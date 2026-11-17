ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മിന്നൽ പരിശോധനtext_fields
മംഗളൂരു: സൂറത്ത്കലിലെ നിരവധി ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജില്ല ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി. ആരോഗ്യമന്ത്രി യു.ടി. ഖാദറിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം, ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ല ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഓഫിസർ ഡോ. സി.എച്ച് പ്രവീൺ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. സൂരജ് ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടൽ, മോർ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്, ബ്ലിങ്കിറ്റ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം, മക്ഡൊണാൾഡ്സ് റെസ്റ്റോറന്റ്, സൂറത്ത്കലിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കർണാടകയിലെ (എൻ.ഐ.ടി.കെ) വിദ്യാർഥി ഹോസ്റ്റലുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അടുക്കളകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശോധന.
സൂരജ് ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടലിൽ വൃത്തിഹീനമായി സാഹചര്യങ്ങൾ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് അഡീഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണറുടെ (എ.ഡി.സി) കോടതിയിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. സൂറത്ത്കലിലെ മക്ഡൊണാൾഡിന്റെ അടുക്കളയിൽ ശുചിത്വക്കുറവ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സമാനമായ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
സൂരജ് ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും മക്ഡൊണാൾഡ്സിൽ നിന്നും ഭക്ഷണ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനക്കായി ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബൈക്കമ്പാടി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫോർച്യൂൺ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ചീസ് ബോൾ സ്നാക്സ് നിർമിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലും വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തി. വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ നിർമാണ യൂനിറ്റിനുള്ളിൽ എലികളുടെ സാന്നിധ്യവും കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് നിർമാണ യൂനിറ്റ് അധികൃതർ സീൽ ചെയ്തു.