ചെറുപ്രായത്തിലെ വലിയ ആഗ്രഹം, 70 പിന്നിട്ട് പൂവണിയിച്ചു; സുമിത്ര പഞ്ചാരി മേളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചുtext_fields
വടക്കാഞ്ചേരി: ചെറുപ്രായത്തിലെ വലിയ ആഗ്രഹം സപ്തതി പിന്നിട്ട ശേഷം സുമിത്ര സാക്ഷാത്കരിച്ചു. തളരാത്ത കൈകളും മനസ്സും കൊണ്ട് പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ലന്ന് പഞ്ചാരിമേളത്തിൽ തെളിയിച്ച് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ റിട്ട. സർക്കാർ ജീവനക്കാരി. പള്ളിമണ്ണ ശിവക്ഷേത്രം അങ്കണത്തിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിന് മുന്നിലാണ് അവർ കഴിവ് തെളിയിച്ചത്.
വടക്കാഞ്ചേരി നടുത്തറ ചൂരൽപുറത്ത് പരേതരായ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെയും കല്യാണി അമ്മയുടെയും അഞ്ച് പെൺമക്കളിൽ ഇളയവളാണിവർ. പഠിക്കാനും കലാരംഗത്തും മിടുക്കി ആയ സുമിത്രക്ക് സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് വാദ്യകല അഭ്യസിക്കണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സാധ്യമായില്ല. ഗാനമേളകളിലും കഥാപ്രസംഗവേദികളിലും പാടുകയും മോഹിനിയാട്ടം അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം കാരണം ഏഴ് വരെ മാത്രമേ പഠിക്കാനായുള്ളൂ. ഭർത്താവ് കുമാരന് ചായക്കടയായിരുന്നു. അപ്പോഴും ജോലി സ്വപ്നം മനസ്സിൽ വെച്ചാണ് സുമിത്ര കഴിഞ്ഞത്. എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ മൂന്ന് ആൺമക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകി. മക്കളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഭർത്താവ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. കൂലിവേല ചെയ്ത് സുഹാസ് കുമാർ, സുശ്രീബ് കുമാർ, സൂരജ് കുമാർ എന്നീ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സർക്കാർ ജോലിക്കുവേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന സമയത്താണ് വിധവകളെ തേടി എംപ്ലോയ്മെന്റിൽനിന്ന് വിളി വന്നത്. ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ജോലി കിട്ടി. പ്രമോഷനായി അറ്റൻഡറായാണ് വിരമിച്ചത്. അപ്പോഴും കലാമോഹം മറന്നിരുന്നില്ല. മേള വിദഗ്ധൻ മച്ചാട് രഞ്ജിത്ത് മാരാരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ചെണ്ടമേളം അഭ്യസിച്ചു. പ്രായാധിക്യ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കുറച്ച് കാലം നിർത്തിവെച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പള്ളിമണ്ണ രാജീവിന്റെ വാദ്യകലാകേന്ദ്രത്തിൽ ചേർന്നാണ് അരങ്ങേറ്റ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചത്. സുമിത്രയുടെ ഒപ്പം സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളായ അഖിലേഷ്, രോഹിത്, അഭിഷേക് ജയൻ, ശ്രീദേവ്, ശ്രീദർഷ്, ശ്രീഹരി, മിഥുൻ, പ്രദീപ് എന്നിവരും അരങ്ങേറ്റത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. മരണം വരെ കലാരംഗത്ത് തുടരാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും മക്കൾ മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സുമിത്ര പറഞ്ഞു.