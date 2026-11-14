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    57ാം വ​യ​സ്സി​ലും മെ​ഡ​ൽ വേ​ട്ട തു​ട​ർ​ന്ന് ലി​സി തോ​മ​സ്

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    57ാം വ​യ​സ്സി​ലും മെ​ഡ​ൽ വേ​ട്ട തു​ട​ർ​ന്ന് ലി​സി തോ​മ​സ്
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    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: പ്രാ​യം കാ​യി​ക​മി​ക​വി​ന് ത​ട​സ്സ​മ​ല്ലെ​ന്ന് സ്വ​ന്തം നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് 57കാ​രി​യാ​യ ലി​സി തോ​മ​സ് ക​രോ​ട്ടു​ചി​റ​ക്ക​ൽ. കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്ത് പെ​രി​ങ്ങു​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ ലി​സി, 57ാം വ​യ​സ്സി​ലും അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യും സം​സ്ഥാ​ന, ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    വി​വി​ധ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​തു​വ​രെ 22 മെ​ഡ​ലു​ക​ളാ​ണ് ലി​സി നേ​ടി​യ​ത്. എ​ട്ട് സ്വ​ർ​ണം, എ​ട്ട് വെ​ള്ളി, ആ​റ് വെ​ങ്ക​ലം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം. ദേ​ശീ​യ സീ​നി​യ​ർ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 1500 മീ​റ്റ​റി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും 800 മീ​റ്റ​റി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 400 മീ​റ്റ​റി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 4 x 100 മീ​റ്റ​ർ റി​ലേ​യി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 4 x 400 മീ​റ്റ​ർ റി​ലേ​യി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ 5000 മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ത്ത​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും 1500 മീ​റ്റ​റി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 800 മീ​റ്റ​റി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും കൈ​മു​ത​ലാ​ക്കി​യാ​ൽ ഏ​ത് പ്രാ​യ​ത്തി​ലും മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​മ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ലി​സി​യു​ടെ കാ​യി​ക​ജീ​വി​തം. ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​തി​നും മാ​തൃ​ക​യാ​യ ലി​സി​യു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പെ​രി​ങ്ങു​ളം നാ​ടി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. ഭ​ർ​ത്താ​വ് സി​ബി​യും മ​ക്ക​ളാ​യ ആ​ന്റോ​യും അ​നു​വും ലി​സി​യു​ടെ കാ​യി​ക​യാ​ത്ര​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

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    News Summary - Lizzy Thomas continues to chase medals at the age of 57
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