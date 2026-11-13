മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം പ്രാസംഗികരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മന്ത്രി കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡയെ ഒഴിവാക്കി

മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം പ്രാസംഗികരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മന്ത്രി കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡയെ ഒഴിവാക്കിtext_fields
ബംഗളൂരു: വെള്ളിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മെട്രോ പിങ്ക് ലൈനിലെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിലെ പ്രാസംഗികരുടെ പട്ടികയിൽ തന്റെ പേര് ഒഴിവാക്കിയതായി ബംഗളൂരു വികസന മന്ത്രി കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡ. എക്സിലൂടെയാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കരട് പരിപാടിയിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും അന്തിമ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നഗരത്തിലെ മെട്രോ പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്ര ഫണ്ടിൽ കർണാടകക്ക് അർഹമായ വിഹിതം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ഒഴിവാക്കിയത്. മെട്രോ നിര്മ്മാണത്തിന്റെ മൂലധനച്ചെലവിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും സര്ക്കാര് വഹിക്കുന്നു. കർണാടകക്ക് ന്യായമായ വിഹിതം ചോദിച്ചതിന് ഇങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗം വെട്ടിക്കുറക്കാം. പക്ഷേ ബംഗളൂരുവിന്റെ വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ തടയാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമെന്നും -കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡ എക്സില് കുറിച്ചു.