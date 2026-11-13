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    മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം പ്രാസംഗികരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മന്ത്രി കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡയെ ഒഴിവാക്കി

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    മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം പ്രാസംഗികരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മന്ത്രി കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡയെ ഒഴിവാക്കി
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന മെ​ട്രോ പി​ങ്ക് ലൈ​നി​ലെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ പ്രാ​സം​ഗി​ക​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ത​ന്‍റെ പേ​ര് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​താ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി കൃ​ഷ്ണ ബൈ​രെ ഗൗ​ഡ. എ​ക്സി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ര​ട് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പേ​ര് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്നും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ടി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ വി​ഹി​തം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​മാ​ണ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. മെ​ട്രോ നി​ര്‍മ്മാ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ല​ധ​ന​ച്ചെ​ല​വി​ന്‍റെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്ക് ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ഹി​തം ചോ​ദി​ച്ച​തി​ന് ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ശി​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​സം​ഗം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാം. പ​ക്ഷേ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഞ​ങ്ങ​ളെ ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും -കൃ​ഷ്ണ ബൈ​രെ ഗൗ​ഡ എ​ക്സി​ല്‍ കു​റി​ച്ചു.

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    News Summary - Minister Krishna Byre Gowda removed from list of speakers for metro inauguration
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