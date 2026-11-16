കുടകിൽ കായലിൽ സ്പീഡ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് ദമ്പതികൾ മരിച്ചുtext_fields
മംഗളൂരു: കുടക് ജില്ലയിലെ കുശാൽനഗർ ഹാരംഗി കായലിൽ സ്പീഡ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് ഗുജറാത്ത് സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു. സൂറത്ത് നിവാസികളായ ആർക്കിടെക്റ്റ് ധർമേഷ് (50), അധ്യാപികയായ ഭാര്യ നിമ്മി (48) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മക്കളായ അവൻഷി(24), അനുജ്(22) എന്നിവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. കുടകിൽ ഹോസ്കോട്ട് ഏഴിലെ റിസോർട്ടിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു കുടുംബം. ഹാരംഗി റിസർവോയറിലെ ആന ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കുകയും പിന്നീട് അടുത്തുള്ള വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ ബോട്ടിങ് നടത്തുകയുമായിരുന്നു. ഡ്രൈവർക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സ്പീഡ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞു. നാലുപേരും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നു. പൊങ്ങിക്കിടന്ന കുട്ടികളെ നാട്ടുകാർ രക്ഷിച്ചു. ധർമ്മേഷും നിമ്മിയും മറിഞ്ഞ ബോട്ടിനടിയിൽ കുടുങ്ങി മുങ്ങിമരിച്ചു. കുശാൽനഗർ റൂറൽ പൊലീസ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ കുശാൽനഗർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സ്പീഡ് ബോട്ട് ഡ്രൈവർ പ്രദീപിനെതിരെ കുശാൽനഗർ റൂറൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.