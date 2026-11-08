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    ആ​റ് വ​യ​സു​കാ​ര​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഷാ​രി​ഖ് ഷെ​യ്ഖ് ദേ​ശീ​യ സ്കേ​റ്റ് ബോ​ർ​ഡി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ

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    ആ​റ് വ​യ​സു​കാ​ര​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഷാ​രി​ഖ് ഷെ​യ്ഖ് ദേ​ശീ​യ സ്കേ​റ്റ് ബോ​ർ​ഡി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ
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    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന 2026 ലെ ​ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന സ്കേ​റ്റ് ബോ​ർ​ഡി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ എ​ട്ട് വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ്ട്രീ​റ്റ് സ്കേ​റ്റ് ബോ​ർ​ഡി​ങ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​റു​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഷാ​രി​ക് ഷെ​യ്ക്ക് ദേ​ശീ​യ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി. ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ സ്കേ​റ്റ്ബോ​ർ​ഡ​റാ​ണ് ഈ ​മി​ടു​ക്ക​ൻ. ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ലെ ഇ​മാം സാ​ഹി​ബി​ന്റെ ചെ​റു​മ​ക​നാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ലെ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വി​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്കേ​റ്റ്പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു. നാ​ലാം വ​യ​സ്സി​ൽ സ്കേ​റ്റ്ബോ​ർ​ഡി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു, നാ​ലും അ​ഞ്ചും വ​യ​സ്സി​ൽ താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ലെ പ​ട്ടാ​യ​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ വ്യ​ക്തി​യാ​യി. സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത മാ​സം ചി​ന്താ​മ​ണി​യി​ലാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷാ​രി​ക് ഹു​സൈ​നും സാ​നി​ഹ ഷെ​യ്ക്കും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തി കാ​യി​ക വി​നോ​ദം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ച് കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്.

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    News Summary - Salman Sharikh Sheikh at the National Skateboarding Championship
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