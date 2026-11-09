അഞ്ചാം മാസവും വനിത മന്ത്രിയായില്ല; ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
ബംഗളൂരു: അടുത്ത നിയമസഭ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർണാടക മന്ത്രിസഭയിൽ വനിത മന്ത്രി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. ഗൃഹലക്ഷ്മി പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ സ്ത്രീകളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വാഗ്ദാനം. ശിവകുമാർ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റ് അഞ്ച് മാസമായിട്ടും വനിത പ്രാതിനിധ്യമായില്ല. സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ സിദ്ധരാമയ്യ മന്ത്രിസഭയിൽ ഏക വനിതയായി ലക്ഷ്മി ഹെബ്ബാൽകർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ബെളഗാവിയിൽ നിയമസഭയുടെ ശീതകാല സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്ന ഡിസംബർ രണ്ടിന് മുമ്പ് വനിത മന്ത്രിയെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ശിവകുമാർ വനിത ഗുണഭോക്താക്കളുമായി നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിനിടെ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഗൃഹലക്ഷ്മി പണം പണമിടപാടുകളിലോ ചിറ്റ് ഫണ്ടുകളിലോ നിക്ഷേപിക്കരുതെന്ന് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
ഗുണഭോക്തൃ തുക ഉടൻ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തുമെന്നതിനാൽ വനിത ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ജില്ലാതല ആശയവിനിമയം നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.