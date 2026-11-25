ഗോവ മദ്യം പിടികൂടി; കടത്തിയത് കേരള റജിസ്ട്രേഷൻ കാറുകളിൽtext_fields
മംഗളൂരു: ദക്ഷിണ കന്നട എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 1,450.340 ലിറ്റർ ഗോവ നിർമ്മിത മദ്യവും രണ്ട് കാറുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. പിടിച്ചെടുത്ത മദ്യത്തിന്റെയും വാഹനങ്ങളുടെയും ആകെ മൂല്യം 20,37,340 രൂപയാണ്. ബണ്ട്വാൾ താലൂക്കിലെ ബാൽത്തില ഗ്രാമത്തിൽ അന്നു പൂജാരിയുടെ മകൻ അമിതിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഗോവ നിർമിത മദ്യം അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന. റെയ്ഡിനിടെ, 180 മില്ലി കുപ്പികളുള്ള റോയൽ ബ്ലൂ മാൾട്ട് വിസ്കി അടങ്ങിയ 146 ബോക്സുകളിൽ നിന്ന് 1,261.440 ലിറ്റർ മദ്യം ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെടുത്തു. പിടിച്ചെടുത്ത മദ്യത്തിന് 7,72,340 രൂപ വിലവരും.
ബണ്ട്വാൾ താലൂക്കിലെ മെൽക്കർ പ്രദേശത്തെ കല്ലഡ്കക്ക് സമീപം നടന്ന മറ്റൊരു പരിശോധനയിൽ സാധുവായ പെർമിറ്റുകളോ അംഗീകൃത രേഖകളോ ഇല്ലാതെ ഗോവ മദ്യം കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തുകയായിരുന്ന രണ്ട് കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ കാറുകൾ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടി. വെള്ളയും കറുപ്പും നിറമുള്ള ഒരു ഹ്യുണ്ടായി, വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഒരു മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് എന്നിവയായിരുന്നു വാഹനങ്ങൾ. ചന്ദ്രശേഖർ (അന്നു), സഫ്വാൻ എം, മുഹമ്മദ് ഷാഫിൻ എന്നീ യാത്രക്കാരാണ് 180 മില്ലി ശേഷിയുള്ള 24 പെട്ടി റോയൽ ബ്ലൂ മദ്യക്കുപ്പികൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് എക്സൈസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.