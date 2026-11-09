ഡ്രൈവർക്ക് ബി.പി കുറഞ്ഞു; കാർ കടയിൽ ഇടിച്ചുകയറിtext_fields
മംഗളൂരു: ദേർളകട്ട പള്ളിക്ക് സമീപം നാലുവരിപ്പാതയിൽ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലെ പഴക്കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി. അപകട സമയത്ത് കടയിൽ ഉപഭോക്താക്കളാരും ഇല്ലാത്തത് വൻ ദുരന്തം അകറ്റി.
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മംഗളൂരുവിൽനിന്ന് നടേക്കലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് സംഭവം. ഡ്രൈവർക്ക് പെട്ടെന്ന് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കട തുറന്നിരുന്നു, ഉടമ പുറത്ത് പഴങ്ങൾ അടുക്കിവെക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ സ്ഥലത്തെത്തി കാർ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നു. ട്രാഫിക് പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല.