ഭൂരഹിതർക്ക് 15 ലക്ഷം സൗജന്യ പാർപ്പിട സ്ഥലങ്ങള് ; ഒരു ലക്ഷം വീടുകള് നിർമിക്കാൻ കർണാടക സർക്കാർtext_fields
ബംഗളൂരു: 2026-27 കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഭൂരഹിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 15 ലക്ഷം സൗജന്യ പാർപ്പിട സ്ഥലങ്ങള് അനുവദിക്കുമെന്നും ഒരു ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമിക്കാൻ കർണാടക സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാര് പറഞ്ഞു. ഭവന പദ്ധതിക്കായി 2,241 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത്.
'ഭൂഗ്യാരണ്ടി' സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 1,000 കോടി രൂപ ചെലവിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പാർപ്പിട സ്ഥലങ്ങൾ നിർമിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. കർണാടകയിൽ ഏകദേശം 14.4 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് പാർപ്പിട സ്ഥലങ്ങളില്ലെന്ന് കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 1964 ലെ കർണാടക ലാൻഡ് റവന്യൂ ആക്റ്റിന്റെ സെക്ഷൻ 71 പ്രകാരം അനുയോജ്യമായ സർക്കാർ ഭൂമി കണ്ടെത്തി റിസർവ് ചെയ്യാൻ ജില്ല ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ 31 ജില്ലകളിലായി ഏകദേശം 23,500 ഏക്കർ സർക്കാർ ഭൂമി ഇതിനകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 25,000 ഏക്കറിലായി അഞ്ച് ലക്ഷം സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. ആദ്യ ഘട്ട ചെലവിന്റെ 40 ശതമാനം ഏകദേശം 400 കോടി രൂപ വി.ബി.ജി റാം.ജി, പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി, ഗോത്രവർഗ ഉപപദ്ധതി, ജില്ല മിനറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, കല്യാണ കർണാടക പ്രാദേശിക വികസന ബോർഡ്, എം.പിമാരുടെയും എം.എൽ.എമാരുടെയും പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽനിന്നുള്ള ഫണ്ട് സംയോജിപ്പിച്ച് സമാഹരിക്കും.
ബാക്കി തുക മറ്റ് സർക്കാർ ധനസഹായ സ്രോതസ്സുകൾ വഴി സമാഹരിക്കും. മുൻ സൈനികർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യോഗ്യരായ ഭൂരഹിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി സ്ഥലങ്ങൾ നൽകും. പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് 19.5 ശതമാനവും പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് 7.5 ശതമാനവും സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തും. കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 1.20 ലക്ഷം രൂപയിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയിലും കവിയാൻ പാടില്ല. ഒരു ലക്ഷം വീടുകളിൽ 68,000 എണ്ണം ഗ്രാമീണ മേഖലയിലും 32,000 എണ്ണം നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് അനുവദിക്കുക.
നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലവർധനവ് കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുവിഭാഗത്തിനുള്ള ധനസഹായം 1.20 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയായും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയായും ഉയർത്തി. 68,000 വീടുകൾ ഗ്രാമങ്ങളിലും 32,000 വീടുകൾ നഗരങ്ങളിലുമാണ് അനുവദിക്കുക. പട്ടികജാതി (17,150), പട്ടികവർഗ (6,950), ന്യൂനപക്ഷ (15,000), പൊതുവിഭാഗം (60,900) എന്നിങ്ങനെയാണ് വീടുകളുടെ വിഭജനം. നിർമാണം ആരംഭിക്കാത്ത പഴയ വീടുകളുടെ അനുമതി പുനഃപരിശോധിച്ച് റദ്ദാക്കാനും ആ തുക പുതിയ പദ്ധതിക്കായി വിനിയോഗിക്കാനും വകുപ്പിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.