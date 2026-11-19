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ജക്കൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുtext_fields
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News Summary - DK Shivakumar Inagurated the Jakkur railway overbridge in Bengaluru
ബംഗളൂരു: ഗതാഗത സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന യാത്ര കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിനുമായി ബ്യാതരായണപുര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ജക്കൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 26.16 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച 443 മീറ്റർ നീളമുള്ള നാലുവരി മേൽപ്പാലം ജക്കൂറിനെയും യെലഹങ്കയെയും നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കും. ബംഗളൂരു നഗരവികസന മന്ത്രി കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡ, എം.എൽ.എ പ്രസാദ് അബ്ബയ്യ, മുൻ എം.എൽ.എ വെങ്കടരമണയ്യ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
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