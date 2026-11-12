ബംഗളൂരു-മംഗളൂരു-മഡ്ഗാവ് വന്ദേ ഭാരത് നാളെ മോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും

ബംഗളൂരു-മംഗളൂരു-മഡ്ഗാവ് വന്ദേ ഭാരത് നാളെ മോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുംtext_fields
മംഗളൂരു: ബംഗളൂരു-മംഗളൂരു-മഡ്ഗാവ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. തീരദേശ മേഖലയിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിന്റെ പ്രതീകാത്മക ഉദ്ഘാടനം മംഗളൂരു ജങ്ഷനിൽ നടക്കുമെന്ന് ഉഡുപ്പി-ചിക്കമഗളൂരു എംപി കോട്ട ശ്രീനിവാസ് പൂജാരി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്, മംഗളൂരു, ഉഡുപ്പി, ഉത്തര കന്നട എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എം.പിമാർക്കൊപ്പം മംഗളൂരുവിൽ മഡ്ഗാവ്-മംഗളൂരു-ബംഗളൂരു വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം നവംബർ 15 മുതൽ ഇരു ദിശകളിലേക്കും പതിവ് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമന്ന് പൂജാരി പറഞ്ഞു.
സർവീസ് ആരംഭിച്ചതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്, വി സോമണ്ണ എന്നിവരെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. വന്ദേ ഭാരത് സേവനത്തിലൂടെ തീരദേശ മേഖലയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകിയതിന് മംഗളൂരു എം.പി ബ്രിജേഷ് ചൗട്ട, ഉത്തര കന്നട എംപി വിശ്വേശ്വർ ഹെഗ്ഡെ കഗേരി എന്നിവരോടും അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ബംഗളൂരു സന്ദർശന വേളയിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് മംഗളൂരു വഴി മഡ്ഗാവിലേക്ക് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്താനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മംഗളൂരുവിനും മഡ്ഗാവിനും ഇടയിൽ ഇതിനകം വന്ദേ ഭാരത് സർവീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിനാൽ, ബംഗളൂരുവിനും മംഗളൂരുവിനുമിടയിൽ ട്രെയിനിന്റെ നിരവധി പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തിയിരുന്നു.