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    വൈ​ദി​ക​നെ​തി​രാ​യ ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന ആ​രോ​പ​ണം എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണം

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    വൈ​ദി​ക​നെ​തി​രാ​യ ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന ആ​രോ​പ​ണം എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണം
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    മം​ഗ​ളൂ​രു: മം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ന്റ് വി​ൻ​സെ​ന്റ് ഫെ​റ​ർ പ​ള്ളി​യി​ലെ പു​രോ​ഹി​ത​ൻ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്ന കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ലൈം​ഗി​ക ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​നും മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​നും ഇ​ര​യാ​യ​വ​രെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മൈ​സൂ​രു ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള എ​ൻ‌.​ജി.‌​ഒ, ‘ഒ​ഡ​നാ​ദി സേ​വാ സം​സ്തേ’ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കേ​സി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​വി. സ്റ്റാ​ൻ​ലി ശ​നി​യാ​ഴ്ച മം​ഗ​ളൂ​രു പ്ര​സ് ക്ല​ബി​ൽ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. മം​ഗ​ളൂ​രു രൂ​പ​ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട സ്റ്റാ​ൻ​ലി, തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ട്ട് ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ വൈ​ദി​ക​ൻ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​രി​ൽ അ​ഞ്ച് പേ​രു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ബി​ഷ​പ്പി​ന് രേ​ഖാ​മൂ​ലം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൈ​ൽ​ഡ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ ജി​ല്ലാ ചൈ​ൽ​ഡ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റി​നോ​ട് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യാ​വു​ന്ന ചി​ല​ർ ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സ്റ്റാ​ൻ​ലി ആ​രോ​പി​ച്ചു. 2012ലെ ​പോ​ക്സോ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 19, 21 പ്ര​കാ​രം ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രെ​യും ശി​ശു​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പി​നെ​യും പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ഒ​രു യു​വാ​വ് ഇ​തേ പു​രോ​ഹി​ത​ൻ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ഇ​മെ​യി​ൽ വ​ഴി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഓ​ട​നാ​ടി സേ​വാ സം​സ്‌​ഥേ സ​ഹ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം.​എ​ൽ. പ​ര​ശു​രാ​മ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ പു​രോ​ഹി​ത​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കാ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് പൊ​ലീ​സ്, ജു​വ​നൈ​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ബോ​ർ​ഡ്, പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, മം​ഗ​ളൂ​രു അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന ഉ​ട​ന​ടി ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. കേ​സി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വീ​ഴ്ച​യും കാ​ല​താ​മ​സ​വും ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​കു​പ്പു​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​ൻ എ.​സി.​പി ര​വീ​ഷ് നാ​യി​ക്കി​നെ ക​ണ്ട് ഇ​ക്കാ​ര്യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. വ​കു​പ്പു​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണം വ​സ്തു​ത​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​ര​ശു​രാ​മ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഓ​സ്‌​കാ​ർ ലൂ​യി​സ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - SIT should investigate sexual harassment allegations against priest
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