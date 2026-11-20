'ഞാൻ ഏറെ വാശിയും ദൃഢനിശ്ചയവുമുള്ള വ്യക്തിയാണ്'; ഗർഭകാലത്ത് യുവതി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഏഴ് മാരത്തണുകൾtext_fields
ന്യൂയോർക്ക്: 60ലധികം മാരത്തണുകൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് വേൾഡ് മാരത്തൺ മേജേഴ്സ് എന്ന പുതിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഡീർഡ്രെ കീൻ കടന്നത്. എന്നാൽ, ഈ മാരത്തണുകളിലേറെയും ഗർഭിണിയായിരിക്കെ ഓടിത്തീർക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവർ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 38കാരിയായ നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണറും മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റുമായ കീൻ, തന്റെ ജന്മനാടായ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മാരത്തൺ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഗർഭകാലത്താണ്. ഗർഭിണിയായിരിക്കെ കീൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ഏഴാമത്തെ മാരത്തണായിരുന്നു ഇത്. ഒരൊറ്റ വർഷത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ മേജർ മാരത്തണുകളും പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ അവസാന കടമ്പയായിരുന്നു ന്യൂയോർക്കിലേത്.
ന്യൂയോർക്കിന് പുറമെ ബെർലിൻ, ബോസ്റ്റൺ, ഷിക്കാഗോ, ലണ്ടൻ, സിഡ്നി, ടോക്കിയോ എന്നിവയാണ് ലോകത്തിലെ പ്രധാന മാരത്തൺ പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ന്യൂയോർക്ക് റോഡ് റണ്ണേഴ്സ് നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 4 മണിക്കൂറിലേറെ സമയമെടുത്താണ് (4:06:55) കീൻ ന്യൂയോർക്ക് മാരത്തൺ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഓരോ മൈലും ശരാശരി 9 മിനിറ്റ് 26 സെക്കൻഡ് വേഗത്തിലായിരുന്നു. 2025ൽ ഇതേ മാരത്തൺ അവർ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേറെ സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
'34 ആഴ്ച ഗർഭിണിയായിരിക്കെ ഒരു മാരത്തൺ ഓടുന്നത് എത്ര വിചിത്രമാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്റെ കായികക്ഷമതയെക്കുറിച്ചും ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു,' കീൻ പറഞ്ഞു. ഇത് വളരെ അസാധാരണമാണെങ്കിലും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആദ്യ വനിതയല്ല ഞാൻ. 74 മാരത്തണുകളും അൾട്രാമാരത്തണുകളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള കീനിന് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡോക്ടറുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. പോഷകാഹാരത്തിലും ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നതിലും കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുകയും പേശിവലിവിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യായാമം നിർത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന നിബന്ധനയോടെയായിരുന്നു അനുമതിയെന്ന് വേൾഡ് റണ്ണിങ് നെറ്റ്വർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നേരത്തെ തന്നെ മികച്ച കായികക്ഷമതയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രായോഗികമാക്കാൻ സാധിച്ചു.
'എന്റെ മനസ്സിൽ, 2026 എന്നത് എന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വർഷമായിരുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നതിനും ഗർഭിണിയായി ഒരമ്മയാകുന്നതിനും മുമ്പുള്ള എന്റെ അവസാനത്തെ വലിയ ആഘോഷമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കണ്ടത്.' കീൻ വ്യക്തമാക്കി. ഏഴ് വേൾഡ് മാരത്തൺ മേജേഴ്സ്, അയർലൻഡിലെ ഒരു ട്രയൽ മാരത്തൺ, രണ്ട് അൾട്രാമാരത്തണുകൾ, ഒരു അയൺമാൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 11 മത്സരങ്ങൾക്കാണ് കീൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ എവറസ്റ്റ് മാരത്തണിലും 2025ൽ കീൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മാർച്ചിൽ ടോക്കിയോ മാരത്തണിൽ ഓടിക്കൊണ്ടാണ് കീൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ, ഏപ്രിലിൽ ബോസ്റ്റൺ, ലണ്ടൻ മാരത്തണുകൾ എത്തിയപ്പോഴേക്കും പതിവിലും അല്പം വേഗത കുറയുന്നതായും ശരീരത്തിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ തോന്നുന്നതായും ശ്രദ്ധിച്ചു. തുടർന്ന് നടത്തിയ ഗർഭ പരിശോധന പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. എങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കീൻ തയ്യാറായില്ല. അടുത്ത മാരത്തണായ അയർലൻഡിലെ മത്സരം സാവധാനം പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന് കീൻ ഭർത്താവിന് ഉറപ്പ് നൽകി. ഗർഭിണിയാണെന്നറിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ആദ്യ അൾട്രാമാരത്തൺ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നതിനാൽ, അയൺമാനും രണ്ടാമത്തെ അൾട്രാമാരത്തണും ഒഴുവാക്കിയെന്നും കീൻ പറഞ്ഞു.
മാരത്തൺ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനോട് പറയാൻ കീനിന് ആദ്യം ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ആശ്വാസമായെന്ന് ഭർത്താവ് ബ്രയാൻ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടറുടെ അനുമതിയോടെ, 25 ആഴ്ച ഗർഭിണിയായിരിക്കെ ആഗസ്റ്റിൽ സിഡ്നി മാരത്തണിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കീൻ ആസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പറന്നു. പിന്നാലെ 29 ആഴ്ചയിൽ ബെർലിനിലും, 31 ആഴ്ചയിൽ നാല് മണിക്കൂറിൽ താഴെ സമയമെടുത്ത് (3:58) ഷിക്കാഗോ മാരത്തണിലും ഓടി. തുടർന്ന് 34 ആഴ്ച ഗർഭിണിയായിരിക്കെ 4:06:55 സമയത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മാരത്തൺ പൂർത്തിയാക്കി.
1980കളിലും 90കളിലും മാരത്തണുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന, അയർലൻഡിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരനായ പിതാവ് ജോണാണ് കീനിന് ചെറുപ്പത്തിലേ ഈ ദൃഢനിശ്ചയം പകർന്നുനൽകിയത്. കീനിന് 13 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അർബുദം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. എങ്കിലും അവസാന മാസങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഓട്ടം തുടർന്നു. ട്യൂമർ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയക്ക് തലേദിവസമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ അവസാന ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മാരത്തൺ പൂർത്തിയാക്കിയത്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പിതാവിന്റെ സ്മരണക്കായി ഒരു മാരത്തൺ ഓടാൻ കീൻ പ്രചോദിതയായി. അങ്ങനെയാണ് മാരത്തണുകളോടുള്ള ഇഷ്ടം ആരംഭിച്ചത്.