‘ഗീതുവിന് നന്ദി’; മലയാളി നഴ്സിന് മാൾട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദരംtext_fields
മാൾട്ട: മാൾട്ട പ്രധാനമന്ത്രി റോബര്ട്ട് അബേലയുടെ കുടുംബത്തിന് നൽകിയ സേവനത്തിന് അപ്രതീക്ഷിത ആദരവ് ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് മലയാളി നഴ്സ് ഗീതു ലൂയിസ്. മാൾട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തെ പരിചരിച്ച തന്റെ സേവനത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക വേദിയിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പരാമർശിച്ചത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽമീഡിയയും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. യാതൊരുവിധ പ്രതിഫലേച്ഛയോ പ്രശസ്തിയോ ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി താൻ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിച്ചതെന്നും, പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ പേര് പരാമർശിച്ചപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും അമ്പരന്നുപോയെന്നും 35 കാരിയായ ഗീതു പറഞ്ഞു.
തൃശൂർ ചാലക്കുടി സ്വദേശികളായ ലൂയിസ് പി.വി, ബീന ലൂയിസ് ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ഗീതു. മാൾട്ടയിലെ മുൻ പ്രസിഡന്റും റോബര്ട്ട് അബേലയുടെ പിതാവുമായ ജോർജ് അബേലക്ക് ഒരു വർഷം മുൻപ് അപകടം സംഭവിച്ചപ്പോഴാണ് ഗീതുവിന്റെ സേവനം തേടി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് വിളിയെത്തുന്നത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നഴ്സിങ് പരിചരണം നൽകാൻ തുടങ്ങിയ ഗീതു, പിന്നീട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ച ഘട്ടത്തിലും പരിചരണവുമായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ജോലിയുടെ സ്വഭാവം കർശനമായ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ പോലും താൻ മാൾട്ടാ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തെയാണ് പരിചരിക്കുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
മാൾട്ടയിലെ മൂന്നാം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൗരന്മാരുടെ (TCNs) സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിനിടയിലാണ് റോബർട്ട് അബേല മാൾട്ടീസ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറി ഗീതുവിന്റെ പേര് പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ചത്. ‘രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലും വികസനത്തിലും മൂന്നാം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൗരന്മാർ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സംഭാവനകൾ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാനാകില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഗീതുവാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വലിയ പ്രയത്നം ചെയ്ത വ്യക്തി. അവളുടെ അർപ്പണബോധം ഏറെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരോട് നന്ദിയുള്ളവരാണ്’ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മാൾട്ടയിലെ നഴ്സിങ് രംഗത്ത് കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലം മുതൽ നിർണായക സാന്നിധ്യമാണ് ഗീതു. മാൾട്ടയിലെ പൊതു-സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്ക് നഴ്സുമാരെ നൽകുന്ന 'ഹെൽത്ത് മാർക്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' എന്ന കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരിയാണ് അവർ. യൂറോപ്പിൽ കോവിഡ് പടർന്നുപിടിച്ച സമയത്ത് ആദ്യം എയർപോർട്ട് സർവീസുകളിലാണ് ഗീതുവിനെ നിയമിച്ചത്. പിന്നീട് സ്വാബിങ്, വാക്സിനേഷൻ സെന്ററുകളിൽ നഴ്സിങ് ടീമുകളെ നയിക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചു. തന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ച 250ൽ അധികം നഴ്സുമാരും മലയാളികളായിരുന്നു എന്നത് അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഗീതു ഓർക്കുന്നത്. ഗീതുവിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ന് മാൾട്ടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള 1,200ലധികം നഴ്സുമാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ 80 ശതമാനവും മലയാളികളാണ്.
മാൾട്ടയുടെ പുതിയ ബജറ്റിലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ അതൃപ്തി നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പരാമർശം എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ടി.സി.എൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന സൗജന്യ ശിശുസംരക്ഷണം, പൊതുഗതാഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ പിൻവലിച്ചതും ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഫീസ് വർധിപ്പിച്ചതും വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു മലയാളി നഴ്സിന് ലഭിച്ച ഈ ആഗോള അംഗീകാരം മാൾട്ടയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനും അഭിമാനകരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.