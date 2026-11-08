പെട്രോളിൽ 31 ശതമാനം എഥനോൾ; വാദം തള്ളി എണ്ണക്കമ്പനികൾ

പെട്രോളിൽ 31 ശതമാനം എഥനോൾ; വാദം തള്ളി എണ്ണക്കമ്പനികൾtext_fields
ബംഗളൂരു: സംസ്ഥാനത്തെ ചില റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ വിൽക്കുന്ന പെട്രോളിൽ 31 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന കർണാടകയുടെ വാദം പൊതുമേഖല എണ്ണക്കമ്പനികൾ തള്ളി. നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രകാരം നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. പ്രമുഖ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ നിശ്ചിത 20 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ എഥനോൾ അടങ്ങിയ പെട്രോൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പരിശോധനകളിൽ 31.2 ശതമാനം വരെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കർണാടക സർക്കാർ ആരോപിച്ചു. കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ബംഗളൂരു, കോലാർ, ചിക്കബെല്ലാപുര, ബംഗളൂരു റൂറൽ, രാമനഗര, മംഗളൂരു, തുമകുരു എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച പെട്രോൾ സാമ്പിളുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കണ്ടെത്തലെന്ന് ഭക്ഷ്യ, സിവിൽ സപ്ലൈസ്, ഉപഭോക്തൃകാര്യ മന്ത്രി റിസ്വാൻ അർഷാദ് വാര്ത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ചില റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലെ പെട്രോളിൽ 26 ശതമാനം മുതൽ 31 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതായി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ഐ.ഒ.സി.എൽ), ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ബി.പി.സി.എൽ), ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്.പി.സി.എൽ) എന്നിവ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കർണാടക ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തുടനീളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇ 20 പെട്രോൾ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷനായ ഐ.എസ് 17021 അനുസരിച്ചാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കമ്പനികൾ പറഞ്ഞു. 2026 ഒക്ടോബറിൽ നടത്തിയ സാമ്പിൾ പരിശോധനയിൽ ഉപയോഗിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളെയും രീതിശാസ്ത്രത്തെയും കുറിച്ച് ആശങ്കകളുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
1955ലെ അവശ്യ സാധന നിയമപ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച മോട്ടോർ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ വിതരണം, ദുരുപയോഗം തടയൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സാമ്പിൾ എടുക്കൽ, നിലനിർത്തൽ, പരിശോധന, ഫലങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം എന്നിവക്കായി കൃത്യമായ നടപടിക്രമം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം ഒരു ലിറ്റര് വീതമുള്ള ആറ് സാമ്പിളുകൾ എടുക്കണം.
അതില് രണ്ടെണ്ണം ഡീലർക്ക് കൈമാറണം, രണ്ടെണ്ണം എണ്ണ കമ്പനിയോ വകുപ്പോ സൂക്ഷിക്കണം, രണ്ടെണ്ണം നിയന്ത്രണ ഉത്തരവിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ III പ്രകാരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതോ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തതോ ആയ ലാബിലേക്ക് അയക്കണം. സാമ്പിൾ ലേബലുകൾ സംയുക്തമായി ഒപ്പിടണം, കൂടാതെ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഡീലറെയും എണ്ണ കമ്പനിയെയും ഫലങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്ന് കമ്പനികള് പറഞ്ഞു. 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ എടുത്ത സാമ്പിളുകൾ സംസ്ഥാനതല കോഓഡിനേറ്റർ വഴി നിയുക്ത ഒ.എം.സി ലബോറട്ടറികളിലേക്ക് അയച്ചതായും 2024ലെ എം.ഡി.ജി പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗുണനിലവാര പാരാമീറ്ററുകൾക്കായി പരിശോധിച്ചതായും അവർ പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒ.എം.സി പ്രതിനിധികളുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ സാമ്പിളുകൾ എടുത്തതായി കമ്പനികള് ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനതല കോഓഡിനേറ്റർ മുഖേന അന്വേഷിച്ചിട്ടും സാമ്പിളുകളോ, ഔട്ട്ലെറ്റ് തിരിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങളോ, ലബോറട്ടറി റിപ്പോർട്ടുകളോ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കമ്പനികള് പറഞ്ഞു.