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    കു​ട​കി​ൽ കാ​യ​ലി​ൽ സ്പീ​ഡ് ബോ​ട്ട് മ​റി​ഞ്ഞ് ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചു

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    കു​ട​കി​ൽ കാ​യ​ലി​ൽ സ്പീ​ഡ് ബോ​ട്ട് മ​റി​ഞ്ഞ് ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചു
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    മം​ഗ​ളൂ​രു: കു​ട​ക് ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ശാ​ൽ​ന​ഗ​ർ ഹാ​രം​ഗി കാ​യ​ലി​ൽ സ്പീ​ഡ് ബോ​ട്ട് മ​റി​ഞ്ഞ് ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു. സൂ​റ​ത്ത് നി​വാ​സി​ക​ളാ​യ ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്റ്റ് ധ​ർ​മേ​ഷ് (50), അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ഭാ​ര്യ നി​മ്മി (48) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. മ​ക്ക​ളാ​യ അ​വ​ൻ​ഷി(24), അ​നു​ജ്(22) എ​ന്നി​വ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. കു​ട​കി​ൽ ഹോ​സ്കോ​ട്ട് ഏ​ഴി​ലെ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കു​ടും​ബം. ഹാ​രം​ഗി റി​സ​ർ​വോ​യ​റി​ലെ ആ​ന ക്യാ​മ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് അ​ടു​ത്തു​ള്ള വാ​ട്ട​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സി​ലി​റ്റി​യി​ൽ ബോ​ട്ടി​ങ് ന​ട​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ്പീ​ഡ് ബോ​ട്ട് മ​റി​ഞ്ഞു. നാ​ലു​പേ​രും ലൈ​ഫ് ജാ​ക്ക​റ്റ് ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പൊ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ര​ക്ഷി​ച്ചു. ധ​ർ​മ്മേ​ഷും നി​മ്മി​യും മ​റി​ഞ്ഞ ബോ​ട്ടി​ന​ടി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു. കു​ശാ​ൽ​ന​ഗ​ർ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ കു​ശാ​ൽ​ന​ഗ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. സ്പീ​ഡ് ബോ​ട്ട് ഡ്രൈ​വ​ർ പ്ര​ദീ​പി​നെ​തി​രെ കു​ശാ​ൽ​ന​ഗ​ർ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Couple dies after speedboat capsizes in Kudak Lake
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