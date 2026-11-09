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    അ​ഞ്ചാം മാ​സ​വും വ​നി​ത മ​ന്ത്രി​യാ​യി​ല്ല; ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​മ്പെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

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    അ​ഞ്ചാം മാ​സ​വും വ​നി​ത മ​ന്ത്രി​യാ​യി​ല്ല; ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​മ്പെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
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    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ ഗൃ​ഹ​ല​ക്ഷ്മി പ​ദ്ധ​തി ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ടു​ത്ത നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ വ​നി​ത മ​ന്ത്രി ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗൃ​ഹ​ല​ക്ഷ്മി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വാ​ഗ്ദാ​നം. ശി​വ​കു​മാ​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ് അ​ഞ്ച് മാ​സ​മാ​യി​ട്ടും വ​നി​ത പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മാ​യി​ല്ല. സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​ഞ്ഞ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ ഏ​ക വ​നി​ത​യാ​യി ല​ക്ഷ്മി ഹെ​ബ്ബാ​ൽ​ക​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ബെ​ള​ഗാ​വി​യി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ ശീ​ത​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് മു​മ്പ് വ​നി​ത മ​ന്ത്രി​യെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ശി​വ​കു​മാ​ർ വ​നി​ത ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നി​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഗൃ​ഹ​ല​ക്ഷ്മി പ​ണം പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലോ ചി​റ്റ് ഫ​ണ്ടു​ക​ളി​ലോ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ തു​ക ഉ​ട​ൻ ഒ​രു ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​നി​ത ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ജി​ല്ലാ​ത​ല ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - No Woman Minister Even After 5 Months; Chief Minister Says Before Winter Session | Cabinet Expansion News
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