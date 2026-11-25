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എസ്.വി. മുഹമ്മദ് നിര്യാതനായിtext_fields
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News Summary - SV Muhammed passes away
മൊട്ടാമ്പ്രം: പുതിയങ്ങാടിയിലെ മത–സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും ദീർഘകാല പ്രവാസിയുമായ എസ്.വി. മുഹമ്മദ് നിര്യാതനായി.സെഞ്ച്വറി ബസ്, എസ്റ്റേറ്റ് എന്നിവയുടെ ഉടമയായിരുന്നു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം, പ്രദേശത്തെ മത–സാമൂഹിക മുന്നേറ്റങ്ങളിലും പള്ളികളുടെ നിർമാണത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കുവഹിച്ചു.
പുതിയങ്ങാടി അമീൻ പള്ളി, മസ്ജിദുന്നൂർ എന്നിവയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഭാര്യ: കെ.പി. ജമീല. മക്കൾ: അഷ്റഫ് (അബൂദബി), ഹനീഫ, ഷാഹിന, ഷഹീർ, സഹദ.
മരുമക്കൾ: എസ്.കെ. അബ്ദുല്ല (ഗൾഫ് മാധ്യമം), സാജിദ് നദവി (ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, വാദിഹുദ പ്രോഗ്രസീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ), സിയാദ് ഡി. (അബൂദബി), സീനത്ത്, ഫർസാന.
ഖബറടക്കം ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക് തലക്കൽ പള്ളി ഖബർസ്ഥാനിൽ.
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