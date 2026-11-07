പുറത്തു നിന്ന് മരുന്നുകൾ വാങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിറുത്താൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം

പുറത്തു നിന്ന് മരുന്നുകൾ വാങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിറുത്താൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശംtext_fields
മംഗളൂരു: സാധാരണ വെളുത്ത സ്ലിപ്പുകളിൽ രോഗികൾക്ക് മരുന്നുകൾ നിർദേശിക്കുന്നതും പുറത്തുള്ള ഫാർമസികളിൽനിന്ന് വാങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഉടൻ നിർത്താൻ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കർണാടക ആരോഗ്യമന്ത്രി യു.ടി. ഖാദർ. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെത്തുന്ന പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ആശുപത്രി വളപ്പിൽ സൗജന്യവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ മരുന്നുകൾ നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും ഫാർമസികൾക്കുമെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഖാദർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
‘സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ വരുന്ന പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ആശുപത്രികളിൽ തന്നെ സൗജന്യവും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കണം. വെളുത്ത സ്ലിപ്പുകളിൽ കുറിപ്പടി എഴുതി രോഗികളോട് പുറത്തു നിന്ന് മരുന്നുകൾ വാങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതി ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണം’-ഖാദർ ‘എക്സ്’ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പടികൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴി അനധികൃതമായി മരുന്നുകൾ വിൽക്കാൻ സർക്കാർ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
‘ഡോക്ടർമാർ വെളുത്ത സ്ലിപ്പിൽ മരുന്നുകൾ എഴുതുകയും രോഗികളെ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ലെറ്റർഹെഡ് ഇല്ലാതെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്താൽ, അത്തരം മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും’-അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പ്രാക്ടീസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനാസ്ഥ കാണിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയാൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പൊതുജനാരോഗ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അവഗണനയോ നിരുത്തരവാദിത്വമോ അനുവദിക്കില്ല. സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട രോഗികളിലേക്ക് സുതാര്യമായി എത്തണമെന്നും നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.