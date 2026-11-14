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    ടെ​ക് ന​ഗ​രം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്‍റെ ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും -പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

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    ടെ​ക് ന​ഗ​രം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്‍റെ ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും -പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
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    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റും ചേ​ർ​ന്ന് ന​മ്മ മെ​ട്രോ പി​ങ്ക് ലൈ​ന്‍ പു​തി​യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യു​ന്നു 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഏ​തൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ യാ​ത്ര​യി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ന​രേ​​ന്ദ്ര മോ​ദി. ന​മ്മ മെ​ട്രോ പി​ങ്ക് ലൈ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി പു​രോ​ഗ​തി, തൊ​ഴി​ൽ, വ്യ​വ​സാ​യം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു.

    വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഈ ​അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ, ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​വും ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​ക​ദേ​ശം 50 കോ​ടി പൗ​ര​ന്മാ​ർ ക​ടു​ത്ത ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റി​യ​തെ​ന്ന് ന​മ്മ മെ​ട്രോ പി​ങ്ക് ലൈ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ടെ​ക് ന​ഗ​രം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്‍റെ ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    പു​തി​യ മെ​ട്രോ പാ​ത മു​ഖേ​ന ബം​ഗ​ളൂ​രു​വും നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും മെട്രോ പദ്ധതി ചെലവ് തുല്യമായി പങ്കിടണം -മുഖ്യമന്ത്രി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​രം കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ തു​ല്യ​മാ​യി പ​ങ്കി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ ചെ​ല​വു​ക​ൾ പ​ങ്കി​ടാ​നും പ​ദ്ധ​തി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്‍റെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് പി​ങ്ക് ലൈ​ൻ മെ​ട്രോ സ​ര്‍വി​സ് എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. ന​മ്മ മെ​ട്രോ പി​ങ്ക് ലൈ​നി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സ​ര്‍വി​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യ​തോ​ടെ മെ​ട്രോ ശൃം​ഖ​ല 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ന​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യാ​ണ്.

    വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ ശൃം​ഖ​ല 500 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ര്‍ഗ​മാ​ണ് മെ​ട്രോ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി. കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള 50:50 സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൊ​തു​വെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ മേ​ലു​ള്ള യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​രം വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി

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    News Summary - PM Modi Inaugurates Namma Metro Pink Line in Bengaluru
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