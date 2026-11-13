തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം; ന്യൂനപക്ഷ സംഘടനകൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം; ന്യൂനപക്ഷ സംഘടനകൾtext_fields
ബംഗളൂരു: 2023ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് സർക്കാറിനോട് കടുത്ത അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങളിലെ മതനേതാക്കളും ദലിത്, കർഷക, തൊഴിലാളി സംഘടന പ്രതിനിധികളും വ്യാഴാഴ്ച ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘കർണാടകയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെയും ശബ്ദം’ എന്ന ബാനറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തവര് മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമം പിൻവലിക്കുക, കന്നുകാലി കശാപ്പ് നിരോധിക്കുന്ന നിയമം പിൻവലിക്കുക, മുസ്ലിംകൾക്ക് 2 ബി സംവരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമം കൊണ്ടുവരിക എന്നിവ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു
ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ച് പ്രമേയങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കി. ബെലഗാവിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭയുടെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുമെന്ന് സംഘടനകൾ സർക്കാറിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഫാദർ അരുൺ ലൂയിസും കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് മുസ്ലിം ഒക്കൂട്ട കൺവീനർ യാസീൻ മാൽപെയും ആമുഖ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി. ബംഗളൂരു ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോ. പീറ്റർ മച്ചാഡോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുൻ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമം ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 25ന്റെ അന്തസ്സത്തക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ നിലനിൽപിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഞ്ച് ഗ്യാരണ്ടി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ ആത്മാർഥത പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ദലിതർക്കും കർഷകർക്കും നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് മുസ്ലിം ഒക്കൂട്ട കൺവീനർ യാസീൻ മാൽപെ ആരോപിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നില്ലെന്ന് ജംഇയ്യത്ത് ഉലമ-ഇ-ഹിന്ദ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഫ്തി ആർ. മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് മുസ്ലിംകൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ തേടുന്നതെന്നും സർക്കാർ അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതകൾ നിറവേറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ് സർക്കാറിന്റെ മൂന്നര വർഷത്തെ ഭരണത്തെ വഞ്ചനയുടെ കഥയെന്നാണ് പുരോഗമന ചിന്തകനായ ശിവസുന്ദർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷവും കന്നുകാലി കശാപ്പ് നിരോധിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം 1,950 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ശിവസുന്ദർ അവകാശപ്പെട്ടു. കർഷകർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമല്ലാത്ത കന്നുകാലികളെ വിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂട്ടുകൾ ആരാണ് തുറന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ലെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ. നീല പറഞ്ഞു. വാക്കുകളിലൂടെ മാത്രം 'മൊഹബത്ത് കി ദുഖാൻ' തുറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിന് ഉറച്ച നിലപാട് ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരെ വാക്ക് ലംഘിച്ചവരായി വിശേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് ദലിത് സംഘർഷ സമിതി സംസ്ഥാന കൺവീനർ മാവള്ളി ശങ്കർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കർണാടകയിൽ ഏകദേശം 800 ദലിതർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.