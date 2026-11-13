മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-മഡ്ഗാവ് വന്ദേ ഭാരത് സർവിസ് 15 മുതൽ നിർത്തും

മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-മഡ്ഗാവ് വന്ദേ ഭാരത് സർവിസ് 15 മുതൽ നിർത്തുംtext_fields
മംഗളൂരു: യശ്വന്ത്പൂരിനും മഡ്ഗാവിനും ഇടയിൽ ഈ മാസം 15 മുതൽ പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ കർണാടകക്കും ഗോവക്കുമിടയിലുള്ള റെയിൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകും. പുതിയ സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി, മഡ്ഗാവിനും മംഗളൂരു സെൻട്രലിനും ഇടയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന നിലവിലുള്ള വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് നവംബർ 15 മുതൽ നിർത്തലാക്കും. നിലവിലുള്ള വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച ട്രെയിനിനേക്കാൾ ഏകദേശം 55 മിനിറ്റ് വേഗത്തിൽ മംഗളൂരു-മഡ്ഗാവ് റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. പഴയ വന്ദേ ഭാരതിൽ രണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റോപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ
പഴയ ട്രെയിൻ വേഗതയേറിയതായിരുന്നു. പഴയ വന്ദേ ഭാരത് മഡ്ഗാവിൽ നിന്ന് മംഗളൂരു സെൻട്രലിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നാല് മണിക്കൂറും 35 മിനിറ്റുമാണ് എടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് രാവിലെ 8.20ന് മഡ്ഗാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ച 1.50ന് മംഗളൂരു ജങ്ഷനിൽ എത്തും. അഞ്ച് മണിക്കൂറും 30 മിനിറ്റും എടുക്കും. ഇത് ഏകദേശം 55 മിനിറ്റ് അധികമെടുക്കും.
വെള്ളിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് 15ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ: 26655 എന്ന നമ്പർ ട്രെയിൻ രാവിലെ 7.35 ന് യശ്വന്ത്പൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അതേ ദിവസം രാത്രി 8.55 ന് മഡ്ഗാവിൽ എത്തിച്ചേരും. മടക്കയാത്രയിൽ, 26656 എന്ന നമ്പർ ട്രെയിൻ രാവിലെ 8.20ന് മഡ്ഗാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 9.15ന് യശ്വന്ത്പൂരിൽ എത്തിച്ചേരും. യാത്രക്ക് 12 മണിക്കൂർ 55 മിനിറ്റ് എടുക്കും. രണ്ട് ട്രെയിനുകളും ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം സർവീസ് നടത്തും. യശ്വന്ത്പൂർ-മഡ്ഗാവ് സർവീസ് ബുധനാഴ്ചകളിൽ ഓടില്ല, അതേസമയം മഡ്ഗാവ്-യശ്വന്ത്പൂർ സർവീസ് വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ നിർത്തിവെക്കും.