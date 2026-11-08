ആറ് വയസുകാരൻ സൽമാൻ ഷാരിഖ് ഷെയ്ഖ് ദേശീയ സ്കേറ്റ് ബോർഡിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽtext_fields
മംഗളൂരു: ബംഗളൂരുവിൽ നടന്ന 2026 ലെ കർണാടക സംസ്ഥാന സ്കേറ്റ് ബോർഡിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ എട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ സ്ട്രീറ്റ് സ്കേറ്റ് ബോർഡിങ് ഇനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ഉഡുപ്പിയിൽ നിന്നുള്ള ആറുവയസ്സുകാരൻ സൽമാൻ ഷാരിക് ഷെയ്ക്ക് ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇടം നേടി. ദേശീയ മത്സരത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്കേറ്റ്ബോർഡറാണ് ഈ മിടുക്കൻ. ഉഡുപ്പിയിലെ ഇമാം സാഹിബിന്റെ ചെറുമകനായ സൽമാൻ ഇപ്പോൾ തായ്ലൻഡിലെ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രാദേശിക സ്കേറ്റ്പാർക്കുകളിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. നാലാം വയസ്സിൽ സ്കേറ്റ്ബോർഡിങ് ആരംഭിച്ചു, നാലും അഞ്ചും വയസ്സിൽ തായ്ലൻഡിലെ പട്ടായയിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് അവസരങ്ങളിലും മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായി. സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സൽമാൻ തായ്ലൻഡിൽനിന്നാണ് എത്തിയത്. അടുത്ത മാസം ചിന്താമണിയിലാണ് ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്. മാതാപിതാക്കളായ ഷാരിക് ഹുസൈനും സാനിഹ ഷെയ്ക്കും പരിശീലനത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്തി കായിക വിനോദം ആസ്വദിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കൂടെയുണ്ട്.