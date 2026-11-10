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    യാം​ബു മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ കാ​സ​ർ​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

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    യാം​ബു മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ കാ​സ​ർ​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
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    യാം​ബു: സൗ​ദി യാം​ബു പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​സ​ർ​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. മം​ഗ​ൽ​പാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി മ​ഹ്‌​മൂ​ദ്‌ ബ​ന്ദി​യോ​ട് (53) ആ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച നി​ര്യാ​ത​നാ​യ​ത്. ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. വൃ​ക്ക സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​കി​ത്സ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മ​ര​ണം. ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ യാം​ബു ഇ​ബ്നു​റു​ഷ്ദ് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​താ​വ്: അ​ബ്ദു​ല്ല ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ബ​ന്ദി​യോ​ട്. മാ​താ​വ്: ആ​യി​ശാ​ബി. ഭാ​ര്യ: ആ​യി​ഷ​ത്ത് മി​സ്‌​രി​യ. മ​ക്ക​ളി​ല്ല.

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    News Summary - Former Yambu Expat from Kasaragod Passes Away Back Home
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