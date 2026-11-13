‘കരുണാനിധി’യിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് കർണനായി മാറിയ വില്ലാളിവീരൻ; സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാർക്ക് തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച് വിറപ്പിച്ചു

‘കരുണാനിധി’യിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് കർണനായി മാറിയ വില്ലാളിവീരൻ; സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാർക്ക് തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച് വിറപ്പിച്ചുtext_fields
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവവും വിവാദപരവുമായ അധ്യായമായിരുന്നു മുൻ ജഡ്ജി സി.എസ്. കർണന്റെ കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസും തുടർന്നുണ്ടായ ജയിൽവാസവും.
സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ജഡ്ജിമാർക്ക് അഞ്ചുവർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയ കർണന് പിന്നാലെ അതേ സുപ്രീംകോടതി ആറുമാസത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു.
മദ്രാസ് ഹൈകോടതി ജഡ്ജിയായിരിക്കെ സഹജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ ജാതിവിവേചനവും അഴിമതിയും ആരോപിച്ച് കർണൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 2016 മാർച്ചിൽ കൊൽക്കത്ത ഹൈകോടതിയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റിയെങ്കിലും വിവാദങ്ങൾ അവസാനിച്ചില്ല.
ജഡ്ജിമാർക്കെതിരായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. 2017 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്നത്തെ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജെ.എസ്. ഖെഹറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഏഴംഗ ബെഞ്ച് കർണനെതിരെ സ്വമേധയാ കോടതിയലക്ഷ്യനടപടി ആരംഭിച്ചു.
ജഡ്ജിമാരെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജുഡീഷ്യൽ, ഭരണപരമായ ചുമതലകളിൽനിന്ന് വിലക്കി.
ഇതിനിടെ, കർണന്റെ മാനസികാരോഗ്യം പരിശോധിക്കാൻ കൊൽക്കത്തയിലെ പാവ്ലോവ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ ബോർഡ് രൂപവത്കരിക്കാൻ 2017 മേയ് ഒന്നിന് സുപ്രീംകോടതി പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാറിനോട് നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ, പരിശോധനക്ക് വിധേയനാകാൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു.
തനിക്ക് മാനസികപ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് മേയ് നാലിന് രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു. മേയ് എട്ടിന് കർണൻ അസാധാരണ ഉത്തരവിറക്കി. അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജെ.എസ്. ഖെഹർ ഉൾപ്പെടെ സുപ്രീംകോടതിയിലെ എട്ട് ജഡ്ജിമാർക്ക് പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ അതിക്രമ നിരോധന നിയമപ്രകാരം അഞ്ചുവർഷം കഠിനതടവും ഒരാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും വിധിക്കുന്നതായിരുന്നു ഉത്തരവ്. ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസ് കമീഷണറോടും നിർദേശിച്ചു.
എന്നാൽ, തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഏഴംഗ ബെഞ്ച് കർണനെ ക്രിമിനൽ കോടതിയലക്ഷ്യക്കുറ്റത്തിന് കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തി ആറുമാസം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. ജുഡീഷ്യറിയുടെ പ്രതിച്ഛായക്ക് ഗുരുതരമായ കളങ്കമുണ്ടാക്കിയതാണ് നടപടിക്ക് കാരണമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. സർവിസിലുള്ള ഒരു ഹൈകോടതി ജഡ്ജിക്ക് കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരുന്നു.
അറസ്റ്റിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ കർണൻ 2017 ജൂൺ 12ന് വിരമിച്ചു. ഒരാഴ്ചക്കുശേഷം ജൂൺ 20ന് കോയമ്പത്തൂരിൽനിന്ന് പശ്ചിമബംഗാൾ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ആറുമാസത്തെ തടവുശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കി ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങി. എന്നാൽ, വിവാദങ്ങൾ അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല. ജഡ്ജിമാർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ അധിക്ഷേപകരമായ വിഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2020ൽ തമിഴ്നാട് പൊലീസ് വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിരുപാധികം മാപ്പപേക്ഷിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 2021 മാർച്ചിൽ ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം ലഭിച്ചു.
1955 ജൂൺ 12ന് കടലൂർ ജില്ലയിലെ കർണത്തം ഗ്രാമത്തിൽ സ്വാമിനാഥൻ-കമലം ദമ്പതികളുടെ എട്ടുമക്കളിൽ രണ്ടാമനായാണ് ജനനം. കരുണാനിധി എന്നായിരുന്നു യഥാർഥ പേര്.
ഭാര്യ സരസ്വതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം 1991ൽ പേര് കർണൻ എന്നാക്കി മാറ്റി. 1983ൽ ചെന്നൈ ലോ കോളജിൽനിന്ന് നിയമബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം 1984 ഏപ്രിൽ 11ന് തമിഴ്നാട്-പുതുച്ചേരി ബാർ കൗൺസിലിൽ അഭിഭാഷകനായി എൻറോൾ ചെയ്തു.
മദ്രാസ് ഹൈകോടതി, സിറ്റി സിവിൽ കോടതികൾ, കുടുംബ കോടതികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സിവിൽ, ക്രിമിനൽ, ഭരണഘടനാ, സർവിസ് കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു.
2009 മാർച്ചിൽ മദ്രാസ് ഹൈകോടതി അഡീഷനൽ ജഡ്ജിയായി നിയമിതനായി. 2011 മാർച്ചിൽ സ്ഥിരം ജഡ്ജിയായി. മദ്രാസ് ഹൈകോടതിയിൽ സഹജഡ്ജിമാരിൽനിന്ന് ജാതിയുടെ പേരിൽ തന്നെ അവഗണിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി 2011ൽ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമീഷന് പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് കർണൻ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.