 2023 ഡിസംബർ 29നാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഫലസ്തീനികളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതും അടിസ്ഥാന ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതും വംശഹത്യാ കൺവെൻഷന്റെ ലംഘനമാണെന്നാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വാദം. 2024ൽ ഗസ്സയിലെ സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനും വംശഹത്യ തടയാനും കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിഷയത്തിൽ അന്തിമവിധി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
മ്യാന്മർ കേസിലെ വിധി ഗസ്സ കേസിന് പുതിയ നിയമപരമായ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നതായാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം തെളിയിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെയോ സൈനിക നേതൃത്വത്തിന്റെയോ രേഖാമൂലമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ മാത്രം ആവശ്യമില്ലെന്നതാണ് വിധിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. ആക്രമണങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, അവയുടെ വ്യാപ്തി, സൈനിക നടപടികളിലെ ആവർത്തനരീതി, ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രസ്താവനകൾ, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തെളിവുകൾ സംയുക്തമായി പരിശോധിച്ച് വംശഹത്യാ ഉദ്ദേശ്യം കണ്ടെത്താമെന്ന നിലപാടാണ് കോടതി സ്വീകരിച്ചത്.
ഹമാസിനെതിരായ സൈനിക നടപടികളാണ് ഗസ്സയിൽ നടത്തുന്നതെന്നും സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ലെന്നുമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ വാദം. എന്നാൽ, സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന നടപടികളിലും വംശഹത്യാ ഉദ്ദേശ്യം നിലനിൽക്കാമെന്ന നിയമപരമായ സമീപനം മ്യാന്മർ വിധിയിലൂടെ ശക്തിപ്പെട്ടതായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 1948ലെ വംശഹത്യാ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം ദേശീയമോ വംശീയമോ മതപരമോ ആയ ഒരു വിഭാഗത്തെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ നശിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നടത്തുന്ന ചില പ്രവൃത്തികളാണ് വംശഹത്യയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്. യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളും മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നതിനെക്കാൾ സങ്കീർണമാണ് വംശഹത്യാ ഉദ്ദേശ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മ്യാന്മർ കേസിൽ കോടതി സ്വീകരിച്ച തെളിവുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ രീതി ഭാവിയിലെ കേസുകൾക്കും പ്രധാന മാതൃകയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം, റോഹിങ്ക്യൻ കേസിലെ വിധി ഇസ്രായേലിനെതിരായ കേസിന്റെ ഫലം മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നില്ല. ഗസ്സയിലെ സാഹചര്യങ്ങളും തെളിവുകളും കോടതി സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മ്യാന്മർ വിധിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ലെന്നും സൈനിക സഹായം നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കും നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്താമെന്നും നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇസ്രായേലിന് ആയുധസഹായം നൽകുന്നതിലൂടെ ജർമനി അന്താരാഷ്ട്ര നിയമബാധ്യതകൾ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നിക്കരാഗ്വ 2024ൽ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
ഈ കേസിലെ നടപടികളും തുടരുകയാണ്. മറുവശത്ത്, വംശഹത്യാ ഉദ്ദേശ്യം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ കോടതി സ്വീകരിച്ച സമീപനം ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ സൈനിക നടപടികൾ നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാമെന്ന വാദവും ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമർ പുടിനും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ്ങും ചൈനയിലെ ഷെൻഷനിൽ നടത്തിയ ചരിത്ര കൂടിക്കാഴ്ചക്കൊടുവിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച നാലിന പ്രസ്താവനകളിലൊന്ന് ഇതാണ്. റോഹിങ്ക്യൻ ജനതക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിലെ നിർണായക ചുവടുവെപ്പായി മ്യാന്മർ വിധി മാറുമ്പോൾ, ഗസ്സയിലെ ഫലസ്തീനികൾക്കും സമാനമായ നീതി ലഭിക്കുമോയെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ അന്തിമവിധിക്ക് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നേക്കാമെങ്കിലും വംശഹത്യ സംബന്ധിച്ച നിയമവ്യാഖ്യാനത്തിൽ മ്യാന്മർ വിധി സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവാണെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.