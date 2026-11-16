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Madhyamam
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    റെജീനയുടെ കൈകളിൽ വിരിയുന്നത് അലങ്കാരവസ്തുക്കൾ

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    റെജീനയുടെ കൈകളിൽ വിരിയുന്നത് അലങ്കാരവസ്തുക്കൾ
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    ഇ​രി​ട്ടി: ശാ​രീ​രി​ക പ​രി​മി​തി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ത​ള​രാ​തെ സ്വ​ന്തം ക​ര​വി​രു​തി​ലൂ​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് പു​തി​യ നി​റം പ​ക​രു​ക​യാ​ണ് കോ​ളി​ക്ക​ട​വി​ലെ സി.​വി റെ​ജീ​ന. നെ​റ്റി​പ്പ​ട്ടം, ആ​ല​വ​ട്ടം, കൂ​ടാ​തെ പേ​പ്പ​ർ പേ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ റെ​ജീ​ന​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന തൊ​ഴി​ൽ​മാ​ർ​ഗം.

    ഒ​രു വ​യ​സു​വ​രെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന റെ​ജീ​ന​ക്ക് പി​ന്നീ​ട് പോ​ളി​യോ ബാ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​രു​കാ​ലു​ക​ളും ത​ള​ർ​ന്നു. വി​വി​ധ ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ശാ​രീ​രി​ക പ​രി​മി​തി​ക​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​കാ​ൻ റെ​ജീ​ന അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം മു​ൻ​പാ​ണ് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഫ്ലൈ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ലൂ​ടെ നെ​റ്റി​പ്പ​ട്ടം, ആ​ല​വ​ട്ടം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പ​ഠി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഇ​വ നി​ർ​മി​ച്ച് വി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഗൃ​ഹ​പ്ര​വേ​ശം, വി​ര​മി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റെ​ജീ​ന​യു​ടെ കൈ​ക​ളി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ നെ​റ്റി​പ്പ​ട്ട​ത്തി​നും ആ​ല​വ​ട്ട​ത്തി​നും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേ​റെ​യാ​ണ്.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും സ്വ​ന്തം കൈ​ക​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി റെ​ജീ​ന സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. മു​ച്ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി ത​ന്റെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ശാ​രീ​രി​ക പ​രി​മി​തി​ക​ളെ മ​ന​ക്ക​രു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് മ​റി​ക​ട​ന്ന് സ്വ​യം​തൊ​ഴി​ലി​ലൂ​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യാ​വു​ക​യാ​ണ് റെ​ജീ​ന.

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    News Summary - Regina's hands are adorned with ornaments
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