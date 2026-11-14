ടെക് നഗരം എന്ന നിലയിൽ ബംഗളൂരുവിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ശക്തിപ്പെടുത്തും -പ്രധാനമന്ത്രിtext_fields
ബംഗളൂരു: ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെ യാത്രയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതായി നരേന്ദ്ര മോദി. നമ്മ മെട്രോ പിങ്ക് ലൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മെച്ചപ്പെട്ട കണക്റ്റിവിറ്റി പുരോഗതി, തൊഴിൽ, വ്യവസായം എന്നിവക്കുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
വികസനത്തിനുള്ള ഈ അവസരങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും എത്തുമ്പോൾ, ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരായ പോരാട്ടവും ശക്തമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സമീപ വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ ഏകദേശം 50 കോടി പൗരന്മാർ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറിയതെന്ന് നമ്മ മെട്രോ പിങ്ക് ലൈന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച പദ്ധതികൾ കർണാടകയുടെയും രാജ്യത്തിന്റെയും വികസനത്തിന് സഹായകമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടെക് നഗരം എന്ന നിലയിൽ ബംഗളൂരുവിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ശക്തിപ്പെടുത്തും.
പുതിയ മെട്രോ പാത മുഖേന ബംഗളൂരുവും നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും മെട്രോ പദ്ധതി ചെലവ് തുല്യമായി പങ്കിടണം -മുഖ്യമന്ത്രി
ബംഗളൂരു: മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതികളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ തുല്യമായി പങ്കിടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ചെലവുകൾ പങ്കിടാനും പദ്ധതി അംഗീകാരങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബംഗളൂരുവിന്റെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാന വികസനത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് പിങ്ക് ലൈൻ മെട്രോ സര്വിസ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. നമ്മ മെട്രോ പിങ്ക് ലൈനിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സര്വിസ് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമായതോടെ മെട്രോ ശൃംഖല 100 കിലോമീറ്ററിനപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്.
വരും വർഷങ്ങളിൽ ബംഗളൂരു മെട്രോ ശൃംഖല 500 കിലോമീറ്ററായി വികസിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്ഗമാണ് മെട്രോ കണക്റ്റിവിറ്റി. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള 50:50 സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തത്തിന് കീഴിലാണ് മെട്രോ പദ്ധതികൾ പൊതുവെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതെങ്കിലും, സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ മേലുള്ള യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക ഭാരം വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി