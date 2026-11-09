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Madhyamam
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    ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് ബി.​പി കു​റ​ഞ്ഞു; കാ​ർ ക​ട​യി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി

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    ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് ബി.​പി കു​റ​ഞ്ഞു; കാ​ർ ക​ട​യി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി
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    ക​ട​യി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു ക​യ​റി​യ കാ​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ദേ​ർ​ള​ക​ട്ട പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പം നാ​ലു​വ​രി​പ്പാ​ത​യി​ൽ കാ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് റോ​ഡ​രി​കി​ലെ പ​ഴ​ക്ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി. അ​പ​ക​ട സ​മ​യ​ത്ത് ക​ട​യി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​രും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് വ​ൻ ദു​ര​ന്തം അ​ക​റ്റി.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ടേ​ക്ക​ലി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് ക​ട തു​റ​ന്നി​രു​ന്നു, ഉ​ട​മ പു​റ​ത്ത് പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ക്കി​വെ​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി കാ​ർ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

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    News Summary - Driver Suffers Sudden Low BP, Car Crashes into Shop | Car Accident News
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