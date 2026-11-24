കുടിവെള്ളം നിർമാണ യൂനിറ്റുകളിൽ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു -മന്ത്രി യു.ടി.ഖാദർtext_fields
മംഗളൂരു: സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള പാക്കേജ്ഡ് കുടിവെള്ള നിർമാണ യൂനിറ്റുകളുടെ ഗുണനിലവാരവും പ്രവർത്തനവും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി കർണാടക ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രത്യേക ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി യു.ടി. ഖാദർ തിങ്കളാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 112 ജലനിർമാണ യൂനിറ്റുകളിൽ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവയിൽ 60 എണ്ണത്തിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനക്കായി ലബോറട്ടറികളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ച ശേഷം നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കും. ഡൽഹിയിൽ ബിസ്ലേരി ബ്രാൻഡിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളോട് പ്രതികരിച്ച ഖാദർ, കർണാടകയിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ തേടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കർണാടകയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പാക്കേജുചെയ്ത കുടിവെള്ളവും സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഗുണനിലവാര പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കും.
പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ല. നിർദ്ദിഷ്ട ജല ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ലംഘനം കണ്ടെത്തിയാൽ ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.