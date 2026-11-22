ക്ലാസ് കട്ട് ഇനി എളുപ്പമല്ല; കോളജ് ഹാജർ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അറിയാം: എ.ഐ ടെക്നോളജിയുമായി ബംഗളൂരുtext_fields
ബംഗളൂരു: കോളജിൽ ക്ലാസ് ഒഴിവാക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇനി കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമാകില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ കോളജ് വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാജർനില രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം ഉടൻ നടപ്പിലാക്കാനൊരുങ്ങി ബംഗളൂരു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ കോളജുകളിൽ, ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്താൻ എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് മുഖം തിരിച്ചറിയുന്ന സംവിധാനമാണ് വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ഈ അധ്യയന വർഷം മുതൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ, സാക്ഷരതാ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയ സംവിധാനത്തിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് പുതിയ പദ്ധതി. എന്നാൽ കോളജ് വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാജർ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൂടി പരിശോധിക്കാനാകുന്ന സൗകര്യം ഒരുക്കാനാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നീക്കം.
അധ്യാപകർ എ.ഐ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വിവരങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ലഭിക്കും. ഓരോ തവണ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അതിന്റെ വിവരം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സ്വമേധയാ സന്ദേശമായി ലഭിക്കും. വിദ്യാർഥികൾ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഹാജരാണോ എന്ന വിവരം രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ഹാജരില്ലാത്ത വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം കുറക്കുന്നതിനും ക്ലാസുകളിൽ സ്ഥിരമായ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് പുതിയ സംവിധാനമെന്നും, ഹാജർ കുറവിനെത്തുടർന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം പല കോളജുകളിലും വർധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ, ഡിഗ്രി കോളജ്, സർവകലാശാല വിദ്യാർഥികൾക്കായി ബയോമെട്രിക് ഹാജർ സംവിധാനം നടപ്പാക്കാനായിരുന്നു വകുപ്പ് ആലോചിച്ചിരുന്നത്. ഓരോ ക്ലാസ് മുറിയിലും ബയോമെട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ ഇതിന്റെ ചെലവ് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറ്റത്തവണ ചെലവ് മാത്രം വരുന്ന എഐ അധിഷ്ഠിത ഹാജർ സംവിധാനം നടപ്പാക്കാൻ വകുപ്പ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
നിലവിൽ ഏതാനും കോളജുകളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ എ.ഐ ഹാജർ സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും, അടുത്ത സെമസ്റ്റർ മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഡിഗ്രി കോളജുകളിലും സർക്കാർ സർവകലാശാലകളിലും സംവിധാനം വ്യാപകമാക്കുമെന്നും കൊളീജിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കമ്മീഷണർ എച്ച്.എൻ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ ചില സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ ഇതിനകം സ്വന്തം മൊബൈൽ ആപ്പുകളും എസ്.എം.എസ് സംവിധാനങ്ങളും വഴി വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാജർ വിവരങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്