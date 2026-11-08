വൈദികനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം എസ്.ഐ.ടി അന്വേഷിക്കണംtext_fields
മംഗളൂരു: മംഗളൂരു സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഫെറർ പള്ളിയിലെ പുരോഹിതൻ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) രൂപവത്കരിക്കണമെന്ന് ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനും മനുഷ്യക്കടത്തിനും ഇരയായവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൈസൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള എൻ.ജി.ഒ, ‘ഒഡനാദി സേവാ സംസ്തേ’ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറിൽ അന്വേഷണം വിപുലീകരിക്കണമെന്ന് സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ കെ.വി. സ്റ്റാൻലി ശനിയാഴ്ച മംഗളൂരു പ്രസ് ക്ലബിൽ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. മംഗളൂരു രൂപതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട സ്റ്റാൻലി, തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു.
എട്ട് ആൺകുട്ടികളെ വൈദികൻ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവരിൽ അഞ്ച് പേരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബിഷപ്പിന് രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി. മാതാപിതാക്കൾ ഇക്കാര്യം ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂനിറ്റിനോട് നടപടിയെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ചിലർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്റ്റാൻലി ആരോപിച്ചു. 2012ലെ പോക്സോ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 19, 21 പ്രകാരം ഇത്തരക്കാരെയും ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിനെയും പോക്സോ കേസിൽ പ്രതികളാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു യുവാവ് ഇതേ പുരോഹിതൻ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി ഇമെയിൽ വഴി പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് ഓടനാടി സേവാ സംസ്ഥേ സഹ ഡയറക്ടർ എം.എൽ. പരശുരാമ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിനിടെ പുരോഹിതൻ കൂടുതൽ ആളുകളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ്, ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ്, പൊലീസ് കമീഷണർ, മംഗളൂരു അസിസ്റ്റന്റ് പൊലീസ് കമീഷണർ എന്നിവർക്ക് സംഘടന ഉടനടി നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. കേസിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ചയും കാലതാമസവും ഉണ്ടായതായി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പ് നൽകിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മംഗളൂരു സെൻട്രൽ സബ് ഡിവിഷൻ എ.സി.പി രവീഷ് നായിക്കിനെ കണ്ട് ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. വകുപ്പുതല അന്വേഷണം വസ്തുതകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ഓസ്കാർ ലൂയിസ് പങ്കെടുത്തു.