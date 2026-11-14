57ാം വയസ്സിലും മെഡൽ വേട്ട തുടർന്ന് ലിസി തോമസ്text_fields
ഈരാറ്റുപേട്ട: പ്രായം കായികമികവിന് തടസ്സമല്ലെന്ന് സ്വന്തം നേട്ടങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കുകയാണ് 57കാരിയായ ലിസി തോമസ് കരോട്ടുചിറക്കൽ. കായികരംഗത്ത് പെരിങ്ങുളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ ലിസി, 57ാം വയസ്സിലും അത്ലറ്റിക്സിൽ സജീവമായി തുടരുകയും സംസ്ഥാന, ദേശീയ തലങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വിവിധ അത്ലറ്റിക്സ് ഇനങ്ങളിലായി ഇതുവരെ 22 മെഡലുകളാണ് ലിസി നേടിയത്. എട്ട് സ്വർണം, എട്ട് വെള്ളി, ആറ് വെങ്കലം എന്നിങ്ങനെയാണ് മെഡൽ നേട്ടം. ദേശീയ സീനിയർ അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരത്തിൽ 1500 മീറ്ററിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും 800 മീറ്ററിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും 400 മീറ്ററിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. 4 x 100 മീറ്റർ റിലേയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും 4 x 400 മീറ്റർ റിലേയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ 5000 മീറ്റർ നടത്തത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും 1500 മീറ്ററിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും 800 മീറ്ററിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും സ്വന്തമാക്കി.
ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനവും കൈമുതലാക്കിയാൽ ഏത് പ്രായത്തിലും മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാമെന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ലിസിയുടെ കായികജീവിതം. ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും കായികരംഗത്ത് സജീവമായി തുടരുന്നതിനും മാതൃകയായ ലിസിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ പെരിങ്ങുളം നാടിന് അഭിമാനമായി മാറുകയാണ്. ഭർത്താവ് സിബിയും മക്കളായ ആന്റോയും അനുവും ലിസിയുടെ കായികയാത്രക്ക് പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവുമായി ഒപ്പമുണ്ട്.