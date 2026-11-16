റെജീനയുടെ കൈകളിൽ വിരിയുന്നത് അലങ്കാരവസ്തുക്കൾ

റെജീനയുടെ കൈകളിൽ വിരിയുന്നത് അലങ്കാരവസ്തുക്കൾtext_fields
ഇരിട്ടി: ശാരീരിക പരിമിതികൾക്ക് മുന്നിൽ തളരാതെ സ്വന്തം കരവിരുതിലൂടെ ജീവിതത്തിന് പുതിയ നിറം പകരുകയാണ് കോളിക്കടവിലെ സി.വി റെജീന. നെറ്റിപ്പട്ടം, ആലവട്ടം, കൂടാതെ പേപ്പർ പേന തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമാണമാണ് ഇപ്പോൾ റെജീനയുടെ പ്രധാന തൊഴിൽമാർഗം.
ഒരു വയസുവരെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന റെജീനക്ക് പിന്നീട് പോളിയോ ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരുകാലുകളും തളർന്നു. വിവിധ ചികിത്സകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ, ശാരീരിക പരിമിതികൾ ജീവിതത്തിന് തടസ്സമാകാൻ റെജീന അനുവദിച്ചില്ല. മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫ്ലൈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നെറ്റിപ്പട്ടം, ആലവട്ടം എന്നിവയുടെ നിർമാണം പഠിച്ചത്. ഇന്ന് ആവശ്യക്കാർക്കായി ഇവ നിർമിച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഗൃഹപ്രവേശം, വിരമിക്കൽ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് റെജീനയുടെ കൈകളിൽ വിരിഞ്ഞ നെറ്റിപ്പട്ടത്തിനും ആലവട്ടത്തിനും ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്.
പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പരിപാടികളിലും സ്വന്തം കൈകളിൽ നിർമിച്ച ഉൽപന്നങ്ങളുമായി റെജീന സജീവമായി പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. മുച്ചക്ര വാഹനത്തിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിലെത്തി തന്റെ ഉൽപന്നങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ശാരീരിക പരിമിതികളെ മനക്കരുത്തുകൊണ്ട് മറികടന്ന് സ്വയംതൊഴിലിലൂടെ അതിജീവനത്തിന്റെ മാതൃകയാവുകയാണ് റെജീന.