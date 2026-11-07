‘പെരിയവനേ’ വെറുമൊരു സിനിമാപ്പാട്ടല്ല, റീൽസുകളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേയീണം; വൈറൽ മാജിക്കിന് പിന്നിലെന്ത്?text_fields
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി മുന്നേറുകയാണ് ‘ഖലീഫ’ സിനിമയിലെ ‘പെരിയവനേ’ എന്ന ഗാനം. കേട്ടവർ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു. പലരും അതേ പാട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റീൽസുകളും ഒരുക്കുന്നു. സിനിമയിലെ ഒരു ഗാനം എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ട്രെൻഡായി മാറിയത്? എന്താണ് ‘പെരിയവനേ’യെ ഇത്രയേറെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്?
സംഗീതവും വരികളും മുതൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ വൈറൽ യാത്ര വരെ കൗതുകകരമാണ് ഈ പാട്ടിന്റെ കഥ. റിലീസിനു പിന്നാലെ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ആഴ്ചകൾക്കുശേഷവും പാട്ടിന് പുതിയ പുതിയ പ്രേക്ഷകരെ ലഭിക്കുന്നു.
സിനിമകളിലെ പാട്ടുകൾ ഹിറ്റാകുന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല. എന്നാൽ, ഒരു പാട്ടിലെ ഏതാനും വരികളോ സംഗീതശകലമോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി മാറുകയും പിന്നീട് സിനിമയുടെ പ്രചാരണത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് പതിവാണ്.
‘പെരിയവനേ’ എന്ന പാട്ടിന്റെ ഈണം, വരികൾ, അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി എന്നിവയെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ കൗതുകം ഉണർത്തുകയാണ്.
‘പെരിയവനേ’യുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രത്യേകത അതിന്റെ സംഗീതസംവിധാനവും ആലാപനവുമാണ്. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതം നൽകിയ ഗാനത്തിന് വരികളെഴുതിയത് മുത്തുവാണ്. വിജയ് യേശുദാസും സഞ്ജിത്ത് സലാമുമാണ് ഗായകർ.
ഗാനരംഗത്തിലെ വൈകാരികത നിറഞ്ഞ രംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം വിജയ് യേശുദാസിന്റെയും സഞ്ജിത്ത് സലാമിന്റെയും ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ‘പെരിയവനേ’ പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളിൽക്കൊണ്ടു.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസുകളുടെ സ്വഭാവം കൂടി ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. ഒരു പാട്ടിന്റെ മുഴുവൻ ദൈർഘ്യത്തേക്കാൾ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ നീളുന്ന ഓർമയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പലപ്പോഴും റീൽസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്.
ആ ഭാഗം ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അതേ ഓഡിയോയിൽ സ്വന്തം വീഡിയോകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരേ ശബ്ദശകലം പലതരം ദൃശ്യങ്ങളുമായി വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ പാട്ട് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തുന്നു.
പാട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കവും വ്യത്യസ്തമാണ്. ‘പെരിയവനേ’ വെറുമൊരു പ്രണയഗാനമോ ആഘോഷഗാനമോ അല്ല. അല്ലാഹുവിനോടുള്ള പ്രാർഥനയും കാരുണ്യത്തിനായുള്ള അപേക്ഷയും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസവുമെല്ലാം ഗാനത്തിന്റെ വരികളിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്.
ആത്മീയമായ ഈ പ്രമേയമാണ് പാട്ടിന് മറ്റൊരു തലം നൽകുന്നത്. പ്രാർഥനകൾ, വിശ്വാസം, ഓർമകൾ, വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾ എന്നിവ പങ്കുവെക്കുന്ന റീൽസുകൾക്ക് ഈ ഗാനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ പശ്ചാത്തല സംഗീതമായി മാറുന്നു. അറബി പദങ്ങളും പാട്ടിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ആസ്വാദനത്തിന് തടസ്സമല്ല.
വൈറലാകുന്നതിന് പിന്നിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോർമുല
ഒരു പാട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ തരംഗമാകാൻ വലിയ പരസ്യപ്രചാരണം മാത്രം ആവശ്യമില്ല. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഗീതശകലങ്ങൾക്കാണ് റീൽസ് ലോകത്ത് കൂടുതൽ സാധ്യത.
ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച ഓഡിയോ മറ്റൊരാൾ കാണുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അതേ ഓഡിയോയിൽ സ്വന്തം വീഡിയോകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു. അങ്ങനെ പാട്ടിന്റെ പ്രചാരം സ്വാഭാവികമായി വർധിക്കുന്നു.
‘പെരിയവനേ’യുടെ കാര്യത്തിലും ഈ സ്വഭാവം കാണാം. ആത്മീയതയും വൈകാരികതയും ഒത്തുചേരുന്ന പാട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകും. സിനിമയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പശ്ചാത്തല സംഗീതമായും അത് മാറുന്നു.
വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഖലീഫ’യിൽ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനാണ് നായകൻ. ജിനു വി. എബ്രഹാമിന്റെ രചനയിൽ സ്വർണക്കടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടുംബത്തിനും ജീവിതത്തിനും വേണ്ടി പോരാടുന്ന മാമ്പറയ്ക്കൽ അമീർ അലിയുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.