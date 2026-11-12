സർക്കാർ വാഗ്ദാന ലംഘനത്തിനെതിരേ ബംഗളൂരുവിൽ ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലിം, ദലിത് സംയുക്ത റാലിtext_fields
ബംഗളൂരു: കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെതിരെ മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങളിലെ നേതാക്കളും ദലിത്, കർഷക, തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും വ്യാഴാഴ്ച ബംഗളൂരു ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ ഉജ്ജ്വല റാലി നടത്തി.
'കർണാടകയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെയും ശബ്ദം' എന്ന ബാനറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച റാലി മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമം പിൻവലിക്കുക, കന്നുകാലി കശാപ്പ് നിരോധിക്കുന്ന നിയമം പിൻവലിക്കുക, മുസ്ലംകൾക്ക് 2ബി സംവരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമം കൊണ്ടുവരിക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു.
ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ച് പ്രമേയങ്ങൾ കൺവെൻഷനിൽ ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കി. ബളഗാവിയിൽ നിയമസഭയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുമെന്ന് സംഘടനകൾ സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബംഗളൂരു ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോ. പീറ്റർ മച്ചാഡോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഈ റാലി രാഷ്ട്രീയമോ മതപരമോ അല്ലെന്നും സാമൂഹിക അടിച്ചമർത്തലുകൾ നേരിട്ടവരുടെ ഒത്തുചേരലാണെന്നും ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡൽഹിയിൽ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ പോരാടുമ്പോൾ, കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി വോട്ട് ബാങ്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി തെരുവിലിറങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരായി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം സ്ഥിര നിക്ഷേപം പോലും പിൻവലിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനെ ഓർമിപ്പിച്ചു.
ഫാ. അരുൺ ലൂയിസും കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് മുസ്ലിം ഒക്കൂട്ട കൺവീനർ യാസീൻ മാൽപെയും സംസാരിച്ചു. കെ.ആർ. സുഹൈൽ അഹമ്മദ് പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഫാ.വിനയ് കുമാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
വരാനിരിക്കുന്ന ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ മതപരിവർത്തന വിരുദ്ധ നിയമത്തിലെ 2022 ലെ ഭേദഗതികൾ റദ്ദാക്കുമെന്ന കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ബി കെ ഹരിപ്രസാദിന്റെ പ്രസ്താവന പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, സർക്കാർ ഉറപ്പ് പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് സംഘടനകൾ പ്രക്ഷോഭം തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2022 ലെ മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമം പിൻവലിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുക, സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ സ്വമേധയാ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി 2020 ലെ കന്നുകാലി കശാപ്പ് നിരോധിക്കുന്ന നിയമം പിൻവലിക്കുകയും തെഹ്സീൻ പൂനെവാല നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക, അർഹരായ മുസ്ലിംകൾക്ക് 2B സംവരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ഒബിസി പട്ടികയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് പ്രത്യേകമായി ഒരു ശതമാനം സംവരണം നൽകുകയും ചെയ്യുക, എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കാനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നീ അഞ്ച് പ്രമേയങ്ങൾ കൺവെൻഷൻ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു.