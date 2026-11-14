കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി കണ്ട ചാച്ചാ നെഹ്റു

കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി കണ്ട ചാച്ചാ നെഹ്റുtext_fields
ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, നാളെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് നാം നൽകുന്ന കരുതലും വിദ്യാഭ്യാസവും അവസരങ്ങളും കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിരിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആ കുട്ടിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയും സുരക്ഷയും അവകാശങ്ങളും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനമായി മാറുന്നു.
ഈ മഹത്തായ സന്ദേശം ലോകത്തിന് ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വർഷവും നവംബർ 14-ന് ഇന്ത്യ ശിശുദിനം ആചരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനം കൂടിയായ ഈ ദിവസം, കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെയും ഓർമപ്പെടുത്തലാണ്.
1889 നവംബർ 14-ന് അലഹബാദിൽ ജനിച്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. സമ്പന്നമായ കുടുംബപശ്ചാത്തലത്തിൽ വളർന്ന അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച നെഹ്റു, രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി നിരവധി തവണ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു.
സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിനുശേഷം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ അദ്ദേഹം, വിഭജനത്തിന്റെ മുറിവുകളും ദാരിദ്ര്യവും നിരക്ഷരതയും സാമ്പത്തിക പിന്നാക്കാവസ്ഥയും നേരിട്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ആധുനിക രാഷ്ട്രമായി വളർത്താനുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. ജനാധിപത്യം, മതനിരപേക്ഷത, ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം, വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യവസായവൽക്കരണം എന്നിവയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ പ്രാധാന്യം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി.
അണക്കെട്ടുകൾ, വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ, ശാസ്ത്രഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് അടിത്തറ പാകാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. അറിവും അന്വേഷണത്വരയും ശാസ്ത്രീയ ചിന്തയും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്.
എന്നാൽ നെഹ്റുവിനെ ജനമനസ്സുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പദവിയേക്കാൾ കുട്ടികളോടുള്ള അടുപ്പവും കരുതലുമാണ്. കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ ‘ചാച്ചാ നെഹ്റു’ എന്നാണ് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്നത്. കുട്ടികളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ചിരിയിലും ചോദ്യങ്ങളിലും കൗതുകത്തിലും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി കണ്ടു. കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹവും വിദ്യാഭ്യാസവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അവസരങ്ങളുമാണ് നാളെ രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ച നിർണയിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.
കുട്ടികൾ പൂക്കളെപ്പോലെയാണെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. പൂക്കൾക്ക് വളരാൻ നല്ല മണ്ണും വെള്ളവും വെളിച്ചവും ആവശ്യമായതുപോലെ കുട്ടികൾക്കും വളരാൻ സ്നേഹവും സംരക്ഷണവും അറിവും പ്രോത്സാഹനവും ആവശ്യമാണ്. അവരുടെ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും സ്വപ്നം കാണാനും അവസരം നൽകുകയും വേണം. കുട്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്തി വളർത്തുന്നതിനു പകരം ആത്മവിശ്വാസവും സ്വതന്ത്രചിന്തയും പകർന്നുനൽകുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് സമൂഹം ഒരുക്കേണ്ടത്.
ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നെഹ്റുവിന്റെ ജീവിതവും കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹവും ഓർമിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങളിലേക്കും നാം കണ്ണുതുറക്കണം. രാജ്യത്ത് ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും നേടി മുന്നേറുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭാവവും നേരിടുന്നു. സാമ്പത്തികപ്രയാസം കാരണം പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരുന്ന കുട്ടികളും ബാലവേലയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നവരും സംരക്ഷണമില്ലാതെ കഴിയുന്നവരുമുണ്ട്. ബാലപീഡനവും ചൂഷണവും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നു.
ഓരോ കുട്ടിക്കും സുരക്ഷിതമായ ബാല്യം ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ല. ഭരണകൂടത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും പോഷകാഹാരത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും വേണം. സമ്പന്നന്റെയും സാധാരണക്കാരന്റെയും കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം.
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാണ്. മൊബൈൽ ഫോണിന്റെയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെയും അമിതമായ ഉപയോഗം, സൈബർ ചൂഷണം, ലഹരിയുടെ സ്വാധീനം, പഠനമത്സരങ്ങളുടെ സമ്മർദം എന്നിവ കുട്ടികളുടെ സ്വാഭാവിക വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നു. മാർക്കിന്റെയും പരീക്ഷാഫലങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളെ അളക്കുന്ന പ്രവണതയും മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ കുട്ടിക്കും വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളും താൽപര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ചിലർ പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തുമ്പോൾ മറ്റുചിലർ കായികരംഗത്തും കലാരംഗത്തും ശാസ്ത്രത്തിലും സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നു. ഈ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും തയ്യാറാകണം.
കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സ്കൂളുകളും മികച്ച പഠനസൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതുപോലെതന്നെ സ്നേഹവും കരുതലും നിറഞ്ഞ കുടുംബാന്തരീക്ഷവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് സംസാരിക്കാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയാനും ഭയമില്ലാതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും കഴിയണം. അവരുടെ ചെറിയ പരാജയങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നതിനുപകരം വീണ്ടും ശ്രമിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നൽകണം. ബാല്യകാലം മത്സരങ്ങളുടെയും സമ്മർദങ്ങളുടെയും കാലമായി മാറാതെ സന്തോഷത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും കാലമായി നിലനിൽക്കണം.
നെഹ്റുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെയും ഭരണകാലത്തെയും ചരിത്രപരമായി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവത്തിനും ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി തലമുറയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും അദ്ദേഹം നൽകിയ പ്രാധാന്യം ചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായി നിലനിൽക്കുന്നു.
ഇന്ന് ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നാം സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇതാണ്: നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നാം എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകമാണ് കൈമാറുന്നത്? വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ, വിവേചനങ്ങളില്ലാത്തതും അവസരസമത്വമുള്ളതുമായ ഒരു സമൂഹമാണോ നാം അവർക്കായി ഒരുക്കുന്നത്? അതോ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ മതിലുകൾ ഉയർത്തുകയാണോ?
ശിശുദിനം പൂക്കൾ നൽകിയും മധുരപലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം മാത്രമായി ചുരുങ്ങരുത്. ഒരു കുട്ടിയുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കാനും പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് പുസ്തകം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനും സംരക്ഷണമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് താങ്ങാകാനും നമുക്ക് കഴിയണം. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ നൽകുന്ന സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം നാം ഏറ്റെടുക്കണം.
കാരണം, ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വപ്നം തകരുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവി മാത്രമല്ല; ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ കൂടിയാണ്.
ചാച്ചാ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമകൾക്ക് ആദരമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ തെളിയേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും വളരാനും കഴിയുന്ന ഇന്ത്യയാണ് നാം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത്.
കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിരിയുമ്പോഴാണ് ഒരു രാജ്യം യഥാർഥത്തിൽ വികസിക്കുന്നത്. അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകരുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി കൂടുതൽ പ്രകാശപൂർണമാകുന്നത്. അതാകട്ടെ ഈ ശിശുദിനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം.
എല്ലാ കുരുന്നുകൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ശിശുദിനാശംസകൾ!