കുമാര കൃപ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇനി ‘ഗംഗ’; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടക സർക്കാർ കുമാര കൃപ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ പേര് ‘ഗംഗ’ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പഴയ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണത്തെ തുടര്ന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സർക്കാർ ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കിയത്. സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ കേൾക്കുന്നതിനും പരാതികളും അനുബന്ധ വിശദാംശങ്ങളും സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും സന്ദർശകർ സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ഈ പരിസരം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
യോഗങ്ങളും ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളും നടത്തുന്നതിനും കെട്ടിടം ഉപയോഗിക്കാം. തിങ്കളാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിയും കുടുംബവും പുതിയ വസതിയിൽ പ്രത്യേക പൂജ നടത്തി. കുമാരകൃപ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ നവീകരണത്തെ എതിർത്ത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളായ ബി.ജെ.പിയും ജെ.ഡി.എസും നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ശിവകുമാർ വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി 160 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഒരു പൈതൃക കെട്ടിടത്തില് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയെന്ന് അവര് ആരോപിച്ചു.
സവിശേഷതകള് ഏറെയുള്ള കെട്ടിടം
1880ൽ നിർമിച്ച 14 ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് രണ്ട് നിലകളിലായി 12 മുറികളും ഒരു വലിയ ഹാളും ഒരു അടുക്കളയും ഉണ്ട്. മൈസൂരിലെ ദിവാനായിരുന്ന സർ കെ. ശേഷാദ്രി അയ്യരുടെ സ്വകാര്യ വസതിയായിരുന്നു ഈ കെട്ടിടം. കുമാരസ്വാമിയുടെ കടുത്ത ഭക്തനായിരുന്ന അദ്ദേഹം വസതിക്ക് കുമാരകൃപ എന്ന് പേരിട്ടു. പിന്നീട് മൈസൂർ മഹാരാജാവ് ഈ കെട്ടിടം വാങ്ങി. രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയടക്കം നിരവധി പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1927ൽ തന്റെ സന്ദർശനത്തിനിടെ രോഗബാധിതനായതിനെത്തുടർന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തോളം അവിടെ താമസിച്ചു. ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എന്നിവരും ഈ കെട്ടിടം സന്ദർശിച്ച മറ്റ് പ്രമുഖ വ്യക്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ എസ്. നിജലിംഗപ്പയും ബസവരാജ് ബൊമ്മൈ കുറച്ചുകാലം ഈ കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ‘കാവേരി’, ‘അനുഗ്രഹ’ എന്നീ സർക്കാർ ബംഗ്ലാവുകൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതികളായിരുന്നു.
മുറികള്ക്ക് നദികളുടെ പേരുകള്
വ്യാഴാഴ്ച 224 എം.എൽ.എമാരെയും പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെയും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെയും വസതിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും. ശേഷം വസതിയിൽ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ചില പണികൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച ശുഭദിനമായതിനാലാണ് പൂജ നടത്തിയത്. എട്ട്-പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷമേ കുടുംബം താമസം മാറുകയുള്ളൂ. പല മുറികൾക്കും മീറ്റിങ് ഹാളുകൾക്കും കർണാടകയിലെ നദികളുടെ പേരുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാര് പറഞ്ഞു.
ചുറ്റുമതിലിനും മറ്റ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ് പ്രധാനമായും ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫർണിച്ചറുകള് ഭൂരിഭാഗവും മുൻ വസതിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നവയാണ്. ചെലവുകളെച്ചൊല്ലി വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ഫർണിച്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. വിമർശിക്കുക എന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കടമയാണ്. ഗൃഹ പ്രവേശന ചടങ്ങില് അവരെയും ക്ഷണിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിമര്ശനങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.