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    മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-മഡ്ഗാവ് വന്ദേ ഭാരത് സർവിസ് 15 മുതൽ നിർത്തും

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    മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-മഡ്ഗാവ് വന്ദേ ഭാരത് സർവിസ് 15 മുതൽ നിർത്തും
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    മം​ഗ​ളൂ​രു: യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​രി​നും മ​ഡ്ഗാ​വി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ഈ ​മാ​സം 15 മു​ത​ൽ പു​തി​യ വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്കും ഗോ​വ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള റെ​യി​ൽ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കും. പു​തി​യ സ​ർ​വീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, മ​ഡ്ഗാ​വി​നും മം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ലി​നും ഇ​ട​യി​ൽ സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​ല​വി​ലു​ള്ള വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ന​വം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കും. നി​ല​വി​ലു​ള്ള വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് എ​ക്സ്പ്ര​സ് പു​തു​താ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ട്രെ​യി​നി​നേ​ക്കാ​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം 55 മി​നി​റ്റ് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു-​മ​ഡ്ഗാ​വ് റൂ​ട്ടി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ഴ​യ വ​ന്ദേ ഭാ​ര​തി​ൽ ര​ണ്ട് ഇ​ന്റ​ർ​മീ​ഡി​യ​റ്റ് സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ

    പ​ഴ​യ ട്രെ​യി​ൻ വേ​ഗ​ത​യേ​റി​യ​താ​യി​രു​ന്നു. പ​ഴ​യ വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് മ​ഡ്ഗാ​വി​ൽ നി​ന്ന് മം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​റും 35 മി​നി​റ്റു​മാ​ണ് എ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പു​തി​യ വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് രാ​വി​ലെ 8.20ന് ​മ​ഡ്ഗാ​വി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ച്ച 1.50ന് ​മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എ​ത്തും. അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റും 30 മി​നി​റ്റും എ​ടു​ക്കും. ഇ​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 55 മി​നി​റ്റ് അ​ധി​ക​മെ​ടു​ക്കും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത് 15ന് ​സ​ർ​വീ​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ: 26655 എ​ന്ന ന​മ്പ​ർ ട്രെ​യി​ൻ രാ​വി​ലെ 7.35 ന് ​യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​തേ ദി​വ​സം രാ​ത്രി 8.55 ന് ​മ​ഡ്ഗാ​വി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രും. മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​യി​ൽ, 26656 എ​ന്ന ന​മ്പ​ർ ട്രെ​യി​ൻ രാ​വി​ലെ 8.20ന് ​മ​ഡ്ഗാ​വി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ത്രി 9.15ന് ​യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​രി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രും. യാ​ത്ര​ക്ക് 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ 55 മി​നി​റ്റ് എ​ടു​ക്കും. ര​ണ്ട് ട്രെ​യി​നു​ക​ളും ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ആ​റ് ദി​വ​സം സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തും. യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​ർ-​മ​ഡ്ഗാ​വ് സ​ർ​വീ​സ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ഓ​ടി​ല്ല, അ​തേ​സ​മ​യം മ​ഡ്ഗാ​വ്-​യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​ർ സ​ർ​വീ​സ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കും.

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    News Summary - Mangaluru Central-Madgaon Vande Bharat service to be suspended from 15th
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