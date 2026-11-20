കുട്ടികളുടെ മാർക്കിലേക്കല്ല, മനസ്സിലേക്ക് നോക്കൂ; സന്തോഷത്തോടെ വളരാൻ നൽകാം 'ബിഹേവിയർ വാക്സിൻ'text_fields
“ഇന്ന് സ്കൂളിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത്?”, “പരീക്ഷക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി?”, “ക്ലാസിൽ നിനക്ക് എത്രാം റാങ്കാണ്?” കുട്ടികളോട് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണിവ. എന്നാൽ “ഇന്ന് നീ സന്തോഷത്തിലാണോ?”, “എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ?” എന്ന് എത്ര തവണ നാം ചോദിക്കാറുണ്ട്? കുട്ടികളുടെ പഠനനേട്ടങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന താൽപര്യം അവരുടെ സന്തോഷത്തിലും മാനസികാരോഗ്യത്തിലും പ്രകടമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ശിശുദിനത്തിൽ നാം ആത്മപരിശോധന നടത്തണം.
മികച്ച മാർക്കും ഉയർന്ന ജോലിയും ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾതന്നെ, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനും പരാജയങ്ങളെ നേരിടാനും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വളരാനുമുള്ള സാഹചര്യം അവർക്ക് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വിദ്യാഭ്യാസംപോലെതന്നെ സന്തോഷകരമായ ബാല്യവും ഓരോ കുട്ടിയുടെയും അവകാശമാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ബാലാവകാശ ഉടമ്പടിയും ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. എന്നാൽ പഠനമത്സരം, പരീക്ഷാഭയം, രക്ഷിതാക്കളുടെ അമിത പ്രതീക്ഷകൾ, സമപ്രായക്കാരുമായുള്ള താരതമ്യം, ബുള്ളിയിങ്, കുടുംബത്തിലെ സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ കടുത്ത സമ്മർദത്തിലാക്കുന്നു.
സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെയും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളുടെയും അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗം അവരുടെ ഉറക്കത്തെയും ശ്രദ്ധയെയും വൈകാരിക ക്ഷേമത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുമുണ്ട്.
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കരുതലാകാം
മുതിർന്നവരുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശാരീരിക രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം നാം മാനസികാരോഗ്യത്തിന് നൽകാറില്ല. പഠനസമ്മർദം, ഉത്കണ്ഠ, പെരുമാറ്റപ്രശ്നങ്ങൾ, ലഹരി ഉപയോഗം, ഡിജിറ്റൽ ആശ്രിതത്വം എന്നിവ ഗുരുതരമായ ശേഷമാണ് പലപ്പോഴും ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന് പരിഹാരമായി, ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ കുട്ടികളെ നേരത്തേ സജ്ജരാക്കുന്ന പ്രതിരോധ രീതിയാണ് “ബിഹേവിയർ വാക്സിൻ”.
വാക്സിനുകൾ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്നതുപോലെ, മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശീലങ്ങളും കഴിവുകളും കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇത് മരുന്നല്ല; മറിച്ച് കുട്ടികളെ മാനസികമായി കരുത്തരാക്കാനും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സഹായം തേടാൻ പ്രാപ്തരാക്കാനുമുള്ള പരിശീലനരീതിയാണ്.
നാല് പ്രധാന ജീവിതപാഠങ്ങൾ
1. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി: മതിയായ ഉറക്കം, സമീകൃതാഹാരം, വ്യായാമം, കളികൾ, വായന, ഹോബികൾ എന്നിവ കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക-മാനസിക വളർച്ചയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണ്. കളിയും വിശ്രമവും പഠനത്തിന് തടസ്സമല്ല; ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമാണ്.
2. ജീവിതനൈപുണികൾ: സ്വന്തം കഴിവുകളും പരിമിതികളും തിരിച്ചറിയുക, മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ആശയവിനിമയം നടത്തുക, നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക, ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക തുടങ്ങിയ കഴിവുകൾ കുട്ടികളിൽ വളർത്തണം.
3. സമ്മർദ നിയന്ത്രണവും അതിജീവനവും: പരീക്ഷയിലെ പരാജയം, നിരാശകൾ, അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെ നേരിടാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. സങ്കടവും ദേഷ്യവും ഭയവും സ്വാഭാവിക വികാരങ്ങളാണെന്നും അവയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം.
4. ഡിജിറ്റൽ വെൽനസ്: സാങ്കേതികവിദ്യയെ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുകയല്ല, സുരക്ഷിതമായും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും ഉപയോഗിക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. സ്ക്രീൻ സമയം നിയന്ത്രിക്കാനും സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ഓൺലൈൻ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ വിവേകത്തോടെ വിലയിരുത്താനും കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകണം.
മാറേണ്ടത് കുടുംബവും വിദ്യാലയവുമാണ്
അറിവ് നൽകുന്നതിനപ്പുറം കഥകൾ, കളികൾ, റോൾ പ്ലേ, ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, റിലാക്സേഷൻ പരിശീലനം എന്നിവയിലൂടെ അധ്യയനവർഷം മുഴുവൻ നീളുന്ന പ്രായോഗിക പരിശീലനമാണ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം, വിദഗ്ധ സഹായം ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കുകയും വേണം.
കുട്ടികളെ മാത്രം പരിശീലിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല; കുടുംബവും വിദ്യാലയവും മാറണം. ദിവസവും കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാനും അവരുടെ വികാരങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കാനും രക്ഷിതാക്കൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. പരാജയങ്ങളിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ചേർത്തുപിടിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. മാർക്കിന്റെയും റാങ്കിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം കുട്ടികളെ അളക്കുന്ന രീതി വിദ്യാലയങ്ങളും മാറ്റണം. പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും ഡിസെബിലിറ്റുകൾ ഉള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ സുരക്ഷിതത്വവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് വേണ്ടത്.
കുട്ടികൾക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം വിലകൂടിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളല്ല; അവരെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന മുതിർന്നവരും സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളുമാണ്. പരീക്ഷാഫലങ്ങളിലല്ല, മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യത്തിലും ആത്മവിശ്വാസത്തിലുമാണ് അവരുടെ യഥാർഥ ഭാവി.