കർണാടകയിലെ കോഴി കർഷകർ 25 മുതൽ സമരത്തിന്text_fields
ബംഗളൂരു: നവംബർ 25 മുതൽ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി കോഴി കർഷകർ. ഇന്റഗ്രേഷൻ കമ്പനികൾ സർക്കാരിന്റെ ഇടക്കാല കുറഞ്ഞ വളർത്തൽ ചെലവ് കിലോക്ക് 10 രൂപയായി നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം. കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് കർണാടകയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ കോഴികൾ അയക്കുന്നത്.
കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് പൗൾട്രി ഫാർമേഴ്സ് വെൽഫെയർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷനും അഖില കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് പൗൾട്രി ഫാർമേഴ്സ് വെൽഫെയർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായി 'വിധാന സൗധ ചലോ' പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏകദേശം 5000 കർഷകർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. "കിലോഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ വളർത്തൽ ചെലവ് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ആറ് മാസമായിട്ടും സംയോജന കമ്പനികൾ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. നവംബർ 25നകം സർക്കാർ ഇത് പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള കർഷകർ ആ ദിവസം വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മുതൽ പുതിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതും വളർന്ന പക്ഷികളെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതും നിർത്തും"- കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് പൗൾട്രി ഫാർമേഴ്സ് വെൽഫെയർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടി. യശ്വന്ത പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. കർഷകർ ദുരിതമനുഭവിക്കുമ്പോൾ കമ്പനികൾ ഒഴികഴിവുകൾ പറയുകയാണ്. സർക്കാർ കോർപറേറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് അനുകൂലമായി പെരുമാറുന്നത് നിർത്തി കർഷകര താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി, മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രി, എം.എൽ.എമാർ എന്നിവർക്ക് നിരവധി നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ആവർത്തിച്ചുള്ള യോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും പരിഹാരമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ഒരു കിലോ കോഴിയിറച്ചി വളർത്തുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ ചെലവ് 15 മുതൽ 16 രൂപ വരെയാണ്.
ഷെഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, വൈദ്യുതി, മരുന്നുകൾ, തൊഴിലാളികൾ, ബാങ്ക് പലിശ എന്നിവക്കായി കർഷകർ വൻതോതിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു. 10 രൂപയുടെ താൽക്കാലിക നിരക്ക് പോലും ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. കോഴി കർഷകരോടുള്ള ദീർഘകാല അവഗണനയുടെ ഫലമാണ് പ്രതിഷേധമെന്ന് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീധർ ഗൗഡ പറഞ്ഞു.
10,000 പക്ഷികളെ വളർത്തുന്ന കർഷകർക്ക് ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിലും ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. 50 ശതമാനത്തിലധികം കർഷകരും ബാങ്ക് വായ്പകൾ തിരിച്ചടക്കാൻ ഭൂമി വിൽക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ വളർത്തൽ ചെലവ് നിർണയിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുക, 2022ലെ കർണാടക പൗൾട്രി (റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്) ബിൽ നടപ്പിലാക്കുക, ലാൻഡ് റവന്യൂ ആക്ട് പ്രകാരം കോഴി വളർത്തലിനെ കൃഷിയായി അംഗീകരിക്കുക എന്നിവയും അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.