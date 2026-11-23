ആശയസംവാദം അടിച്ചമർത്തുന്നത് അധികാരദുർവിനിയോഗം: വിസ്ഡം യൂത്ത്text_fields
കോഴിക്കോട്: അഭിപ്രായവൈവിധ്യം ശത്രുതയല്ല, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂലധനമാണെന്നിരിക്കെ ആശയ സംവാദത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് അധികാരദുർവിനിയോഗമാണെന്ന് വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച ‘ബ്ലൂപ്രിന്റ്’ ശിൽപശാല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ആശയസംവാദത്തിനായി ഒത്തുചേരാനും വേദികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുമുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ അനധികൃത ഇടപെടലുകൾക്ക് ന്യായീകരണമില്ല.
അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോ പൗരനും ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകിയിരിക്കെ, അതിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിയമപാലകർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകണമെന്നും ശിൽപശാല ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.കെ. അഷ്റഫ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പീസ് റേഡിയോ സി.ഇ.ഒ ഹാരിസ് ബിൻ സലീം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.
വിസ്ഡം യൂത്ത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.കെ. നിഷാദ് സലഫി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. വി.പി. ബഷീർ, പീസ് റേഡിയോ ഡയറക്ടർ കെ. താജുദ്ദീൻ സുലാഹി തുടങ്ങിയവർ വിവിധ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.