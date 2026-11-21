അരിവില കുതിക്കുന്നു; സാധാരണക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിൽtext_fields
ബംഗളൂരു: അരി വില കുത്തനെ ഉയരുന്നത് സാധാരണക്കാരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. കർണാടകയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും വരൾച്ചയെത്തുടർന്ന് നെല്ലുൽപാദനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന് പ്രധാന കാരണം. ഇതിനുപുറമെ എഥനോൾ നിർമാണത്തിനായി അരി ഉപയോഗിക്കുന്നതും വിപണിയിൽ ക്ഷാമമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിൽ മാത്രം 13 ലക്ഷം ഹെക്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന നെൽകൃഷിയിൽ ഏകദേശം നാലു ലക്ഷം ഹെക്ടറോളം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ വിപണിയിൽ അരിലഭ്യത കുറഞ്ഞു.
സോന മസൂരി, കോലം തുടങ്ങിയ അരിയിനങ്ങളെയാണ് വിലവർധന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചതെന്ന് ബംഗളൂരു മെർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി.വി. അഷ്റഫ് കമ്മനഹള്ളി പറഞ്ഞു. കോലം ബുള്ളറ്റ് റൈസ് 25 കിലോയുടെ ബാഗിന് ആദ്യം 2500 ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് 3200 രൂപവരെ ഉയര്ന്നിരുന്നു. ഈ മാസം വിലയില് നേരിയ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബസുമതി അരിക്ക് ഏകദേശം 20 രൂപയോളം വര്ധിച്ചു. മട്ട അരി കിലോക്ക് മൂന്നു രൂപയോളം വര്ധനവുണ്ടായി. വെസ്റ്റ് ബംഗാളില് നിന്നും വരുന്ന ജീര റൈസ് പോലുള്ള അരിക്ക് വിലയില് നേരിയ കുറവുണ്ട്. എഫ്.സി.ഐ ഗോഡൗണുകളില് നിന്നാണ് അരി കര്ണാടകയിലേക്ക് വരുന്നത്. എഫ്.സി.ഐ ഗോഡൗണുകളില് നിന്നും ബംഗളൂരുവിലെ എ.പി.എം.സി മാര്ക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്ന അരിയിലും ലഭ്യതക്കുറവുണ്ട്.
കൂടുതല് അരി ഗോഡൗണുകളില് എത്തിയാല് മാത്രമേ ഇതിന് പരിഹാരം കാണാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പഴയ സ്റ്റോക്ക് തീര്ന്ന് പോകുന്നുവെന്നതാണ് മൊത്തവില കച്ചവടക്കാര് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി. വില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാര്ജിന് കൂട്ടാന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നതും സൂപ്പര് മാര്ക്കറ്റുകളിലും ലാഭം കുറയാന് കാരണമാകുന്നു. സാധാരണക്കാര് വാങ്ങിയിരുന്നത് 40 രൂപയില് താഴെയുള്ള അരിയാണ്. അതിനാണ് 60 മുതല് 80 രൂപവരെയായത്.
കുറഞ്ഞ വിലയില് അരി ലഭ്യമല്ലെന്നതും സാധാരണക്കാരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. ഡിസംബര്, ജനുവരിയോടെ വില കുറയാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. സംഭരണ ചെലവും സംസ്കരണ ചെലവും ഗതാഗത ചെലവും വില വര്ധനയെ സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മിക്ക അരിയിനങ്ങളുടെയും വില 10 മുതല് 30 രൂപ വരെ വര്ധിച്ചു. ബുള്ളറ്റ് റൈസ് 90 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് 110 രൂപയായി. സ്റ്റീം റൈസ്, റോ റൈസ് എന്നിവക്കും വില വര്ധിച്ചു. സ്റ്റീം റൈസിന് വില ഇനിയും കൂടുമെന്നും റോ റൈസിന് വില കുറയാനാണ് സാധ്യതയെന്നും രാമമൂര്ത്തി നഗറിലെ കൃഷ്ണ സ്റ്റോര് ഉടമയായ സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു. യശ്വന്ത് പുരയില് നിന്നും ഹോള് സെയിലായാണ് അരി എടുക്കുന്നത്. ഉപഭോക്ത്താക്കള് കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള അരയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.