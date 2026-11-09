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    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കോ​ഴി ക​ർ​ഷ​ക​ർ 25 മു​ത​ൽ സ​മ​ര​ത്തി​ന്

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    കി​ലോ​ക്ക് 10 രൂ​പ വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ ചെ​ല​വ് ആ​വ​ശ്യമെന്ന് സംഘടന
    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കോ​ഴി ക​ർ​ഷ​ക​ർ 25 മു​ത​ൽ സ​മ​ര​ത്തി​ന്
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​വം​ബ​ർ 25 മു​ത​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല സ​മ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി കോ​ഴി ക​ർ​ഷ​ക​ർ. ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ഇ​ട​ക്കാ​ല കു​റ​ഞ്ഞ വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ ചെ​ല​വ് കി​ലോ​ക്ക് 10 രൂ​പ​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് സ​മ​രം. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ കോ​ഴി​ക​ൾ അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് പൗ​ൾ​ട്രി ഫാ​ർ​മേ​ഴ്‌​സ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും അ​ഖി​ല ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് പൗ​ൾ​ട്രി ഫാ​ർ​മേ​ഴ്‌​സ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും സം​യു​ക്ത​മാ​യി 'വി​ധാ​ന സൗ​ധ ച​ലോ' പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 5000 ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. "കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 10 രൂ​പ കു​റ​ഞ്ഞ വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ ചെ​ല​വ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ട് ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​റ് മാ​സ​മാ​യി​ട്ടും സം​യോ​ജ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ന​വം​ബ​ർ 25ന​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ത് പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ ​ദി​വ​സം വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ പു​തി​യ കോ​ഴി​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും വ​ള​ർ​ന്ന പ​ക്ഷി​ക​ളെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും നി​ർ​ത്തും"- ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് പൗ​ൾ​ട്രി ഫാ​ർ​മേ​ഴ്‌​സ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി. ​യ​ശ്വ​ന്ത പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ർ​ഷ​ക​ർ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഒ​ഴി​ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ​റ​യു​ക​യാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തി ക​ർ​ഷ​ക​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ മ​ന്ത്രി, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും പ​രി​ഹാ​ര​മൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു കി​ലോ കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ചെ​ല​വ് 15 മു​ത​ൽ 16 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ്.

    ഷെ​ഡ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ, വൈ​ദ്യു​തി, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, ബാ​ങ്ക് പ​ലി​ശ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്നു. 10 രൂ​പ​യു​ടെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക നി​ര​ക്ക് പോ​ലും ചെ​ല​വു​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ല. കോ​ഴി ക​ർ​ഷ​ക​രോ​ടു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല അ​വ​ഗ​ണ​ന​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ധ​ർ ഗൗ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു.

    10,000 പ​ക്ഷി​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഓ​രോ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​ലും ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം ക​ർ​ഷ​ക​രും ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ൻ ഭൂ​മി വി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ ചെ​ല​വ് നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​ൻ വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക, 2022ലെ ​ക​ർ​ണാ​ട​ക പൗ​ൾ​ട്രി (റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ്) ബി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക, ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം കോ​ഴി വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​നെ കൃ​ഷി​യാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    News Summary - Karnataka Poultry Farmers to Strike from November 25 | Karnataka Chicken Farmers Protest News
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