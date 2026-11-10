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യാംബു മുൻ പ്രവാസിയായ കാസർകോട് സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
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News Summary - Former Yambu Expat from Kasaragod Passes Away Back Home
യാംബു: സൗദി യാംബു പ്രവാസിയായിരുന്ന കാസർകോട് സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. മംഗൽപാടി സ്വദേശി മഹ്മൂദ് ബന്ദിയോട് (53) ആണ് തിങ്കളാഴ്ച നിര്യാതനായത്. ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മരണം. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ യാംബു ഇബ്നുറുഷ്ദ് കമ്പനിയിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു.
പിതാവ്: അബ്ദുല്ല ഇസ്മായിൽ ബന്ദിയോട്. മാതാവ്: ആയിശാബി. ഭാര്യ: ആയിഷത്ത് മിസ്രിയ. മക്കളില്ല.
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