ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായി റസൂൽ അബ്ദുല്ല അൽ ഹദ്ദാദ് അന്തരിച്ചുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ വാഹന വ്യാപാര രംഗത്തെ പ്രമുഖനും അൽ ഹദ്ദാദ് മോട്ടോഴ്സ് ചെയർമാനുമായ റസൂൽ അബ്ദുല്ല അൽ ഹദ്ദാദ് നിര്യാതനായി. പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട വ്യാപാര ജീവിതത്തിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകളിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ജീവകാരുണ്യ, സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്നു.
പരമ്പരാഗതമായി കൊല്ലപ്പണിയിൽ തുടങ്ങിയ കുടുംബ ബിസിനസ്സ് പിന്നീട് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെയും വ്യാപാരത്തിലേക്കും തുടർന്ന് വാഹന വിപണിയിലേക്കും വളർത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. 1953ൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ഏജൻസി നേടിയ കുടുംബം 1958ൽ ബഹ്റൈനിലേക്കും പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചു.
സഹോദരങ്ങളായ സഈദ്, ജാഫർ എന്നിവർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് വാഹന വിൽപ്പന, സർവീസ്, സ്പെയർ പാർട്സ്, വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിപുലമായ ശൃംഖലയായി അൽ ഹദ്ദാദ് മോട്ടോഴ്സിനെ അദ്ദേഹം വളർത്തിയെടുത്തു. തുടർന്ന് കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനവും ഏറ്റെടുത്തു. വാണിജ്യ മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫ അദ്ദേഹത്തിന് 'മെഡൽ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി' നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വാഹന വ്യാപാരത്തിന് പുറമെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'റസൂൽ അൽ ഹദ്ദാദ് ആൻഡ് സൺസ്' കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. ബഹ്റൈൻ-ജർമ്മൻ സൗഹൃദ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകരിലൊരാളായ അദ്ദേഹം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.
1974 മുതൽ ബഹ്റൈൻ ടെന്നീസ് ക്ലബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ക്ലബ്ബിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും ജൂനിയർ താരങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹകനായും ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സേവനത്തിലൂടെ ബഹ്റൈന്റെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, കായിക മേഖലകളിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന് നഷ്ടമായത്.