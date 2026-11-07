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    പെൻഷൻകാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ക്ഷാമബത്ത വർധിപ്പിച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ

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    Karnataka Chief Minister DK Shivakumar speaking to reporters regarding alleged sting operation attempts in Bengaluru.
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    ഡി.കെ. ശിവകുമാർ


    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത (ഡി.​എ) അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്‍റെ 15.75 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 18 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. 2026 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. 2024 ലെ ​പു​തു​ക്കി​യ സം​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള സ്കെ​യി​ലു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഡി.​എ​യി​ൽ 2.25 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    യു.​ജി.​സി, എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ, ഐ.​സി.​എ.​ആ​ർ ശ​മ്പ​ള സ്കെ​യി​ലു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം പെ​ൻ​ഷ​ൻ വാ​ങ്ങു​ന്ന വി​ര​മി​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും സം​സ്ഥാ​ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​രാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. പു​തു​ക്കി​യ ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, റെ​ഗു​ല​ർ ടൈം ​ശ​മ്പ​ള സ്കെ​യി​ലു​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന വ​ർ​ക്ക് ചാ​ർ​ജ്ഡ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, എ​യ്ഡ​ഡ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ​യും മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കും.

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    News Summary - Karnataka Hikes DA to 18% for Employees and Pensioners
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