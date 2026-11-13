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    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം; ന്യൂനപക്ഷ സംഘടനകൾ

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    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം; ന്യൂനപക്ഷ സംഘടനകൾ
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    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഫ്രീ​ഡം പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: 2023ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക​ട​ന പ​ത്രി​ക​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ക​ടു​ത്ത അ​തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് മു​സ്‍ലിം, ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത​നേ​താ​ക്ക​ളും ദ​ലി​ത്, ക​ർ​ഷ​ക, തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഫ്രീ​ഡം പാ​ർ​ക്കി​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ​യും ശ​ബ്ദം’ എ​ന്ന ബാ​ന​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക, ക​ന്നു​കാ​ലി ക​ശാ​പ്പ് നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക, മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്ക് 2 ബി ​സം​വ​ര​ണം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു

    ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന അ​ഞ്ച് പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി പാ​സാ​ക്കി. ബെ​ല​ഗാ​വി​യി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഫാ​ദ​ർ അ​രു​ൺ ലൂ​യി​സും ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് മു​സ്‍ലിം ഒ​ക്കൂ​ട്ട ക​ൺ​വീ​ന​ർ യാ​സീ​ൻ മാ​ൽ​പെ​യും ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. ബം​ഗ​ളൂ​രു ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ്പ് ഡോ. ​പീ​റ്റ​ർ മ​ച്ചാ​ഡോ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 25ന്‍റെ അ​ന്ത​സ്സ​ത്ത​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ത​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പി​നെ ത​ന്നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഞ്ച് ഗ്യാ​ര​ണ്ടി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ദ​ലി​ത​ർ​ക്കും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് മു​സ്‍ലിം ഒ​ക്കൂ​ട്ട ക​ൺ​വീ​ന​ർ യാ​സീ​ൻ മാ​ൽ​പെ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നീ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ജം​ഇ​യ്യ​ത്ത് ഉ​ല​മ-​ഇ-​ഹി​ന്ദ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മു​ഫ്തി ആ​ർ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മൂ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ത്തെ വ​ഞ്ച​ന​യു​ടെ ക​ഥ​യെ​ന്നാ​ണ് പു​രോ​ഗ​മ​ന ചി​ന്ത​ക​നാ​യ ശി​വ​സു​ന്ദ​ർ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷ​വും ക​ന്നു​കാ​ലി ക​ശാ​പ്പ് നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം 1,950 കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ശി​വ​സു​ന്ദ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്ര​ദ​മ​ല്ലാ​ത്ത ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​വ​ർ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ പൂ​ട്ടു​ക​ൾ ആ​രാ​ണ് തു​റ​ന്ന​തെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം കെ. ​നീ​ല പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം 'മൊ​ഹ​ബ​ത്ത് കി ​ദു​ഖാ​ൻ' തു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​ന് ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ വാ​ക്ക് ലം​ഘി​ച്ച​വ​രാ​യി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ദ​ലി​ത് സം​ഘ​ർ​ഷ സ​മി​തി സം​സ്ഥാ​ന ക​ൺ​വീ​ന​ർ മാ​വ​ള്ളി ശ​ങ്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 800 ദ​ലി​ത​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Minority organizations to launch statewide agitation if election promises are not fulfilled
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