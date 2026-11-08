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Madhyamam
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    പെട്രോളിൽ 31 ശതമാനം എഥനോൾ; വാദം തള്ളി എണ്ണക്കമ്പനികൾ

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    ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാലിച്ചുള്ള പരിശോ​ധ​ന​യില​ല്ല ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​കളെന്ന്
    പെട്രോളിൽ 31 ശതമാനം എഥനോൾ; വാദം തള്ളി എണ്ണക്കമ്പനികൾ
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ചി​ല റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന പെ​ട്രോ​ളി​ൽ 31 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ എ​ഥ​നോ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ വാ​ദം പൊ​തു​മേ​ഖ​ല എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ത​ള്ളി. നി​ർ​ദ്ദി​ഷ്ട ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല​ല്ല ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ എ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​മു​ഖ എ​ണ്ണ വി​പ​ണ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ നി​ശ്ചി​ത 20 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ഥ​നോ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ പെ​ട്രോ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ 31.2 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ അ​ള​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ബം​ഗ​ളൂ​രു, കോ​ലാ​ർ, ചി​ക്ക​ബെ​ല്ലാ​പു​ര, ബം​ഗ​ളൂ​രു റൂ​റ​ൽ, രാ​മ​ന​ഗ​ര, മം​ഗ​ളൂ​രു, തു​മ​കു​രു എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച പെ​ട്രോ​ൾ സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലെ​ന്ന് ഭ​ക്ഷ്യ, സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ്, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി റി​സ്വാ​ൻ അ​ർ​ഷാ​ദ് വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ചി​ല റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലെ പെ​ട്രോ​ളി​ൽ 26 ശ​ത​മാ​നം മു​ത​ൽ 31 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ എ​ഥ​നോ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പ്പെ​ട്ട​താ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (ഐ.​ഒ.​സി.​എ​ൽ), ഭാ​ര​ത് പെ​ട്രോ​ളി​യം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (ബി.​പി.​സി.​എ​ൽ), ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ പെ​ട്രോ​ളി​യം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (എ​ച്ച്.​പി.​സി.​എ​ൽ) എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ർ​ണാ​ട​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ 20 ​പെ​ട്രോ​ൾ ബ്യൂ​റോ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ്സ് സ്പെ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നാ​യ ഐ.​എ​സ് 17021 അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. 2026 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സാ​മ്പി​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും രീ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    1955ലെ ​അ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച മോ​ട്ടോ​ർ സ്പി​രി​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഹൈ ​സ്പീ​ഡ് ഡീ​സ​ൽ വി​ത​ര​ണം, ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട​യ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം സാ​മ്പി​ൾ എ​ടു​ക്ക​ൽ, നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ൽ, പ​രി​ശോ​ധ​ന, ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി കൃ​ത്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് പ്ര​കാ​രം ഒ​രു ലി​റ്റ​ര്‍ വീ​ത​മു​ള്ള ആ​റ് സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണം.

    അ​തി​ല്‍ ര​ണ്ടെ​ണ്ണം ഡീ​ല​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റ​ണം, ര​ണ്ടെ​ണ്ണം എ​ണ്ണ ക​മ്പ​നി​യോ വ​കു​പ്പോ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം, ര​ണ്ടെ​ണ്ണം നി​യ​ന്ത്ര​ണ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്‍റെ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ III പ്ര​കാ​രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തോ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ൽ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്ത​തോ ആ​യ ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്ക​ണം. സാ​മ്പി​ൾ ലേ​ബ​ലു​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഒ​പ്പി​ട​ണം, കൂ​ടാ​തെ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഡീ​ല​റെ​യും എ​ണ്ണ ക​മ്പ​നി​യെ​യും ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. 2026 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ എ​ടു​ത്ത സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വ​ഴി നി​യു​ക്ത ഒ.​എം.​സി ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​താ​യും 2024ലെ ​എം.​ഡി.​ജി പ്ര​കാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര പാ​രാ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​താ​യും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഒ.​എം.​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മി​ല്ലാ​തെ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ എ​ടു​ത്ത​താ​യി ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ ആ​രോ​പി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ഖേ​ന അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​ട്ടും സാ​മ്പി​ളു​ക​ളോ, ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റ് തി​രി​ച്ചു​ള്ള പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളോ, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളോ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - 31 percent ethanol in petrol oil companies protest
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