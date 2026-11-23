മകളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എതിർപ്പ്; പിതാവിനെ വെടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാലുപേർക്കെതിരെ കേസ്text_fields
ബംഗളൂരു: മകളുമായുള്ള പ്രണയബന്ധത്തെയും വിവാഹാലോചനയെയും എതിർത്തതിന്റെ പേരിൽ പിതാവിനുനേരെ തോക്കുചൂണ്ടി വെടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ നാലുപേർക്കെതിരെ പുട്ടേനഹള്ളി പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
ദക്ഷിണ ബംഗളൂരുവിലെ വിനായകനഗറിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറോടെയാണ് സംഭവം. വസ്ത്രവ്യാപാരിയായ ആർ. അസ്മദ് പാഷയാണ് ആക്രമണത്തിൽനിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത്. പാഷയുടെ മകൾ ഉമ്മെ അയ്മാനുമായി സയ്യിദ് അമീൻ എന്ന യുവാവ് പ്രണയബന്ധത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ യുവതിക്ക് ഇയാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തത്തിനാല് മകളുമായുള്ള ബന്ധത്തില് നിന്നും പിന്മാറണമെന്ന് പാഷ യുവാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
നവംബർ 18ന് അമീനും പിതാവ് സയ്യിദ് അഷ്റഫും പാഷയുമായി സംസാരിക്കുകയും അമീൻ ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പാഷ പ്രാർഥനക്കായി സമീപത്തെ പള്ളിയിൽ പോയ സമയത്ത് അമീനും സുഹൃത്ത് അഫാനും മറ്റ് രണ്ടുപേരും സ്കൂട്ടറിലെത്തി റിസ്വാൻ മസ്ജിദ് റോഡിലെ വസ്ത്രവ്യാപാരശാലയിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി.
കടയിലുണ്ടായിരുന്ന പാഷയുടെ മകൻ ഇമാം ഉർ റഹ്മാനെയും ബന്ധുക്കളായ മുഹമ്മദ് സെയ്ദിനെയും ഹഫീസുള്ളയെയും സംഘം മർദിച്ചതായാണ് പരാതി. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പാഷയുമായി അമീൻ തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ അഫാൻ സ്കൂട്ടറിന്റെ സ്റ്റോറേജ് അറയിൽനിന്ന് തോക്കെടുത്ത് പാഷയ്ക്കുനേരെ ചൂണ്ടി വെടിയുതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. പാഷ തോക്ക് പിടിച്ചുവാങ്ങുന്നതിനിടയില് തോക്കിൽനിന്ന് ഒരു വെടിയുണ്ട താഴെ വീണു. തുടര്ന്ന് പ്രതികൾ തോക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങി സ്കൂട്ടറിൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പാഷയുടെ ബന്ധുക്കൾ പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ വിവരമറിയിച്ചു. പാഷയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സയ്യിദ് അമീൻ, അഫാൻ, മറ്റ് രണ്ടുപേർ എന്നിവർക്കെതിരെ വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച തോക്ക് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു. പ്രതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.