Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
bookmark_border
ദുബൈ: കൊടുങ്ങല്ലൂർ എറിയാട് മണപ്പാട്ട് സിറ്റി മുഹമ്മദ് ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി. കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മജ്ലിസ് കാറ്ററിങ് സ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്നു.
ദുബൈയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആയിരുന്നു മരണം. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച് ഖബറടക്കും.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story