വാഹനാപകടത്തെ അതിജീവിച്ച പ്രവാസിക്ക് അബൂദബിയിൽ മറ്റൊരപകടത്തിൽ ദാരുണാന്ത്യംtext_fields
അബൂദബി: മുമ്പുണ്ടായ അപകടത്തിൽ സംഭവിച്ച പരിക്കിന്റെ തുടർ ചികിത്സക്ക് നാട്ടിൽ പോയി മടങ്ങി എത്തിയതിന്റെ പിറ്റേന്ന് പട്ടാമ്പി സ്വദേശി വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. അബൂദബി വെസ്റ്റേൺ റീജ്യൻ ബദാ സായിദിൽ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി തിരുവേഗപ്പുറ നെടുങ്ങോട്ടൂർ താഴികപ്പറമ്പിൽ പരേതനായ അബ്ദുൽ ഖാദിറിന്റെ മകൻ ഹുസൈൻ (52) ആണ് മരിച്ചത്. എതിർ ദിശയിൽ വന്ന കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.
കാറിലെ ഫിലിപ്പീൻസ് സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവറും മരണപ്പെട്ടു. ഗൾഫാർ കമ്പനിയിലെ ഡ്രൈവറായ ഹുസൈൻ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മൃതദേഹം നിയമ നടപടികൾക്ക് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന വാഹനാപകടത്തിൽ കാലിൽ ഇട്ട കമ്പി സർജറി ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കാൻ ഒരു മാസം മുമ്പ് നാട്ടിൽ പോയി മടങ്ങി എത്തിയ ഉടനെയാണ് മറ്റൊരു വാഹനാപകടത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ചത്.